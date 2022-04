Los dineros que Alfredo Moreno encomendó a Compass Group

Fue ministro de Sebastián Piñera por ocho años, en dos mandatos distintos, y en ambos debió firmar un mandato de administración de cartera para entregarlo a la gestión de terceros. Alfredo Moreno Charme, excanciller de 2010 a 2014 y exministro de Desarrollo Social y Obras Públicas de 2018 a 2022, recibió esta semana los resultados de su segundo fideicomiso.

El administrador de los dineros de Alfredo Moreno fue Compass Group y la rentabilidad de todo el período ascendió al 18,58%, según la rendición final de cuentas entregada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La rentabilidad fue calculada en pesos chilenos, según el método money weightted, que también pondera los aportes o reembolsos realizados por el mandante durante en el período de gestión y en qué fecha se hicieron. En el caso de Alfredo Moreno, esa distinción es relevante, porque entre 2018 y 2022 realizó retiros por $ 9.200 millones. El mayor giro se realizó en 2019, por $ 6.150 millones.

La cifra, sin embargo, tiene un matiz relevante. El 18,5% es nominal. Y en el período la inflación acumuló un 16,5%, por lo que la rentabilidad real se acerca a tan solo el 0,5% anual.

En marzo de 2018, el ingeniero comercial entregó a Compass Group una cartera inicial valorada en $31.000 millones. Al término del período, la cartera administrada ascendía a $ 26.576 millones, pero más los retiros realizados, el monto sumaría $35.776 millones.

El reporte desglosa por año y en su análisis global, Compass añade también comentarios sobre la economía local y global durante todo el período.

“Entre marzo de 2018 y el mismo mes de 2022, la economía y los mercados globales han transitado por eventos históricamente inéditos y de efectos que, junto con la revolución digital o cuarta Revolución Industrial cambiaron para siempre la manera de funcionar del mundo”, dice la rendición de cuenta de Compass Group.

El mejor año de la gestión de cartera fue 2019, con un retorno del 12,76%, seguido por 2021, con un 10,2%. El año pasado, cuarto ejercicio de operación del mandato, se caracterizó “por la fuerte recuperación económica global gracias a los estímulos fiscales y monetarios sin precedentes y al despliegue de vacunas contra el Covid-19 entre la población mundial”, analizó Compass. Las tasas de interés se mantuvieron bajas y las condiciones financieras, favorables.

El balance total del fideicomiso de Alfredo Moreno reporta activos por $ 26.576 millones, cifra que en dólares al 11 de marzo equivalía a US$ 32,9 millones. Del monto total, el 29,7% está invertido en renta variable internacional y el 25,1% en renta fija local, todo mediante cuotas de fondos de inversión o fondos mutuos. Los mayores tickets correspondían a marzo a US$ 2,9 millones en un fondo de deuda corporativa chilena de BTG y otro por US$ 2,7 millones en el fondo Credicorp Capital Spread Corp. En renta variable global registra inversiones por casi US$ 10 millones en 18 vehículos de inversión distintos, con posiciones diversas como en índices asiáticos, brasileños, alemanes, small cap europeas. En renta variable local reporta US$ 2,5 millones y en activos alternativos poco más de US$ 5,5 millones.

Su primer fideicomiso, mientras fue canciller de Sebastián Piñera, fue encomendado a IM Trust. “Cuando se inició el gobierno en que me tocó ser canciller tomé todo lo que tenía, lo vendí y lo puse en el fideicomiso ciego, y creo que es una buena manera de dedicarse 100% a esto”, dijo en 2018, cuando asumió como ministro de Desarrollo Social y abandonó la presidencia de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

Los recursos acumulados por Moreno en su fideicomiso provienen de diversas etapas de su vida empresarial y se originó en ventas de empresas como Telemercados Europa o en la enajenación de posiciones accionarias relevantes en compañías como Banco de Chile y Falabella. Hoy su gran activo familiar es la Agrícola Río Claro Limitada, una sociedad en la tiene un 63,5% y que registra un capital de $ 12.605 millones.

Su última declaración de patrimonio, de 2021, incluía además 2,4 millones de acciones de Cruzados, equivalentes a poco más del 3% de la sociedad que controla el club deportivo de la Universidad Católica.