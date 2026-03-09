SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Mercado de las cajas de cartón: familia Matte Izquierdo compra la unidad en Chile de International Paper

    Empresas Coipsa y su filial de envases de embalaje Corrupac, cuya propiedad pertenece a Arturo Matte Lecaros, su esposa Ximena Izquierdo y sus 7 hijos, adquirieron los activos de la multinacional estadounidense que pondrá fin a su presencia en el país marcada históricamente por su participación accionaria en Empresas Copec en los años 90.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal

    El grupo chileno Empresas Coipsa SpA, a través de su filial de productos de embalaje Corrupac S.A., adquirió los activos de packaging en Chile de la norteamericana International Paper, según se dio a conocer a través de un documento informado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

    De este modo, la multinacional estadounidense, con negocios de bosques, celulosa y papel, pone fin a sus operaciones en Chile, luego de que en los años ‘90 fuese socio del grupo Angelini como controladores de Empresas Copec, participación del 30% que vendió al conglomerado chileno en el año 2000 en más de US$1.230 millones.

    La FNE dio a conocer una resolución de inicio de investigación por la compra del control por parte de Coipsa y Corrupac de la empresa International Paper Cartones Limitada (IP Chile) a las sociedades IP México Holdings LLC y Cartonajes Unión S.L., donde no se entregaron detalles de la operación, que fue notificada al organismo antimonopolios el pasado 21 de enero de 2026.

    “Sin perjuicio de los demás antecedentes e información que esta Fiscalía pueda requerir durante el procedimiento, corresponde ordenar el inicio de la investigación, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 inciso tercero del DL 211″, se estableció en el documento, que instruye indagar la operación, suscrito por el jefe de la división de Fusiones, Aníbal Palma.

    Empresas Coipsa es la sociedad holding perteneciente a la familia Matte Izquierdo, de la cual cuelgan las empresas de gestión de residuos Recupac, de papeles Compañía Papelera del Pacífico (CPP) y de cajas de cartón corrugado Corrupac. Según la constitución de la sociedad, la propiedad de la empresa se encuentra distribuida entre Arturo Matte Lecaros, su esposa Ximena Izquierdo y sus hijos Ximena, Agustín, Vicente, Francisca, Matías, Arturo e Ignacio. Matías Matte es el gerente general de la holding Empresas Coipsa, e Ignacio es el principal ejecutivo de Corrupac.

    De acuerdo a la documentación pública, el capital de International Paper Cartones Limitada era de $29.401 millones (US$32,3 millones) a enero de 2024.

    Corrupac cuenta con dos plantas productivas de soluciones de embalaje de cartón de origen reciclado en la Región Metropolitana, en Pudahuel y San Bernardo, y una bodega en la Región de Los Lagos.

    International Paper, a su vez, posee en Chile una planta de productos de embalaje de cartón corrugado de alta resistencia en Graneros, Región de O’Higgins, para clientes industriales y agrícolas.

    La industria de las cajas de cartón en Chile mueve del orden de US$3 mil millones anuales y está compuesta en un 41% de envases plásticos, 30% de envases de papel y cartón, 12% de envases metálicos, 12% envases de vidrio y 5% envases de madera, según datos del Centro de Envases y Embalajes de Chile. En el último tiempo ha sido impulsado fuertemente por el auge del comercio electrónico. Entre los principales competidores en el país se encuentran CMPC y Edelpa, entre otros.

    Más sobre:Cajas de cartónMatte IzquierdoInternational PaperFNENegociosPulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué cumplió o no cumplió el gobierno de Gabriel Boric en Cultura

    Estabilidad antes que riesgo: dónde y cómo invierten las mujeres en Chile

    De Gregorio descarta “una emergencia fiscal”, pero estima que el manejo del gobierno de Boric en el tema “pasa raspando”

    Corte Suprema acoge querella de capítulos contra exministra Verónica Sabaj desestimando alegaciones de la defensa

    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile

    La agenda de los ministros económicos a 48 horas de dejar sus cargos

    Lo más leído

    1.
    Enrique Ostalé deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    Enrique Ostalé deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    2.
    Deuda del Estado con clínicas cierra en el gobierno de Boric sobre los US$ 520 millones, con alza de 27% en el último año

    Deuda del Estado con clínicas cierra en el gobierno de Boric sobre los US$ 520 millones, con alza de 27% en el último año

    3.
    Encuesta: casi la mitad de las mujeres tomó la decisión de no tener o tener menos hijos para priorizar su carrera profesional

    Encuesta: casi la mitad de las mujeres tomó la decisión de no tener o tener menos hijos para priorizar su carrera profesional

    4.
    El instructivo de Quiroz: Los ajustes que el jefe de Hacienda pidió a los ministros de Kast

    El instructivo de Quiroz: Los ajustes que el jefe de Hacienda pidió a los ministros de Kast

    5.
    CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa

    CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Servicios

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Rating del domingo 8 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 8 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a U. de Chile vs. U. de Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a U. de Chile vs. U. de Concepción en TV y streaming

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?
    Chile

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Corte Suprema acoge querella de capítulos contra exministra Verónica Sabaj desestimando alegaciones de la defensa

    Louis de Grange pone en duda impacto de las nuevas ciclovías que deja el gobierno de Boric

    El desafío demográfico en Chile
    Negocios

    El desafío demográfico en Chile

    Estabilidad antes que riesgo: dónde y cómo invierten las mujeres en Chile

    De Gregorio descarta “una emergencia fiscal”, pero estima que el manejo del gobierno de Boric en el tema “pasa raspando”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar
    Tendencias

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años

    “Desastroso, horrible e indignante”: Cobresal se lanza con todo contra el árbitro Piero Maza
    El Deportivo

    “Desastroso, horrible e indignante”: Cobresal se lanza con todo contra el árbitro Piero Maza

    “Estamos muy molestos”: los clubes se reúnen con Pablo Milad y la ANFP para pedir explicaciones por la ley SADP

    Laporta responde a las críticas de Xavi en Barcelona: “Con los mismos jugadores él perdía y Flick gana”

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Qué cumplió o no cumplió el gobierno de Gabriel Boric en Cultura
    Cultura y entretención

    Qué cumplió o no cumplió el gobierno de Gabriel Boric en Cultura

    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile

    Silvana Estrada, figura de la canción mexicana: “Violeta Parra nos hizo libres en un montón de sentidos”

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea
    Mundo

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea

    Putin felicita al nuevo líder supremo de Irán y le muestra su “apoyo inquebrantable”: “Su mandato requerirá de valentía”

    Irán nombra a hijo de Jamenei nuevo líder supremo y aumentan golpes a la infraestructura crítica

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso