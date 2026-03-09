Mercado de las cajas de cartón: familia Matte Izquierdo compra la unidad en Chile de International Paper

El grupo chileno Empresas Coipsa SpA, a través de su filial de productos de embalaje Corrupac S.A., adquirió los activos de packaging en Chile de la norteamericana International Paper, según se dio a conocer a través de un documento informado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

De este modo, la multinacional estadounidense, con negocios de bosques, celulosa y papel, pone fin a sus operaciones en Chile, luego de que en los años ‘90 fuese socio del grupo Angelini como controladores de Empresas Copec, participación del 30% que vendió al conglomerado chileno en el año 2000 en más de US$1.230 millones.

La FNE dio a conocer una resolución de inicio de investigación por la compra del control por parte de Coipsa y Corrupac de la empresa International Paper Cartones Limitada (IP Chile) a las sociedades IP México Holdings LLC y Cartonajes Unión S.L., donde no se entregaron detalles de la operación, que fue notificada al organismo antimonopolios el pasado 21 de enero de 2026.

“Sin perjuicio de los demás antecedentes e información que esta Fiscalía pueda requerir durante el procedimiento, corresponde ordenar el inicio de la investigación, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 inciso tercero del DL 211″, se estableció en el documento, que instruye indagar la operación, suscrito por el jefe de la división de Fusiones, Aníbal Palma.

Empresas Coipsa es la sociedad holding perteneciente a la familia Matte Izquierdo, de la cual cuelgan las empresas de gestión de residuos Recupac, de papeles Compañía Papelera del Pacífico (CPP) y de cajas de cartón corrugado Corrupac. Según la constitución de la sociedad, la propiedad de la empresa se encuentra distribuida entre Arturo Matte Lecaros, su esposa Ximena Izquierdo y sus hijos Ximena, Agustín, Vicente, Francisca, Matías, Arturo e Ignacio. Matías Matte es el gerente general de la holding Empresas Coipsa, e Ignacio es el principal ejecutivo de Corrupac.

De acuerdo a la documentación pública, el capital de International Paper Cartones Limitada era de $29.401 millones (US$32,3 millones) a enero de 2024.

Corrupac cuenta con dos plantas productivas de soluciones de embalaje de cartón de origen reciclado en la Región Metropolitana, en Pudahuel y San Bernardo, y una bodega en la Región de Los Lagos.

International Paper, a su vez, posee en Chile una planta de productos de embalaje de cartón corrugado de alta resistencia en Graneros, Región de O’Higgins, para clientes industriales y agrícolas.

La industria de las cajas de cartón en Chile mueve del orden de US$3 mil millones anuales y está compuesta en un 41% de envases plásticos, 30% de envases de papel y cartón, 12% de envases metálicos, 12% envases de vidrio y 5% envases de madera, según datos del Centro de Envases y Embalajes de Chile. En el último tiempo ha sido impulsado fuertemente por el auge del comercio electrónico. Entre los principales competidores en el país se encuentran CMPC y Edelpa, entre otros.