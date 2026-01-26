SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Loreto Seguel, Consejo del Salmón: “Fue difícil navegar con el actual gobierno”

    La timonel del gremio, que representa al 50% de la producción nacional del salmón, evalúa la gestión del gobierno que va de salida, y plantea los temas centrales para el gobierno que entra. En las próximas semanas, anticipa, se reunirán con el embajador del principal socio chileno del salmón, Estados Unidos.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Loreto Seguel, del Consejo del Salmón: “Fue difícil navegar con el gobierno” Foto : Andres Perez 14 Mayo 2021 Andres Perez

    La salmonicultura fue el segundo producto estrella durante 2025. Después del cobre, que acapara el 52% de las exportaciones nacionales, el salmón y la trucha fue el segundo mayor, totalizando US$6.549 millones.

    La presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, analiza el resultado y los desafíos que enfrentó el sector. Dispara contra la ley (21.600) de sitios prioritarios. “Esa ley podría hipotecar el futuro de esta industria”, dice. Y recuerda que el gobierno de Gabriel Boric comenzó diciendo que sería ecologista: “es una declaración política desde las cuales uno construye una relación”.

    Seguel encabeza el gremio que representa al 50% de la producción nacional de la salmonicultura. En entrevista con Pulso, adelanta que se reunirá en unas semanas con el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd. Cita clave, ya que dicho país es el principal comprador del salmón chileno. Además, valora la conformación del nuevo gabinete del gobierno de Kast.

    ¿Qué evaluación hacen del gobierno que va de salida?

    - Uno de los avances que hemos tenido en este tiempo es que la autoridad reconozca que nosotros no estamos en pesca, estamos en acuicultura. Ha sido muy importante porque muchas veces estamos dentro de las distintas categorías, incluso en el Banco Central bajo el ámbito de las pesquerías, pero la acuicultura es distinta a la pesca. Una de las cosas que quedaron pendientes, pero que sí se reconoció, es que la acuicultura necesita su propia ley, y necesita una ley moderna, innovadora, que reconozca la actual y sofisticada industria que tenemos de salmones en Chile. Efectivamente, ya no da para seguir en algún momento en el corto-mediano plazo, con una ley de pesca y acuicultura. Esperamos a la brevedad, durante el siguiente gobierno poder aspirar a una nueva ley de acuicultura.

    Loreto Seguel, directora ejecutiva de Consejo del salmón.

    Y su relación con el gobierno durante el periodo…

    - Indudablemente, el balance que uno hace es que por supuesto que fue difícil el navegar con el actual gobierno. No podemos olvidar que el gobierno transmitió desde el día cero que iba a ser un gobierno ecologista, y por supuesto que esa línea es una declaración política desde las cuales uno construye una relación. Pero también es cierto decir que desde el Consejo del Salmón, que somos el gremio que representa a los productores de salmón, desde el día cero nos pusimos a disposición de la autoridad, creemos profundamente en la alianza público-privada.

    ¿Sintieron que la Ley Sbap amenazó la industria?

    - Por supuesto que amenazó la industria, y esas fueron las razones por las cuales como gremio también, siempre manteniendo el diálogo, siendo muy franco y muy directo con la autoridad, con los distintos ministros manifestamos nuestra posición. No solamente lo dijimos nosotros, yo creo que las marchas y las miles de familias que salieron a defender justamente que esa ley podía hipotecar el futuro de esta industria, fue muy contundente. Tenemos un gran desafío y es que no solamente está la Ley Sbap, están los 14 reglamentos que esa ley significa. Los reglamentos finalmente son el cómo. Muchas veces en Chile definimos qué hay que hacer, que son las leyes con el espíritu que de alguna manera refleja; pero no nos podemos olvidar que muchas veces en Chile fallamos en el cómo hacerlo.

    ¿Ya se reunieron con el futuro gobierno de Kast?

    - Sí, nos hemos reunido. De hecho, nos reunimos incluso antes (...) una vez que el presidente electo haya asumido y los distintos ministros que lo acompañarán, subsecretarios y todos quienes van a ser muy relevantes en el gobierno, desde el Consejo del Salmón vamos a seguir construyendo la alianza público-privada (...) en ese sentido nosotros como salmonicultura necesitamos apoyo. Hoy día somos sobre regulados, hay miles de trámites que muchas veces se topan entre distintos servicios, en distintos ministerios. Hay que hacerse cargo de esa tramitología que nos está hoy día entrampando y que hay que sacarla adelante para poder desarrollarnos.

    ¿Cómo ven la conformación del nuevo gabinete?

    - Chile tiene las condiciones para consolidarse como líder global en salmonicultura, y creemos que el nuevo gabinete puede cumplir un rol clave para destrabar su crecimiento y potenciar su aporte al país.

    La salmonicultura fue el segundo producto más exportado durante 2025. ¿Qué proyección tienen para este año?

    - Las exportaciones, si bien ratifica que somos el segundo producto más exportado y muestra que somos capaces de enfrentar la adversidad, creo que también es un llamado para decir: imagínense esta industria, que está estancada, miren cómo igual logra desarrollarse si le permitimos crecer, imagínense el impacto que podría generar en el sur de Chile y finalmente para Chile.

    Estados Unidos es el principal destino para la salmonicultura. ¿Consideran estrategias particulares con la potencia, pensando en los aranceles?

    - Por supuesto que todos los mercados son relevantes, Estados Unidos es el principal mercado, después viene Brasil y Japón, que se pelean entre el segundo y tercer mercado. Lo primero es decir que somos una industria altamente diversificada en mercado. Eso es muy bueno, y ha sido el norte que siempre hemos tenido, no solo depender de uno o dos mercados, sino que hoy día llegamos a más de 100 mercados.

    No solamente el salmón chileno es importante para Estados Unidos, sino que también el Consejo del Salmón ha construido una relación de largo plazo de trabajo con los equipos de la embajada de Estados Unidos. Y eso hoy día da frutos y permite que en los próximos días también vamos a tener la reunión con el embajador para seguir profundizando la relación comercial.

    ¿Cuál es el mensaje central que le quieren entregar al embajador de Estados Unidos, Brandon Judd?

    - El mensaje central es que el salmón chileno es un salmón que hoy día tiene de los más altos estándares de calidad y de sostenibilidad del mundo, que es un salmón donde EE.UU es importante, donde agradecemos que en Estados Unidos el principal salmón que se consume es el chileno. Y también hacerle ver que no solamente es el salmón que nosotros mandamos, sino que este salmón también genera impacto positivo en Estados Unidos. El salmón que nosotros enviamos a Estados Unidos, muchos de ellos son procesados en plantas americanas, por lo tanto, también generamos un impacto positivo en la economía de Estados Unidos. También transmitirle al embajador que muchas de las materias primas que ocupamos aquí en Chile para producir el alimento del salmón, vienen de Estados Unidos.

    Más sobre:Loreto SeguelConsejo del SalmónGobierno de KastGobierno de Boric

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué Trump no irá al Super Bowl en el que actuarán Bad Bunny y Green Day

    Temores por la incertidumbre geopolítica impulsan al oro a un nuevo récord

    Cómo es Alexa+, la nueva asistente virtual de Amazon que utilizará IA para servirte

    ¿Dejar de comer gluten para bajar de peso? Esto responden los expertos sobre el “método” de Matt Damon

    Balacera tras encuentro deportivo en La Florida termina con dos fallecidos: hombre recibió 27 disparos

    Cancelan vuelo de José Antonio Kast a El Salvador por condiciones climáticas

    Lo más leído

    1.
    Venta de viviendas nuevas en la RM cerró 2025 con un alza de 28% impulsada por subsidio a la tasa hipotecaria

    Venta de viviendas nuevas en la RM cerró 2025 con un alza de 28% impulsada por subsidio a la tasa hipotecaria

    2.
    El lado A de Daniel Mas: Su historia empresarial

    El lado A de Daniel Mas: Su historia empresarial

    3.
    Paola y Gabriela Luksic compran La Cartuja Pickman, una histórica y quebrada empresa de cerámica en España

    Paola y Gabriela Luksic compran La Cartuja Pickman, una histórica y quebrada empresa de cerámica en España

    4.
    ¿Cuánto durará la “luna de miel” que tendrá Jorge Quiroz en Hacienda?

    ¿Cuánto durará la “luna de miel” que tendrá Jorge Quiroz en Hacienda?

    5.
    Andrónico Luksic Lederer y Macario Valdés, la nueva dupla del poder en Quiñenco

    Andrónico Luksic Lederer y Macario Valdés, la nueva dupla del poder en Quiñenco

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 26 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 26 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

    Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

    Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

    Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

    Balacera tras encuentro deportivo en La Florida termina con dos fallecidos: hombre recibió 27 disparos
    Chile

    Balacera tras encuentro deportivo en La Florida termina con dos fallecidos: hombre recibió 27 disparos

    Cancelan vuelo de José Antonio Kast a El Salvador por condiciones climáticas

    Las 58 comunas que concentran altos niveles de riesgo climático y pobreza multidimensional en Chile

    Temores por la incertidumbre geopolítica impulsan al oro a un nuevo récord
    Negocios

    Temores por la incertidumbre geopolítica impulsan al oro a un nuevo récord

    Informe de la U. de Los Andes prevé que déficit fiscal estructural superará el 2,5% del PIB en 2026

    Equinix y data centers en Chile: “No estamos siendo tan competitivos como otros países”

    Por qué Trump no irá al Super Bowl en el que actuarán Bad Bunny y Green Day
    Tendencias

    Por qué Trump no irá al Super Bowl en el que actuarán Bad Bunny y Green Day

    Cómo es Alexa+, la nueva asistente virtual de Amazon que utilizará IA para servirte

    ¿Dejar de comer gluten para bajar de peso? Esto responden los expertos sobre el “método” de Matt Damon

    José Domingo Baraona y Rufino Hernández se quedan con la Final de Rodeo para Criadores
    El Deportivo

    José Domingo Baraona y Rufino Hernández se quedan con la Final de Rodeo para Criadores

    Oliver Solberg gana el Rally de Montecarlo y rompe récord vigente por más de 50 años

    Trucos en la carretera y salidas de guion: el paso de la estrella del ciclismo Tom Pidcock en Chile

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    ¿Quiénes son los nominados a Mejor Actor en los Oscar 2026?
    Cultura y entretención

    ¿Quiénes son los nominados a Mejor Actor en los Oscar 2026?

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    ¿Cuáles son los límites del alcance del ICE, la poderosa fuerza antiinmigración de Trump?
    Mundo

    ¿Cuáles son los límites del alcance del ICE, la poderosa fuerza antiinmigración de Trump?

    Ucrania denuncia el lanzamiento de 138 drones rusos en una nueva oleada de ataques nocturnos

    Al menos 15 muertos deja el naufragio de una embarcación con más de 300 pasajeros en el sur de Filipinas

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur