Los altos ejecutivos que han salido de BancoEstado tras el cambio de gobierno, Eduardo De Las Heras y Pablo Mayorga.

Cuando cambia un gobierno también se modifican algunos ejecutivos clave en BancoEstado. Y eso ha ocurrido en la estatal en el último mes. La mayor parte de los ajustes ya se conocían, pero hay otros que no.

Lo primero que se supo públicamente fue que Mario Farren Risopatrón asumió la presidencia del banco estatal en el gobierno que desde el mes pasado preside José Antonio Kast. También se sabía que la expresidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, llegó a la vicepresidencia.

Luego se conoció que la gerencia general la asumió Andrea Silva Da Bove, quien estuvo durante 10 años en BancoEstado, periodo en el que alcanzó la gerencia general de finanzas tras liderar el área de balance financiero. Fue designada en ese cargo cuando Ricardo de Tezanos Pinto era presidente del banco estatal en 2021, durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Pero también ha habido otros cambios en la administración superior de BancoEstado. Apenas Kast asumió la presidencia del país, hubo cambio de fiscal: salió Pablo Lagos y entró en su reemplazo Álvaro Larraín Fierro.

“Tengo el privilegio de haber trabajado durante 14 años en la Fiscalía de BancoEstado, desempeñando distintas funciones, algunas más discretas y silenciosas, y otras con mayor exposición y responsabilidad”, dijo tras su designación como fiscal.

El fiscal de la estatal es un cargo calificado como funcionario de confianza exclusiva del Presidente de la República, por lo que es designado por el Mandatario, y asiste a las sesiones del comité ejecutivo de la estatal, junto con el presidente, vicepresidente y gerente general; pero a diferencia de ellos, solo tiene derecho a voz.

Pero además, la semana pasada hubo dos desvinculaciones aguas abajo, en cargos que por ahora no han sido reemplazados definitivamente, sino que hay ejecutivos de manera interina en su lugar. Salió el director de cumplimiento, Pablo Mayorga, quien reporta directamente al comité ejecutivo.

Esta área es la “unidad técnica responsable de implementar, gestionar y monitorear los modelos y normativas relacionadas con el cumplimiento ético y legal en BancoEstado y sus filiales. Tiene a su cargo la gestión de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/ FT), el Modelo de Prevención de Delitos (Ley N° 20.393 y Ley N° 21.595), conflictos de interés, transparencia y acceso a la información pública y buenas prácticas y libre competencia", señala la última memoria de la estatal.

También fue desvinculado un gerente de área que reporta al gerente general. Se trata del gerente de la división de operaciones y tecnología, Eduardo De Las Heras.

También deberían llegar más cambios pronto, dado que aún no ha sido designado el nuevo consejo directivo que tendrá la estatal. Este consejo está compuesto por siete miembros, seis de los cuales son designados por el Presidente de la República. El séptimo integrante corresponde al director laboral quien es elegido por votación directa de los trabajadores del banco.

Los consejeros que actualmente componen esta instancia son el presidente (Farren) y la vicepresidenta (Yazigi), además de Enrique Román, Elena Serrano, y Pablo Zamora. Hasta abril del año pasado también estuvo Tamara Agnic, pero renunció. En tanto, la directora laboral es Edith Signé.

El gobierno aún no designa a los cuatro reemplazantes que falta por definir en el consejo. Así, desde que hace un mes llegó la nueva administración a BancoEstado, el comité ejecutivo no se ha reunido con el consejo directivo, a la espera del recambio que deberá hacer el gobierno.