SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Máximo ejecutivo en Chile de Albemarle, el otro gran productor de litio local, deja el cargo

Roland Haemmerli, country head de Albemarle, abandonó hace unas semanas el puesto que asumió a comienzos de 2024. El reemplazante del ingeniero químico, también vicepresidente de operaciones, aun no ha sido designado.

Leonardo CárdenasPor 
Leonardo Cárdenas

Hace pocas semanas, la filial chilena de la estounidense Albemarle, empresa que arrienda partenencias a Corfo en el salar de Atacama para explotar litio, registró un cambio relevante a nivel ejecutivo: su contry manager, Roland Haemmerli, dejó su cargo, confirman varias fuentes a Pulso.

Roland Haemmerli había asumido esa posición a comienzos de 2024, en reemplazo de Ignacio Mehech, abogado que ocupó esa posición durante siete años. Así, Haemmerli estuvo al mando de la operación chilena de Albemarle un año y ocho meses. Además de su cargo de country head, el profesional chileno ocupaba el cargo de vicepresidente de operaciones.

Ingeniero químico de la Universidad de Concepción, Haemmerli llegó a Albemarle en 2021, tras cinco años como gerente de operaciones de CMC. Antes, el ejecutivo había ocupado posiciones relevantes en SQM, la competidora de Albemarle en el negocio del litio. Fue director de opeciones de SQM entre octubre de 2012 y diciembre de 2015 y general manager entre octubre de 2003 y 2008.

Haemmerli también tuvo un paso por la antecesora de Albemarle: fue general manager de Chemetall Foote Corp por cuatro años, entre 2008 y 2012. Chemetall adquirió en 1998 a Foote Minerals Company, empresa que era la titular de la explotación en el salar de Atacama, la que, a su vez, en 2004 fue adquirida por Rockwood Holding Inc. En 2017, Rockwood Litio Limitada cambió de razón social a Albemarle.

La empresa declinó comentar oficialmente la salida de su country head, pero ya ha comunicado a sus contrapartes, como Corfo, arrendador de las pertenencias del Salar de Atacama, y las asociaciones gremiales en las que participa, el cambio en su cúpula chilena. Albemarle Limitada participa en la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, Amcham, y la Sociedad Nacional de la Minería, Sonami. La designación de un reemplazante de Haemmerli no ha sido oficializada, pero estaría en proceso.

La salida del ejecutivo es atribuida por personas que conocen la filial local el creciente poder de Cinthya Lima, vicepresidenta senior de asuntos externos y comunicaciones de Albemarle Corporation, quien ha promovido un mayor control de la operación chilena desde Estados Unidos.

Incidente en La Negra

Posteriormente a la salida del ejecutivo, Albemarle sufrió un incidente en su planta La Negra, en Antofagasta, el lunes de la semana pasada.

A través de una declaración enviada a Pulso, Albemarle señaló: “La planta La Negra de Albemarle se encuentra actualmente operativa, tras un incidente ocurrido la semana pasada. No hubo personas lesionadas y no esperamos que las ventas a nuestros clientes se vean afectadas”.

Según un reporte de Bloomberg, la compañía representa una cuarta parte de la producción de litio de Chile, con la mayor parte de su producción destinada a China.

Tras el incidente, el diputado Jaime Araya (Ind-PPD) envió un requerimiento de información al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y a la Dirección Nacional del Trabajo, solicitando una inspección urgente por las condiciones de seguridad en la planta.

En su oficio, pidió que se fiscalice de inmediato el estado de las instalaciones y que se advierta a Albemarle que cualquier represalia contra quienes denuncien irregularidades sería una violación a la Constitución y la legislación laboral. Además, instó a ambas entidades a corregir y reparar los incumplimientos que pongan en riesgo la integridad de los trabajadores, recordando que la seguridad y salud de estos debe ser resguardada sin demoras.

La denuncia se refiere a un grave incidente ocurrido en la planta química de Albemarle, ubicada en La Negra, donde habría reventado una tubería de ácido, exponiendo a los trabajadores a un posible accidente fatal, dice el oficio del parlamentario.

“En los antecedentes que recibí se aprecian las deficientes condiciones de seguridad y el mal mantenimiento de las instalaciones, al punto de observarse un motor con la hélice descubierta y en funcionamiento. Como podrán suponer, son condiciones laborales inaceptables para los trabajadores, más aún considerando el área en la que se desempeñan y tratándose de una empresa que explota litio”, añadió Jaime Araya.

Más sobre:EmpresasNegocios

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Senador De Urresti por proyecto que busca resguardar investigaciones: “Hay un festival de filtraciones que no son por la libertad de prensa”

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”

Tras episodio en el Senado: Poder Judicial reitera advertencia por estafa telefónica y secuestro de WhatsApp

El cobre ya sube 12% en el año y Cochilco revela las nuevas proyecciones para el precio 2025 y 2026

La ruta de la gira de Jara en nueva etapa de campaña: comienza en Valparaíso y finaliza en Santiago

Lo más leído

1.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

2.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

3.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

4.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

5.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Servicios

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo
Chile

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Senador De Urresti por proyecto que busca resguardar investigaciones: “Hay un festival de filtraciones que no son por la libertad de prensa”

Tras episodio en el Senado: Poder Judicial reitera advertencia por estafa telefónica y secuestro de WhatsApp

El cobre ya sube 12% en el año y Cochilco revela las nuevas proyecciones para el precio 2025 y 2026
Negocios

El cobre ya sube 12% en el año y Cochilco revela las nuevas proyecciones para el precio 2025 y 2026

Caso seguros: la dura respuesta de la CNE al consejo del Coordinador Eléctrico

Asesor económico de Kast explica cómo reducirá impuestos, recortará gasto y no afectará la recaudación

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería
Tendencias

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Las preocupantes condiciones que enfrentan los soldados de Rusia que regresan del frente en Ucrania

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Con la final de Boca vs. River en Madrid en su CV: el médico sanador de la U que recuperó milagrosamente a Lucas Di Yorio
El Deportivo

Con la final de Boca vs. River en Madrid en su CV: el médico sanador de la U que recuperó milagrosamente a Lucas Di Yorio

¿Aburrió a Guardiola? Polémico delantero deja el Manchester City tras una temporada marcada por las indisciplinas

El Team Chile celebra en Asunción y finaliza el remo con una cosecha histórica en los Panamericanos Junior

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”
Cultura y entretención

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza

“¿Quién crees que es esa persona?”: la misteriosa aparición de David Bowie en el universo de Twin Peaks

Jefe del Ejército israelí avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas
Mundo

Jefe del Ejército israelí avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas

Líderes europeos piden a Trump un alto el fuego en Ucrania como punto de partida en la reunión con Putin

El caso que podría obligar a la Corte Suprema de EE.UU. a anular el matrimonio entre personas del mismo sexo

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi