OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Pulso

    Mercado aplaude aprobación de China a pacto Codelco-SQM y acción salta a máximos de un año y medio

    Junto con SQM también subían los papeles aguas arriba. Así, Oro Blanco anotaba un alza de 5,4%, Nitratos de 3,6% y Norte Grande de 0,97%.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    La acción de SQM se disparaba durante la mañana de este lunes, luego de que tras más de un año de espera el regulador antimonopolio de China decidiera dar luz verde a la asociación entre la minera no metálica y Codelco para explotar el Salar de Atacama.

    Esta es la última condición necesaria a nivel internacional para materializar la sociedad que permitirá al Estado de Chile ingresar a la explotación de este mineral y se produce luego que a mediados de septiembre la consulta indígena que llevaba adelante la Corfo también ratificara el pacto.

    Con este telón de fondo, la acción serie B de SQM subía fuertemente a mediodía, un 7%, en la Bolsa de Santiago, en lo que constituye su mayor alza diaria desde agosto de este año, cuando saltó 7,98%.

    Junto con SQM también avanzaban los papeles aguas arriba. Así, Oro Blanco anotaba un incremento de 5,4%, Nitratos de 3,6% y Norte Grande de 0,97%.

    A esta hora el papel de SQM se empina hasta los $49.000, su mayor nivel el 1 marzo de 2024 ($ 49.235,95).

    En lo que va del ejercicio el papel se empina 33,8%, lo que de todos modos es bastante por debajo del 43% de rentabilidad que anota el Ipsa en 2025. Sin embargo, para parte del mercado la aprobación de China puede generar mejores expectativas para la compañía.

    Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital, señala que los inversionistas están reaccionando a la eliminación de una incertidumbre, que es la aprobación de China, que “era uno de los grandes eslabones que debían superar. Y hoy lo que está faltando es la aprobación de Controlaría que se espera a fin de año, que es una medida administrativa”.

    En esa línea, apunta que “se cierra un capítulo que tiene efectos: permitirá la ampliación del Salar de Atacama, con eso viene un alza de flujo a largo plazo, sobre todo pensando que son flujos que tienen un costo de producción que es el más eficiente a nivel global”.

    Por su parte, Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, sostiene que la aprobación “es una buena noticia desde el punto de vista burocrático. Sin embargo, esto no modifica en absoluto mi precio objetivo de $44.000 por acción, que está basado en fundamentales, con un precio promedio para el litio de US$ 10.500 por tonelada en el segundo semestre 2025 y de US$ 11.000 por tonelada en 2026″.

    Además, Araya señala que quedan algunas incertidumbres en el camino: “Hay que tener presente que dos candidatos de la derecha, Matthei y Kast, han afirmado que si salen elegidos presidente, van a revisar el contrato SQM- Codelco”.

    Más sobre:MercadoSQMCodelcoLitioChinaSalar de Atacama

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    El quiebre de los demócratas y la amenaza de un senador republicano: la ruta hacia el fin del cierre del gobierno en EE.UU.

    Jennifer Lawrence a fondo: “Ser dirigida por Martin Scorsese es el mayor honor”

    Triple homicidio en La Reina: el detalle de lo que encontraron los detectives en el sitio del crimen

    La fuerte presión de Kaiser y Matthei para alinear a la derecha a favor de la acusación al juez Ulloa

    Metro de Santiago será gratuito para las elecciones presidenciales y reforzarán el transporte público en todo el país

    Lo más leído

    1.
    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    2.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    3.
    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    4.
    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    5.
    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    Confirman fechas y montos de la próxima postulación al Subsidio Eléctrico

    Confirman fechas y montos de la próxima postulación al Subsidio Eléctrico

    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Canadá por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Canadá por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

    La fuerte presión de Kaiser y Matthei para alinear a la derecha a favor de la acusación al juez Ulloa
    Chile

    La fuerte presión de Kaiser y Matthei para alinear a la derecha a favor de la acusación al juez Ulloa

    Confirman fechas y montos de la próxima postulación al Subsidio Eléctrico

    Metro de Santiago será gratuito para las elecciones presidenciales y reforzarán el transporte público en todo el país

    Lo que ofrecieron SQM y Codelco para lograr la autorización en China: un suministro mínimo anual de litio por 10 años
    Negocios

    Lo que ofrecieron SQM y Codelco para lograr la autorización en China: un suministro mínimo anual de litio por 10 años

    Mercado aplaude aprobación de China a pacto Codelco-SQM y acción salta a máximos de un año y medio

    ¿Educar o administrar el fracaso?

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal
    Tendencias

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Históricos se dividen por los elogios de Esteban Pavez a la UC: “Católica es un ejemplo; Colo Colo es la antítesis”
    El Deportivo

    Históricos se dividen por los elogios de Esteban Pavez a la UC: “Católica es un ejemplo; Colo Colo es la antítesis”

    Con el descenso al acecho: Unión Española anuncia a un histórico como reemplazante de Miguel Ramírez

    Las “finales” por las copas y el descenso que animarán el infartante desenlace de la Liga de Primera

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años
    Finde

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    Jennifer Lawrence a fondo: “Ser dirigida por Martin Scorsese es el mayor honor”
    Cultura y entretención

    Jennifer Lawrence a fondo: “Ser dirigida por Martin Scorsese es el mayor honor”

    El balance de Roberto Parra, director del festival Fauna Primavera: “Quedan cosas por seguir mejorando”

    Dua Lipa llega hoy a Chile y suma a Princesa Alba como invitada especial de sus shows

    El quiebre de los demócratas y la amenaza de un senador republicano: la ruta hacia el fin del cierre del gobierno en EE.UU.
    Mundo

    El quiebre de los demócratas y la amenaza de un senador republicano: la ruta hacia el fin del cierre del gobierno en EE.UU.

    La Fiscalía de Israel pide permiso judicial para confiscar las 50 barcas usadas por la flotilla a Gaza

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?
    Paula

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM