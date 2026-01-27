Mercado da visto bueno a reestructuración anunciada por BCI

El pasado lunes 26 Bci informó mediante un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) una reestructuración societaria que separará el actual banco en dos entidades distintas bajo el control de un mismo holding.

Según el comunicado, la nueva sociedad matriz llevará por nombre Bci Group y controlará el Banco Bci, que mantendrá las operaciones en Chile y Perú; y el City National Bank of Florida (CNB), este último correspondiente a sus operaciones en EEUU.

En concreto, la primera fase de la operación implica que Empresas Juan Yarur (EJY), actual matriz y accionista controlador de Bci con un 55,37%, constituirá la holding Bci Group, a la cual aportará la totalidad de su participación accionaria en Bci.

Una vez que las acciones de Bci Group se encuentren inscritas en el Registro de Valores de la CMF, EJY invitará a todos los accionistas de Bci a intercambiar su participación directa en Bci por una participación directa en Bci Group.

Posteriormente, el proyecto contempla la división de Bci, conservando el banco su autorización de existencia y licencia bancaria, Rol Único Tributario, y la propiedad y gestión de todas las operaciones y negocios que actualmente desarrolla en Chile, Perú, y los Estados Unidos de a través de su filial Bci Securities, Inc.

El presidente de Bci, Ignacio Yarur, dijo este lunes que “necesitamos seguir acompañando a nuestros clientes en sus negocios en Florida. La normativa, hoy en día, permite que solo los acompañemos hasta el 40% del patrimonio líquido del banco. Al separar los bancos, ese límite ya no corre”.

Además, explicó esto se traduce “en cosas concretas: existe una capacidad para entender mejor el negocio que se desarrolla en cada una de las jurisdicciones. Lo segundo, es que las oportunidades de crecimiento en Florida serán tomadas y aprovechadas sin estar sujeto a restricciones que en cada jurisdicción puedan existir”.

La reacción del mercado

La decisión del actual banco en dos entidades financieras es un hecho que el mercado valoró, aunque no prevén grandes movimientos en la acción (sube 0,47% a esta hora).

Según Credicorp Capital, “la noticia es positiva”, ya que “soluciona el problema del límite del 40% para las inversiones extranjeras de los bancos, dados los resultados positivos de CNB y el mayor ritmo de crecimiento previsto para los próximos años”.

“Además, la nueva estructura debería generar valor para los accionistas mediante dos mecanismos: i) mayor visibilidad de las dos entidades separadas gracias a una mejor información financiera, y ii) un posible programa de recompra para los accionistas. Esto último no era posible con la estructura bancaria”, aclaran.

“Asimismo, la flexibilidad de capital mejora al mitigar el riesgo de contagio entre las dos regiones y la volatilidad cambiaria. Este anuncio refleja la reorganización corporativa de Bancolombia en Grupo Cibest, que se transformó con éxito en un holding, generando valor mediante un programa de recompra e impulsando el precio de la acción”, agregan.

Ewald Stark, asociado de estudios en Bice Inversiones, dice que generará calor para los accionistas “dado que no sería necesario limitar el potencial de crecimiento de Bci”, aunque advierte que la reestructuración no genera valor por sí misma. “Lo esencial es que habilitará a Bci a desenvolverse con mayor flexibilidad en sus negocios. Por tanto, será muy importante la implementación y la manera en que se aprovechen las oportunidades de crecimiento”, sostiene.

Jaime La Paz, analista de mercados de Zesty, considera que “el mercado probablemente seguirá reaccionando poco, porque el anuncio no cambia los resultados, los dividendos ni el riesgo a corto plazo. Se entiende más como un ordenamiento interno que como un evento que mueve la acción de inmediato”

Aún así, La Paz considera que para los accionistas esto es “es un paso positivo, porque deja la estructura mucho más clara, separa mejor los negocios y da más flexibilidad para asignar capital o tomar decisiones estratégicas hacia adelante, lo que en el tiempo puede ayudar a destrabar valor”.

Por su parte, Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, “en un primer momento, la reacción del mercado no debería ser significativa, estos cambios requieren de pasos administrativos, juntas de accionistas donde debe ser aprobada la propuesta y una vez aprobada, implementar de buena manera los cambios”.

“Al leer la propuesta, debería agregar valor en el mediano plazo y por eso mismo se está haciendo, pero falta mucho camino por recorrer todavía, por lo que no vemos un efecto en el corto plazo en el precio de las acciones de BCI”, agrega.

Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital, explica que la Relación Precio Utilidad (P/U) del banco controlado por la familia Yarur Rey es “mucho más baja que Banco Chile o Santander”, y que la separación en dos entidades “probablemente le va a dar un valor más real”.

En esa línea, explica que el brazo chileno del nuevo holding podría tener “una valorización distinta, o quizás más parecida a la de Santander y Banco de Chile, y la inversión que tiene Estados Unidos, lógicamente, se va a dar otra valorización. Probablemente ahí se puede generar una sinergia, es decir, la suma de las partes, en el fondo, vale más que el todo hoy día”.