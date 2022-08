Licitación a clientes regulados adjudicó menos del 15% del suministro eléctrico a dos generadoras y precio promedio sube respecto al proceso anterior

Con menos del 15% de la energía adjudicada a dos generadoras terminó la licitación pública para el suministro de potencia y energía eléctrica, que llevó a cabo la Comisión Nacional de Energía (CNE).

El proceso contemplaba un total de 5.250 GWh/año de energía, para abastecer las necesidades de electricidad de los clientes regulados (hogares, comercios y pequeñas empresas) del Sistema Eléctrico nacional, por 15 años a partir de 2027.

Y si bien inicialmente se presentaron 15 generadoras, solo dos continuaron en carrera hasta la etapa de subasta, ofreciendo precios por debajo del techo del precio de reserva de $41 MWh.

En el proceso, donde participaron empresa nacionales e internacionales, se ofertó un total de 10.125 GWh, representando casi dos veces la energía solicitada. Sin embargo, solo dos generadoras lograron adjudicarse los tres bloques de suministro considerados.

Se trata de la española Fotowatio Renewable Ventures (FRV), que por medio de su filial en Chile se quedó con 651 GWh al año licitados, a un precio promedio de US$37,19 la hora. La segunda es Zapaleri. La firma ligada a la china Canadian Solar se quedó con 126 GWh al año, con un precio promedio de US$ 38,35 MWh. Ambas contemplan el desarrollo de nuevos proyectos de energía renovable con almacenamiento.

Así, el preceso colocó solo el 14,8% del total del suministro eléctrico licitado, por lo que en la CNE ya miran de cara al próximo año para subastar el remanente. Con ello, el proceso se ubicó muy por debajo de las estimaciones del mercado, que apuntaban a una adjudicación de entre 20% y 25%.

“Estos procesos son periódicos y, probablemente, el próximo año habrá un nuevo proceso, en que se buscará licitar el remanente y lo que no se haya licitado en este año. La CNE permanentemente está monitoreando las condiciones del mercado eléctrico para estos fines”, dijo Marco Antonio Mancilla, secretario ejecutivo (s) de la CNE.

Si bien la instancia valoró los “precios eficientes” logrados en el proceso y la tecnología renovable que usarán las adjudicatarias, el nivel obtenido en esta licitación contrasta con los US$ 23,78 MWh conseguidos en septiembre de 2021.

Actores del mercado difieren

Desde el mercado difieren a la hora de analizar si el proceso resultó exitoso.

Para el director ejecutivo de la consultora SPEC, Carlos Suazo, existen dos miradas posibles. “La primera es positiva, pues las ofertas recibidas al proceso totalizaron un número de 15 empresas por un poco más de 10.000 GWh/año. Esto es practicamente el doble de la energía licitada en el llamado. Si bien son números menores a lo observado en otras subastas, la tendencia es consistente con el interés de las empresas a participar del proceso”, destaca.

Por otro lado, una mirada menos auspiciosa apunta al bajo nivel adjudicado. En esa línea, afirma que “sorprendió el bajo volumen de ofertas recibido en la segunda etapa, después de conocerse el precio de reserva de los distintos bloques horarios”, que fijaba en US$ 41/MWh y US$ 45,50/MWh el precio de reserva (valor máximo) para los tres bloques horarios.

Ello provocó que “en primera etapa, cerca de un 80% del volúmen de energía oferta, descartó su participación de las ofertas de segunda etapa”, comenta Suazo.

Para Suazo, no es novedad que una licitación no coloque todo el suministro ofertado. “La situación actual no es primera vez que ocurre. Ocurrió durante la crisis del gas argentino en el periodo 2006-2008, además de lo experimentado entre 2012-2014. En uno de los procesos, el 85% del suministro quedó desierto, a pesar de tener un precio techo de US$ 140 MWh. En dichos casos, se realizó un nuevo llamado que incorporó variaciones en el diseño de la subasta (introducción del precio de reserva, diseño de bloques horarios, entre otros)”, señaló.

Menos optimista fue la mirada que entregó María Isabel González, gerenta general de la consultora Energética, quien señaló que “no parece una licitacion exitosa”.

“Si bien el precio es bastante razonable, no parece un exito completo. (El resultado) demuestra la incertidumbre que están percibiendo los inversionistas respecto al desarrollo del sector con una sequía severa y un proceso de descarbonilación acelerada que debiera reconsiderarse”, comentó.

Para la experta, la CNE debe volver a licitar el remanente.

Por su parte, el gerente de desarrollo y nuevos negocios del marketplace de energía Plataforma Energía, Luigi Sciaccaluga, valoró el esquema de licitación llevado a cabo, ya que a su juicio, estos procesos “han evidenciado ser una piedra angular para el desarrollo de proyectos renovables, disminuir la volatilidad de precios y la dependencia de combustibles fósiles importados”, lo que ha servido de apoyo para la transición hacia una matriz energética menos contaminante.

Eso sí, calificó de “previsible” que los precios de esta licitación fueran superiores a la licitación realizada en 2021. “En este aspecto son diversos los factores que inciden y que configuran un escenario diametralmente distinto. Por un lado tenemos una inflación tanto nacional como internacional que va al alza, un elevado nivel del dólar y un aumento en los costos en transporte de materiales y equipos importados, entre otros”, acotó.

Por su parte, la Asociación Empresas Eléctricas, que reúne a las principales empresas de distribución eléctrica del país, indicó que “este proceso nos muestra que existen condiciones de mercado distintas a las de los procesos más recientes, sin embargo, es claro que existe energía disponible en el mercado para cubrir las necesidades futuras de los clientes regulados. Esperamos poder avanzar en un nuevo proceso que permita abordar esa demanda de manera óptima”.