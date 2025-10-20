Mauricio Funes es el nuevo secretario ejecutivo (s) de la Comisión Nacional de Energía

Este lunes la Comisión Nacional de Energía (CNE) informó que su nuevo secretario ejecutivo subrogante es Mauricio Funes.

Esto se da en medio de la fuerte polémica que está enfrentando el gobierno tras el error -o corrección metodológica- en el cálculo de las tarifas eléctricas, que afectaría en una disminución del 2% promedio nacional en las cuentas de la luz.

Aquello provocó, el jueves pasado, la salida de quien era el timonel del organismo, Marco Mancilla. Ese día también salió el exministro de Energía, Diego Pardow, que fue relevado por Álvaro García, actual biministro de Economía y Energía.

Funes es abogado de la Universidad de Chile, cuenta con un MBA de la Universidad Andrés Bello, un diplomado en regulación del sector eléctrico de la Universidad de Chile y un postítulo en economía y finanzas de la misma casa de estudios y de la Georgetown University (Estados Unidos).

Desde febrero de 2023, Funes era jefe del departamento jurídico de la CNE. También, se desempeñó desde 2020 como abogado senior del ministerio de Energía. Entre los años 2014 y 2019, trabajó en la CNE en áreas técnicas y regulatorias.