Marcel destaca que plan de recuperación duplica recursos de la PGU y reitera que no busca frenar un posible quinto retiro

Luego que el Presidente Gabriel Boric presentara el plan de recuperación inclusiva del gobierno, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que los US$3.700 millones que contempla la iniciativa equivalen a 1,3% del PIB, lo que es más o menos el doble de las medidas tributarias aprobadas para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU), y reiteró que no busca frenar un quinto retiro de los fondos previsionales.

“Esto lo estamos haciendo no porque se le imputa un quinto retiro, lo estamos haciendo porque el país lo necesita, porque los sectores, los trabajadores que se han visto más golpeados lo necesitan, porque las personas se están viendo afectadas por la inflación, porque necesitamos generar más seguridad económica en el país, esa es la razón, no es el quinto retiro y la discusión del quinto retiro seguirá su curso”, señaló.

Marcel agregó que el gobierno entregará en su momento los antecedecentes solicitados por los parlamentarios sobre los efectos de posibles nuevos giros desde los fondos previsionales.

Asimismo enfatizó que “estamos convencidos de que va a primar el sentido común, va a primar la razón en términos de ayudar a que la economía se pueda recuperar para todos, aquí el punto no es si una persona obtiene un recurso para algo que necesita, el tema es que los retiros son medidas que afectan a 10 millones de personas y esos 10 millones de personas, muchas de las cuales no necesitan esos rcursos, afectan a toda la economi a través de la inflación, los costos financieros etc, así que ahí vamos a tener la oportunidad de hacer esa discusión con los parlamentarios”.

Nuevo IFE Universal

En cuanto a la posibilidad de volver a entregar un IFE Universal en caso de que se repitan situaciones de emergencia sanitaria contemplada en el plan de recuperación, Marcel precisó que se considera dicho escenario como uno como donde se repitan los confinamientos prolongados de una forma similar a lo registrado en los dos años anteriores.

“¿Qué extensión y qué cobertura tendrá esto?, tenemos sobre la base de lo que fue la experiencia del IFE Universal y los otros beneficios que se han entregado, vamos a determinar una cobertura que sea apropiada a los sectores que se ven más afectados justamente por el confinamiento” agregó.

En este sentido señaló que mayores detalles se darán a conocer cuando se presente el proyecto al Congreso.