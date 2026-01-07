SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Licencias médicas encadenan siete meses consecutivos con caídas a tasas de dos dígitos tras informe de Contraloría

    En noviembre se emitieron 583.966 Licencias Médicas Electrónicas (LME) por enfermedad o accidente común, una baja de 17% interanual, según las cifras que consolida la Suseso.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    El perfil de los seis médicos que el año pasado registraron la mayor cantidad de licencias emitidas en el país: 5 extranjeros y un chileno

    Este año ha disminuido de manera relevante el nivel de emisión de Licencias Médicas Electrónicas (LME) por enfermedad o accidente común. Si en 2022 el número de LME emitidas en promedio al mes fueron 823 mil, en 2023 ya sin el efecto Covid-19 bajaron a 682 mil, mientras que en 2024 fueron 692 mil. En tanto, a noviembre de 2025 se redujeron a 606 mil promedio mensuales.

    Eso significa que este año se apronta a cerrar como el de menor nivel en la emisión de LME desde que hay cifras comparables públicas en el sitio web de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) desde 2022, producto que desde 2021 es obligatoria la emisión de licencias de manera electrónica.

    Las últimas cifras disponibles que publicó la Suseso, muestran que en octubre y noviembre continuaron las caídas interanuales en la emisión de LME, encadenando de este modo siete meses consecutivos con caídas a tasas de dos dígitos en una comparación año contra año.

    Ese es justo el número de meses que se acumulan desde que el 20 de mayo pasado la Contraloría General de la República (CGR) emitió el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), donde reveló que entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país durante su licencia médica.

    Desde ahí en adelanta la caída ha sido más pronunciada, pero igualmente se registran bajas interanuales durante todo 2025. En noviembre se emitieron 583.966 LME por enfermedad o accidente común, una baja de 17% interanual. A eso hay que sumar las caídas de 18%, 11%, 19%, 22%, 12% y 17% que se registraron en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, respectivamente.

    En todo caso, el regulador atribuye esta tendencia no solo al golpe de Contraloría, sino que detalla que “esta disminución coincide con el bloqueo preventivo que realizó la Suseso a profesionales de la salud habilitados para emitir licencia médica debido a comportamientos sospechosos”, señala el reporte a noviembre.

    Es que si bien la baja ha sido más pronunciada desde mayo, con anterioridad ya se venía observando una disminución, producto del trabajo sistemático que desde hace un par de años ha impulsado el gobierno, la Suseso, la Fiscalía y las mismas isapres, con acciones judiciales contra médicos acusados de emitir permisos fraudulentos, y una mayor fiscalización a los altos emisores.

    En los resultados que reportaron las isapres a septiembre, por primera también se vio el efecto Contraloría en un trimestre completo. Allí se observa que entre julio y septiembre las siete isapres abiertas gastaron $166.112 millones en SIL, el menor nivel para un trimestre en cinco años, desde los primeros tres meses de 2020, según la información de la Superintendencia de Salud.

    Esto significa, además, la mayor caída de la que hay registro, pues el gasto bajó casi 20% en términos interanuales, algo nunca antes visto desde que hay cifras comparables en el sitio web de la Superintendencia de Salud (2009). Versus el trimestre inmediatamente anterior, la caída fue de 14%, algo no visto desde el primer trimestre de 2018.

    Más sobre:LicenciasLicencias médicas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Eutanasia en suspenso: las maniobras que traban su avance y dejan en la cornisa al proyecto que empuja el gobierno

    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    Secuestro psicológico y un plan diseñado desde la cárcel: los detalles de la millonaria estafa que sufrió Amparo Noguera

    Desde el estallido hasta el gobierno de Boric: el gran congreso que prepara el FA para revisar y repensar el partido

    Lo más leído

    1.
    Bodegas San Francisco presenta querella contra empresa solar checa por estafa con “sociedades vampiro”

    Bodegas San Francisco presenta querella contra empresa solar checa por estafa con “sociedades vampiro”

    2.
    Grau ingresa proyecto de reajuste del sector público con “norma de amarre” y surgen dudas de parlamentarios sobre financiamiento

    Grau ingresa proyecto de reajuste del sector público con “norma de amarre” y surgen dudas de parlamentarios sobre financiamiento

    3.
    Precios del crudo caen tras anuncio de Trump sobre el petróleo de Venezuela

    Precios del crudo caen tras anuncio de Trump sobre el petróleo de Venezuela

    4.
    Las exportaciones llegan a niveles inéditos en 2025 y quiebran la barrera de los US$ 100.000 millones

    Las exportaciones llegan a niveles inéditos en 2025 y quiebran la barrera de los US$ 100.000 millones

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo son las actividades?

    Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo son las actividades?

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Rating del martes 6 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 6 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades
    Chile

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades

    Eutanasia en suspenso: las maniobras que traban su avance y dejan en la cornisa al proyecto que empuja el gobierno

    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    Cuando la ideología está por sobre las personas
    Negocios

    Cuando la ideología está por sobre las personas

    Economía con viento a favor, pero con cautela sobre el cobre y reformas estructurales: las perspectivas de Landerretche, Cifuentes y Vergara para 2026

    La propuesta alternativa de Horizontal para financiar la educación superior

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?
    Tendencias

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Millones, estadios y plazos: el plan de Chile y Sudamérica para lograr la inédita sede del Mundial de Rugby de 2035
    El Deportivo

    Millones, estadios y plazos: el plan de Chile y Sudamérica para lograr la inédita sede del Mundial de Rugby de 2035

    Escándalo mundial: torneo profesional le da invitación a una tenista que no sabía tomar la raqueta

    Con varias figuras del fútbol chileno, incluyendo seleccionados: la Roja de Arturo Vidal que brilla en la Kings League

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl
    Cultura y entretención

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Javiera Mena agenda show en Blondie

    Destacan recuperación “casi milagrosa” de Angelo Pierattini tras accidente automovilístico

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa
    Mundo

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa

    Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”

    Primer ministro de Reino Unido llevará a la Cámara de los Comunes el eventual despliegue de tropas británicas en Ucrania

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo
    Paula

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro