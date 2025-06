Los mercados se tiñen de rojo ante el nerviosismo por el ataque de Israel a Irán

Los ataques áreos de Israel, sin respaldo de Estados Unidos, contra Irán generaron nerviosismo en el mundo y el mercado no fue la excepción. Los precios de las materias primas se elevaron y el sector bursátil cedió en diferentes regiones, ya que los inversionistas buscaban activos de refugio. Esto bajo el contexto de que Irán responda a los ataques y el conflicto sea más grave.

“La escalada geopolítica añade otra capa de incertidumbre a un sentimiento ya frágil”, dijo Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo a Reuters, y agregó que el petróleo crudo y los activos de refugio seguro permanecerán en una trayectoria ascendente si las tensiones continúan intensificándose.

Ante este contexto, el Dow Jones caía un 1,44 %, el S&P 500 perdía un 0,98 % y el Nasdaq restaba un 1,16 %.

“Este conflicto añade desafíos a la ya considerable acumulación de preocupaciones que mantienen los mercados, y estas no van a desaparecer. Como mínimo, el aumento repentino del crudo, si persiste, tendrá un impacto casi inmediato en las cifras de inflación (de Estados Unidos), afirmó Mark Malek, director de inversiones de Siebert Financial al medio CNBC.

Mientras que, en Europa, el sentimiento también era de pesimismo por el conflicto geopolítico. El EuroStoxx 600 caía un 0,97 % y el Ibex de Madrid lideraba las pérdidas de la región con una baja del 1,66 %.

“ No sabemos si esto se convertirá en una guerra regional más grande , pero suponiendo que no sea el caso, la atención de las acciones europeas pronto volverá a centrarse en otros lugares”, dijo Frank Oland, estratega jefe y responsable de estrategia de inversión de Danske Bank a Reuters.

Por su lado, la Bolsa de Santiago también cedía al nerviosismo internacional. El IPSA-el principal índice bursátil de Santiago— caía un 0,93 % a 8.192,45 puntos.

El oro brilla

Ante el miedo del mercado por el riesgo, los inversionistas se volcaron al oro, principal activo de refugio en el mundo.

El valor al contado del oro subía un 1,50 % a US$ 3.453,40 la onza, cerca de su máximo histórico de US$ 3.500,05 registrados en abril.

Según destacó Reuters en una nota, Goldman Sachs reiteró su pronóstico de que las compras estructuralmente sólidas de los bancos centrales elevarán el precio del oro a US$ 3.700 por onza para finales de 2025 y a US$ 4.000 para mediados de 2026. Mientras que, Bank of America (Bofa) prevé una trayectoria para que el oro alcance los US4 4.000 por onza en los próximos 12 meses.

Por su parte, Julius Baer, estimó que, “el mercado del oro reaccionó con moderación a la noticia del ataque israelí a Irán. Dado que la situación es muy cambiante, es demasiado pronto para saber si esta conmoción hará subir los precios de forma duradera”.