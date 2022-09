Marcel no ve cambios en la tramitación del TPP11 pese a las críticas de Apruebo Dignidad

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó señales que el proceso para la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11) no se detendrá pese a las críticas de los partidos de Apruebo Dignidad. Un grupo de senadores de la coalición apuntaron a que este tratado no debería ser prioridad para el gobierno al no ser una promesa de campaña y dado que su contenido conspiraría con los objetivos del Ejecutivo.

“Se han dicho muchas cosas sobre el TPP11 y creo que lo mejor es tener una discusión actualizada respecto a lo que representa en términos de la evolución del comercio a nivel global, donde ha habido muchos cambios en los últimos años, y donde mucho de los temas que en el pasado fueron complejos, particularmente ligados a los de propiedad intelectual, desaparecieron del tratado una vez que Estados Unidos se retiró de las negociaciones”, dijo el ministro tras ser consultado sobre el tema en el marco de la gira por Nueva York.

En esa línea, Marcel apuntó que el gobierno se siente optimista de tener “avances decisivos” en la negociaciones del TPP11, donde se busca no aplicar mecanismo de solución de controversias con los países firmantes. Además, el expresidente del Banco Central resaltó que finalmente la discusión de este tema está en manos de la sala del Senado tras que el tratado haya pasado las instancias previas.

Sin embargo, el ministro de Hacienda no respondió directamente a las voces dentro del gobierno que critican el TPP11, pero reiteró que “hay muchas cosas que han cambiado en el camino y lo mejor es tener una discusión informada al respecto (...) El mundo ha cambiado mucho desde que se negoció este tratado y creo que es muy importante verlo en el contexto actual”.

Sobre el detalle de las negaciones del TPP11 y el acuerdo con la Unión Europea, Marcel recordó que es un tema que es seguido por Cancillería y será el Ministerio de Relaciones Exteriores el que de anuncios respecto al tema.