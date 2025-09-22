SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Lo que las empresas de Santiago le han pedido al alcalde Mario Desbordes

En la agenda del edil figuran el retail y empresas como Codelco, Banco de Chile, Telefónica y Farmacias Ahumada. "No creo que vuelvan las grandes firmas que se fueron al barrio alto", admite el edil.

Fernando VegaPor 
Fernando Vega
Qué le pidieron las empresas al alcalde Mario Desbordes. JAVIER SALVO/ATON CHILE

Acaba de aparecer un informe que dice que Santiago es el que redujo con mayor fuerza a nivel nacional la vacancia de oficinas y eso habla de la confianza en lo que podamos hacer”, dice a Pulso el alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

Se refiere al último informe de la firma de servicios inmobiliarios Cushman & Wakefield, que destaca la recuperación del mercado de oficinas en la comuna. Lleva poco más de ocho meses en el cargo y tiene claro que muchas de las empresas que se fueron no volverán más. Tampoco los grandes estudios de abogados.

“Queremos recuperar la comuna como una comuna pujante, comercial, de oficinas, con empresas. No creo que vuelvan las grandes firmas que se fueron al barrio alto, a Las Condes a Vitacura, pero también hay varias empresas que no están dispuestas a irse y otras que están llegando, como empresas medianas y pequeñas; y estudios jurídicos de abogados jóvenes”, detalla.

Según el último informe de Cushman & Wakefield, Santiago Centro lideró la demanda por oficinas Clase B, que ofrecen buenas condiciones funcionales y de conectividad.

Desde que comenzó su gestión, la seguridad está declarada asunto de máxima prioridad. Desbordes conquistó la alcaldía con la promesa de devolverle la tranquilidad al centro, la mayor demanda de los privados que operan en esa parte de la capital: volver a trabajar tranquilos y que sus colaboradores no tengan que arrancar de la zona antes que caiga la noche, por el temor a la delincuencia.

Qué le pidieron las empresas al alcalde Mario Desbordes. Andres Perez

Hay barrios, como la tradicional calle Victoria -la de los talabarteros y zapateros- donde los comerciantes se ven obligados a bajar las cortinas a las 17 horas para no exponerse al crimen.

El alcalde reconoce la magnitud del problema. “Uno de los temas que nos planteaban ejecutivos de grandes empresas es la necesidad de poder volver a funcionar en horario más extendido”, revela.

Agilizar trámites y permisos

Desbordes reconoce que todavía la preocupación número uno de los privados en la comuna sigue siendo la seguridad. El registro de sus audiencias por ley de lobby así lo evidencia. Entre las firmas y gremios con los que el alcalde se ha estado reuniendo figuran la Asociación de Marcas del Retail, la Cámara de Comercio de Santiago, Farmacias Ahumada, la constructora Ebco, Oxxo, Copec, Codelco, Banco de Chile, las universidades e institutos profesionales que operan en centro, entre otras. La última cita fue con Telefónica Chile, Movistar, para tratar sobre el despliegue y cuidado de redes en la comuna de Santiago.

Qué le pidieron las empresas al alcalde Mario Desbordes. Andres Perez

“Buscamos esta instancia para evidenciar la preocupación de nuestros asociados frente a la situación de inseguridad y el aumento del comercio ilícito en Santiago Centro, lo que impacta directamente en el desempeño del comercio formal. Fue una conversación productiva en la que pudimos transparentar nuestras inquietudes y conocer algunas de las medidas que el municipio estaba implementando, como la duplicación del personal de seguridad municipal -de 300 a 600 efectivos- la realización de operativos conjuntos con el gobierno y las policías, y la inauguración de un nuevo cuartel del OS-9 de Carabineros, a pesar de las restricciones presupuestarias”, relata el presidente de la AG Marcas del Retail, Andrés Bogolasky.

En Farmacias Ahumada dijeron que en la reunión buscaban conocer de primera mano la agenda del alcalde, ya que en 2024 la firma anunció su regreso al centro (“Ahumada vuelve a Ahumada”) y un plan para llegar a 7 tiendas en el centro, 5 de las cuales están en el casco histórico. La compañía había cerrado sus locales en la comuna producto del estallido social y la pandemia de Covid-19. La anterior administración de Irací Hassler (PC) se comprometió a reforzar la seguridad en torno a esos locales.

Qué le pidieron las empresas al alcalde Mario Desbordes. Andres Perez

Otros inversionistas que hablaron con el alcalde dijeron a Pulso que Desbordes les ha pedido apoyo y trabajar en conjunto, coordinarse con los encargados de seguridad comunal, modificar también algunas de sus rutinas, como incorporar protocolos para los cambios de turnos, una de las horas más vulnerables del comercio, porque se cuenta o mueve el dinero. Entre las medidas que Santiago ofrece para reforzar la seguridad figura la promesa de más guardias municipales en la calle: 1.300 en los próximos meses. Hoy son 600.

Aunque se habló de seguridad, Codelco pidió una reunión para presentar su proyecto de remodelación del edificio corporativo que considera una propuesta de hermoseamiento del Paseo Huérfanos.

En marzo también se reunió con el gerente general de Banco de Chile, Eduardo Ebensperger. “Reunión protocolar de presentación y temas de interés para ambas partes, considerando que la casa matriz de Banco de Chile se encuentra en la comuna de Santiago”, dice el resumen de la cita con el brazo financiero de los Luksic.

Qué le pidieron las empresas al alcalde Mario Desbordes. Casa Matriz Banco de Chile.

“He tenido también reunión con decenas de organizaciones de comercio y turismo en cada uno de los barrios”, añade Desbordes.

Este jueves 28, Desbordes encabezó el Consejo Comunal de Seguridad Pública de Santiago, donde se actualizó el Plan Comunal 2026. “Los temas de seguridad son siempre los más importantes, pero también los privados nos plantearon problemas de aseo, limpieza y aspecto de los distintos barrios comerciales. También nos han pedido apoyo a la inversión como acortar trámites internos del municipio que estaban demorados”, detalla el edil. Lo ejemplifica en las renovaciones de las patentes de alcoholes, fundamentales para los barrios gastronómicos y hoteles. “Las aprobamos en febrero, dentro del plazo que corresponde legalmente, cuestión que no se había logrado antes y que es muy valorado por los empresarios”, detalla.

Turismo y gastronomía, prioridad

Desbordes reconoce que muchos edificios de oficinas y locales comerciales siguen estando vacíos, lo cual afecta a los arrendadores y a la economía local. Sin embargo confía en la recuperación del turismo, que hasta antes del estallido social hacía del centro un concurrido lugar, destacado como uno de los sitios más atractivos para conocer de la capital chilena en todas las plataformas de viajes.

“Los barrios gastronómicos han sido la prioridad. Con el turismo, por ejemplo, logramos recuperar el vínculo. Habían sido expulsados, prácticamente, de la comuna y eso ha reportado un incremento en este semestre de los turistas extranjeros, sobre todo brasileños, extraordinariamente importante. Hemos pegado un salto respecto del año pasado y eso sólo gracias a una buena coordinación con Fedetur (Federación de Empresas de Turismo de Chile) y con las distintas empresas de turismo que traían gente al centro histórico”, ejemplifica.

Qué le pidieron las empresas al alcalde Mario Desbordes. Foto: Andres Perez Andres Perez

Según la firma de pagos electrónicos Transbank, los turistas brasileños fueron los extranjeros con mayor consumo en Chile entre junio y julio.

“Mejorar la seguridad, la limpieza y el orden es lo primero, es la base. Después por supuesto viene la accesibilidad, recuperar los edificios patrimoniales y por eso estamos haciendo un gran esfuerzo en esa materia que ojalá pueda ser apoyado por el sector privado”. Así resume el edil su fórmula para resucitar la vida económica de Santiago.

Más sobre:SeguridadNegociosOficinasComercio

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La postura de los aspirantes a La Moneda ante la idea de que Bachelet sea candidata a la secretaría general de la ONU

Las versiones cruzadas por el controvertido adelanto de franja de Evelyn Matthei con alusiones a republicanos

Kast se mantiene liderando carrera por aportes de campaña, Matthei pide millonario crédito y Jara se estanca

Ues y Demre reprochan indefinición del Congreso sobre Pedagogías a 3 días de publicación de oferta definitiva de carreras

Posible postulación de Bachelet a la ONU pone en incómodo dilema a Kaiser, Kast y Matthei

Trump contra las estrellas de los late shows: cómo el episodio Jimmy Kimmel pone en jaque a la TV de EE.UU.

Lo más leído

1.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

2.
“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

3.
Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

4.
Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

5.
Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Cuándo se publica la nómina de vocales de mesa para las próximas elecciones

Cuándo se publica la nómina de vocales de mesa para las próximas elecciones

Cuándo son las vacaciones de los escolares: revisa las fechas por región

Cuándo son las vacaciones de los escolares: revisa las fechas por región

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

La postura de los aspirantes a La Moneda ante la idea de que Bachelet sea candidata a la secretaría general de la ONU
Chile

La postura de los aspirantes a La Moneda ante la idea de que Bachelet sea candidata a la secretaría general de la ONU

Las versiones cruzadas por el controvertido adelanto de franja de Evelyn Matthei con alusiones a republicanos

Kast se mantiene liderando carrera por aportes de campaña, Matthei pide millonario crédito y Jara se estanca

Metro lanza nueva plataforma de pago y cambia de nombre a MetroMUV
Negocios

Metro lanza nueva plataforma de pago y cambia de nombre a MetroMUV

Innovar sí, pero no a cualquier costo

SII se querella contra personas y empresas por no declarar ingresos por ventas con medios de pago electrónicos

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump
Tendencias

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

7 momentos clave del funeral de Charlie Kirk, el activista conservador que fue asesinado en EEUU

Presión política, millones en juego y sueño mundial: la movida de los Cóndores para jugar a estadio lleno en el Sausalito
El Deportivo

Presión política, millones en juego y sueño mundial: la movida de los Cóndores para jugar a estadio lleno en el Sausalito

Australia Sub 20 vence a Ucrania en el primer amistoso internacional disputado en el complejo del Sifup

Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti en la final del ATP de Chengdú

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Trump contra las estrellas de los late shows: cómo el episodio Jimmy Kimmel pone en jaque a la TV de EE.UU.
Cultura y entretención

Trump contra las estrellas de los late shows: cómo el episodio Jimmy Kimmel pone en jaque a la TV de EE.UU.

El escritor Ramón Díaz Eterovic es el Premio Nacional de Literatura 2025

Nano Stern presentará su nuevo álbum Refugio en el Teatro Nescafé de las Artes

Reconocimiento del Estado palestino: qué significa en la práctica y su impacto en las divisiones diplomáticas globales
Mundo

Reconocimiento del Estado palestino: qué significa en la práctica y su impacto en las divisiones diplomáticas globales

Al menos 14 muertos en un enfrentamiento entre presos en una cárcel del sur de Ecuador

Ejercicios militares y adiestramiento de civiles: así responde Maduro a la “amenaza” de EE.UU.

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención