SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Los altos ejecutivos que han salido de BancoEstado tras el cambio de gobierno

    Además de que hubo un recambio completo en el comité ejecutivo, también hubo otros ajustes: salió el director de cumplimiento que reportaba directamente al comité ejecutivo, al igual que el gerente de la división de operaciones y tecnología que reportaba a la gerenta general.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Los altos ejecutivos que han salido de BancoEstado tras el cambio de gobierno, Eduardo De Las Heras y Pablo Mayorga.

    Cuando cambia un gobierno también se modifican algunos ejecutivos clave en BancoEstado. Y eso ha ocurrido en la estatal en el último mes. La mayor parte de los ajustes ya se conocían, pero hay otros que no.

    Lo primero que se supo públicamente fue que Mario Farren Risopatrón asumió la presidencia del banco estatal en el gobierno que desde el mes pasado preside José Antonio Kast. También se sabía que la expresidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, llegó a la vicepresidencia.

    Luego se conoció que la gerencia general la asumió Andrea Silva Da Bove, quien estuvo durante 10 años en BancoEstado, periodo en el que alcanzó la gerencia general de finanzas tras liderar el área de balance financiero. Fue designada en ese cargo cuando Ricardo de Tezanos Pinto era presidente del banco estatal en 2021, durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

    Pero también ha habido otros cambios en la administración superior de BancoEstado. Apenas Kast asumió la presidencia del país, hubo cambio de fiscal: salió Pablo Lagos y entró en su reemplazo Álvaro Larraín Fierro.

    “Tengo el privilegio de haber trabajado durante 14 años en la Fiscalía de BancoEstado, desempeñando distintas funciones, algunas más discretas y silenciosas, y otras con mayor exposición y responsabilidad”, dijo tras su designación como fiscal.

    El fiscal de la estatal es un cargo calificado como funcionario de confianza exclusiva del Presidente de la República, por lo que es designado por el Mandatario, y asiste a las sesiones del comité ejecutivo de la estatal, junto con el presidente, vicepresidente y gerente general; pero a diferencia de ellos, solo tiene derecho a voz.

    Pero además, la semana pasada hubo dos desvinculaciones aguas abajo, en cargos que por ahora no han sido reemplazados definitivamente, sino que hay ejecutivos de manera interina en su lugar. Salió el director de cumplimiento, Pablo Mayorga, quien reporta directamente al comité ejecutivo.

    Esta área es la “unidad técnica responsable de implementar, gestionar y monitorear los modelos y normativas relacionadas con el cumplimiento ético y legal en BancoEstado y sus filiales. Tiene a su cargo la gestión de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/ FT), el Modelo de Prevención de Delitos (Ley N° 20.393 y Ley N° 21.595), conflictos de interés, transparencia y acceso a la información pública y buenas prácticas y libre competencia", señala la última memoria de la estatal.

    También fue desvinculado un gerente de área que reporta al gerente general. Se trata del gerente de la división de operaciones y tecnología, Eduardo De Las Heras.

    También deberían llegar más cambios pronto, dado que aún no ha sido designado el nuevo consejo directivo que tendrá la estatal. Este consejo está compuesto por siete miembros, seis de los cuales son designados por el Presidente de la República. El séptimo integrante corresponde al director laboral quien es elegido por votación directa de los trabajadores del banco.

    Los consejeros que actualmente componen esta instancia son el presidente (Farren) y la vicepresidenta (Yazigi), además de Enrique Román, Elena Serrano, y Pablo Zamora. Hasta abril del año pasado también estuvo Tamara Agnic, pero renunció. En tanto, la directora laboral es Edith Signé.

    El gobierno aún no designa a los cuatro reemplazantes que falta por definir en el consejo. Así, desde que hace un mes llegó la nueva administración a BancoEstado, el comité ejecutivo no se ha reunido con el consejo directivo, a la espera del recambio que deberá hacer el gobierno.

    Más sobre:BancosBancoEstadoEjecutivos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno designará de forma directa al nuevo director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

    Madonna aparecerá en la segunda temporada de la serie The Studio ironizando sobre su película biográfica

    “No constituye ninguna novedad”: Contraloría emite comunicado para aclarar gastos de viáticos de funcionarios

    Sonda alista recambio en su directorio: ingresarán Holger Paulmann y Catalina Mertz

    De los vinos al Rewe: las críticas de comunidades indígenas al megaproyecto de Mataquito en Comité de Ministros

    Multigremial Nacional propone recorte de hasta $ 80 en combustibles: “El Estado está recaudando más IVA a costa de la crisis del petróleo”

    Lo más leído

    1.
    La inflación sube más de lo esperado en marzo y el IPC anota su mayor variación desde enero 2025

    La inflación sube más de lo esperado en marzo y el IPC anota su mayor variación desde enero 2025

    2.
    El dólar anota su mayor caída diaria en un año tras la tregua en Medio Oriente y quiebra los $ 900

    El dólar anota su mayor caída diaria en un año tras la tregua en Medio Oriente y quiebra los $ 900

    3.
    Banco Mundial sube la proyección del crecimiento del PIB de Chile para este año y en 2027

    Banco Mundial sube la proyección del crecimiento del PIB de Chile para este año y en 2027

    4.
    Exejecutivo del Hogar de Cristo asumirá como gerente general de la Cámara Chilena de la Construcción

    Exejecutivo del Hogar de Cristo asumirá como gerente general de la Cámara Chilena de la Construcción

    5.
    El precio del petróleo registra violenta caída tras tregua de Trump y el barril rompe los US$ 100

    El precio del petróleo registra violenta caída tras tregua de Trump y el barril rompe los US$ 100

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético Madrid por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético Madrid por la Champions League en TV y streaming

    Rating del martes 7 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 7 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Confirman nueva fecha de BTS en Chile: este miércoles comienza la venta de entradas

    Confirman nueva fecha de BTS en Chile: este miércoles comienza la venta de entradas

    “No constituye ninguna novedad”: Contraloría emite comunicado para aclarar gastos de viáticos de funcionarios
    Chile

    “No constituye ninguna novedad”: Contraloría emite comunicado para aclarar gastos de viáticos de funcionarios

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético Madrid por la Champions League en TV y streaming

    Kast se somete a test de drogas y anuncia proyecto de ley que exigirá exámenes periódicos a parlamentarios y presidentes de partido

    Lo que los directorios de Chile le preguntan a la nueva CMF
    Negocios

    Lo que los directorios de Chile le preguntan a la nueva CMF

    Gobierno designará de forma directa al nuevo director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

    Sonda alista recambio en su directorio: ingresarán Holger Paulmann y Catalina Mertz

    Qué se sabe sobre el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán

    Por qué se cree que Kim Ju-ae, la hija de Kim Jong-un, podría suceder a su padre

    Por qué los científicos creen que el fenómeno El Niño 2026 será el más intenso del siglo

    ¿Podría perder la localía ante la UC? Barcelona arriesga duras sanciones tras agresión a árbitro frente a Cruzeiro
    El Deportivo

    ¿Podría perder la localía ante la UC? Barcelona arriesga duras sanciones tras agresión a árbitro frente a Cruzeiro

    Daniil Medvedev estalla en Montecarlo: el ruso cae por un doble 6-0 y destroza su raqueta

    Tras desaprovechar una buena ventaja, Christian Garin cae contra Alexander Zverev en la segunda ronda de Montecarlo

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    Madonna aparecerá en la segunda temporada de la serie The Studio ironizando sobre su película biográfica
    Cultura y entretención

    Madonna aparecerá en la segunda temporada de la serie The Studio ironizando sobre su película biográfica

    Jean Smart adelanta la temporada final de Hacks: “Es perfecta”

    Julian Lennon: el largo viaje del hijo de la “Beatlemanía” para perdonar a su padre

    Teherán denuncia “violaciones del alto al fuego” por parte de Israel tanto en Irán como en Líbano
    Mundo

    Teherán denuncia “violaciones del alto al fuego” por parte de Israel tanto en Irán como en Líbano

    Enviado especial de la ONU para Medio Oriente viaja a Irán para apoyar el alto al fuego

    Quién es Shehbaz Sharif, el primer ministro de Pakistán que ejerció un rol clave en el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando
    Paula

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo