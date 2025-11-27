BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Lipigas pone en marcha la primera planta de BioGNL de Sudamérica

    La planta de biocombustible, ubicada en la Región del Ñuble, abastecerá a 270 camiones en una primera etapa y significó una inversión de más de US$ 8 millones.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Lipigas inauguró la primera planta de BioGNL de Sudamérica, la cual abastecerá con un combustible 100% renovable y carbono neutral a un total de 270 camiones de transporte de carga pesada, equivalente al consumo diario de gas de más de 65 mil hogares o 260 mil personas, cifra similar a los habitantes de Puerto Montt.

    Ubicada en Chillán, Región de Ñuble, y con una inversión que superó los US$ 8 millones, la planta, construida y operada por la compañía europea HAM Criogenia, tiene capacidad para procesar entre 5.750 y 11.500 m3 del producto al día.

    Lipigas explicó que la planta recibe el biogás obtenido de la descomposición de desechos agrícolas de la empresa Maxagro. Posteriormente, se somete a un tratamiento de purificación y enfriamiento que lo transforma en BioGNL.

    “El BioGNL es químicamente idéntico al GNL (con Gas Natural Licuado) tradicional que ya se utiliza, pero que, al ser 100% renovable, permite reducciones significativas de emisiones en comparación con camiones a diésel: en una flota de 270 camiones evita más de 35.500 toneladas de CO₂ al año", informó la empresa en un comunicado.

    La firma también aseguró que en este proceso se “disminuye en 96% las emisiones de material particulado, reduce en 85% los óxidos de nitrógeno y azufre, y baja hasta en 50% las emisiones acústicas. Estos beneficios son equivalentes a retirar 6.000 automóviles de circulación o a plantar 38.000 árboles”.

    El BioGNL estará disponible en la red de estaciones de servicio para camiones a GNL de Lipigas. Desde 2021, esta red conecta Chile y Perú, entre Lima y Puerto Montt y conforma un “corredor verde” con que Lipigas atiende a grandes flotas de camiones.

    Actualmente, hay nueve estaciones de servicio en Chile, ubicadas en Antofagasta, Tabolango, Paine, Linares, Chillán Viejo y Puerto Montt, mientras que en Perú, están en Lima, Nazca y Arequipa. Para 2026 la firma proyecta abrir seis nuevas estaciones, dos en el norte de Chile y cuatro más en Perú, para completar la ruta entre Lima y Puerto Montt con infraestructura continua.

    “Es una solución real para las empresas que ya utilizan flotas de camiones a GNL y buscan reducir su huella de carbono sin nuevas inversiones ni adaptaciones”, sostuvo el gerente del negocio de GNL y biocombustibles de Lipigas, Esteban Rodríguez.

    En tanto, el gerente general de Empresas Maxagro, Felipe Saelze, comentó que “este proyecto es una muestra del importante aporte que el sector privado puede hacer para contribuir a la descarbonización de la industria del transporte en Chile”.

    Por su parte, el seremi de Energía de la región, Dennis Rivas, destacó que “hoy estamos viviendo un hito muy importante en la región de Ñuble, porque estamos dando una señal, no solo a la región, sino que también a nuestro país, de que las inversiones sustentables que apuntan hacia la descarbonización de nuestra matriz energética son posibles”.

    Más sobre:EnergíaLipigas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    Detienen a conductor de bus RED que atropelló y mató a menor en La Granja: se fugó y dio positivo a cocaína

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Maduro pide a la Fuerza Aérea que esté “alerta” para defender a Venezuela

    Gobierno presenta Política Nacional de Reinserción Social Juvenil

    Blumar anota fuerte alza en ganancias al tercer trimestre por mayor volumen en venta de salmón

    Lo más leído

    1.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    2.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    3.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    4.
    Foro social

    Foro social

    5.
    Aumenta la competencia para Bachelet en su camino a la ONU: Argentina oficializa la candidatura de Rafael Grossi

    Aumenta la competencia para Bachelet en su camino a la ONU: Argentina oficializa la candidatura de Rafael Grossi

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast
    Chile

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    Detienen a conductor de bus RED que atropelló y mató a menor en La Granja: se fugó y dio positivo a cocaína

    Gobierno presenta Política Nacional de Reinserción Social Juvenil

    Blumar anota fuerte alza en ganancias al tercer trimestre por mayor volumen en venta de salmón
    Negocios

    Blumar anota fuerte alza en ganancias al tercer trimestre por mayor volumen en venta de salmón

    “Opinión anticipada”: los detalles de la querella del controlador de Sartor en contra de la presidenta de la CMF

    Lipigas pone en marcha la primera planta de BioGNL de Sudamérica

    Qué hablaron Trump y Takaichi sobre Taiwán tras la conversación del presidente de EEUU con Xi Jinping
    Tendencias

    Qué hablaron Trump y Takaichi sobre Taiwán tras la conversación del presidente de EEUU con Xi Jinping

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Con los éxitos de AC/DC: así fue la elogiada presentación del Orfeón Nacional de Carabineros frente a La Moneda

    Accidentada victoria del Betis en la Europa League: Pellegrini lamenta las lesiones de Isco y Amrabat en la previa del derbi
    El Deportivo

    Accidentada victoria del Betis en la Europa League: Pellegrini lamenta las lesiones de Isco y Amrabat en la previa del derbi

    La dura sanción de la AFA a Juan Sebastián Verón y a Estudiantes tras el polémico pasillo de espaldas a Rosario Central

    Desde la mitad de la cancha: el impresionante golazo del Utrecht ante el Betis de Manuel Pellegrini por Europa League

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel
    Finde

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar
    Cultura y entretención

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things

    Cuarteto Austral se presenta en Sala Master junto a 10 figuras de la música chilena

    Maduro pide a la Fuerza Aérea que esté “alerta” para defender a Venezuela
    Mundo

    Maduro pide a la Fuerza Aérea que esté “alerta” para defender a Venezuela

    Condenan a más de 11 años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión

    Turquía y Líbano: las claves del primer viaje internacional del Papa León XIV

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida