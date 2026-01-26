Loreto Seguel, Consejo del Salmón: “Fue difícil navegar con el actual gobierno”

La salmonicultura fue el segundo producto estrella durante 2025. Después del cobre, que acapara el 52% de las exportaciones nacionales, el salmón y la trucha fue el segundo mayor , totalizando US$6.549 millones.

La presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, analiza el resultado y los desafíos que enfrentó el sector. Dispara contra la ley (21.600) de sitios prioritarios. “Esa ley podría hipotecar el futuro de esta industria”, dice. Y recuerda que el gobierno de Gabriel Boric comenzó diciendo que sería ecologista: “es una declaración política desde las cuales uno construye una relación”.

Seguel encabeza el gremio que representa al 50% de la producción nacional de la salmonicultura. En entrevista con Pulso, adelanta que se reunirá en unas semanas con el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd. Cita clave, ya que dicho país es el principal comprador del salmón chileno. Además, valora la conformación del nuevo gabinete del gobierno de Kast.

¿Qué evaluación hacen del gobierno que va de salida?

- Uno de los avances que hemos tenido en este tiempo es que la autoridad reconozca que nosotros no estamos en pesca, estamos en acuicultura. Ha sido muy importante porque muchas veces estamos dentro de las distintas categorías, incluso en el Banco Central bajo el ámbito de las pesquerías, pero la acuicultura es distinta a la pesca. Una de las cosas que quedaron pendientes, pero que sí se reconoció, es que la acuicultura necesita su propia ley, y necesita una ley moderna, innovadora, que reconozca la actual y sofisticada industria que tenemos de salmones en Chile. Efectivamente, ya no da para seguir en algún momento en el corto-mediano plazo, con una ley de pesca y acuicultura. Esperamos a la brevedad, durante el siguiente gobierno poder aspirar a una nueva ley de acuicultura.

Loreto Seguel, directora ejecutiva de Consejo del salmón.

Y su relación con el gobierno durante el periodo…

- Indudablemente, el balance que uno hace es que por supuesto que fue difícil el navegar con el actual gobierno. No podemos olvidar que el gobierno transmitió desde el día cero que iba a ser un gobierno ecologista, y por supuesto que esa línea es una declaración política desde las cuales uno construye una relación. Pero también es cierto decir que desde el Consejo del Salmón, que somos el gremio que representa a los productores de salmón, desde el día cero nos pusimos a disposición de la autoridad, creemos profundamente en la alianza público-privada.

¿Sintieron que la Ley Sbap amenazó la industria?

- Por supuesto que amenazó la industria, y esas fueron las razones por las cuales como gremio también, siempre manteniendo el diálogo, siendo muy franco y muy directo con la autoridad, con los distintos ministros manifestamos nuestra posición. No solamente lo dijimos nosotros, yo creo que las marchas y las miles de familias que salieron a defender justamente que esa ley podía hipotecar el futuro de esta industria, fue muy contundente. Tenemos un gran desafío y es que no solamente está la Ley Sbap, están los 14 reglamentos que esa ley significa. Los reglamentos finalmente son el cómo. Muchas veces en Chile definimos qué hay que hacer, que son las leyes con el espíritu que de alguna manera refleja; pero no nos podemos olvidar que muchas veces en Chile fallamos en el cómo hacerlo.

¿Ya se reunieron con el futuro gobierno de Kast?

- Sí, nos hemos reunido. De hecho, nos reunimos incluso antes (...) una vez que el presidente electo haya asumido y los distintos ministros que lo acompañarán, subsecretarios y todos quienes van a ser muy relevantes en el gobierno, desde el Consejo del Salmón vamos a seguir construyendo la alianza público-privada (...) en ese sentido nosotros como salmonicultura necesitamos apoyo. Hoy día somos sobre regulados, hay miles de trámites que muchas veces se topan entre distintos servicios, en distintos ministerios. Hay que hacerse cargo de esa tramitología que nos está hoy día entrampando y que hay que sacarla adelante para poder desarrollarnos.

¿Cómo ven la conformación del nuevo gabinete?

- Chile tiene las condiciones para consolidarse como líder global en salmonicultura, y creemos que el nuevo gabinete puede cumplir un rol clave para destrabar su crecimiento y potenciar su aporte al país.

La salmonicultura fue el segundo producto más exportado durante 2025. ¿Qué proyección tienen para este año?

- Las exportaciones, si bien ratifica que somos el segundo producto más exportado y muestra que somos capaces de enfrentar la adversidad, creo que también es un llamado para decir: imagínense esta industria, que está estancada, miren cómo igual logra desarrollarse si le permitimos crecer, imagínense el impacto que podría generar en el sur de Chile y finalmente para Chile.

Estados Unidos es el principal destino para la salmonicultura. ¿Consideran estrategias particulares con la potencia, pensando en los aranceles?

- Por supuesto que todos los mercados son relevantes, Estados Unidos es el principal mercado, después viene Brasil y Japón, que se pelean entre el segundo y tercer mercado. Lo primero es decir que somos una industria altamente diversificada en mercado. Eso es muy bueno, y ha sido el norte que siempre hemos tenido, no solo depender de uno o dos mercados, sino que hoy día llegamos a más de 100 mercados.

No solamente el salmón chileno es importante para Estados Unidos, sino que también el Consejo del Salmón ha construido una relación de largo plazo de trabajo con los equipos de la embajada de Estados Unidos. Y eso hoy día da frutos y permite que en los próximos días también vamos a tener la reunión con el embajador para seguir profundizando la relación comercial.

¿Cuál es el mensaje central que le quieren entregar al embajador de Estados Unidos, Brandon Judd?

- El mensaje central es que el salmón chileno es un salmón que hoy día tiene de los más altos estándares de calidad y de sostenibilidad del mundo, que es un salmón donde EE.UU es importante, donde agradecemos que en Estados Unidos el principal salmón que se consume es el chileno. Y también hacerle ver que no solamente es el salmón que nosotros mandamos, sino que este salmón también genera impacto positivo en Estados Unidos. El salmón que nosotros enviamos a Estados Unidos, muchos de ellos son procesados en plantas americanas, por lo tanto, también generamos un impacto positivo en la economía de Estados Unidos. También transmitirle al embajador que muchas de las materias primas que ocupamos aquí en Chile para producir el alimento del salmón, vienen de Estados Unidos.