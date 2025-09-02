Ministerio de Obras Públicas amplía plazo para licitación de planta desaladora en Coquimbo

La Dirección General de Concesiones (DGC) del Ministerio de Obras Públicas informó que se ampliarán los plazos de recepción de ofertas para el proyecto Concesión Planta Desaladora para la región de Coquimbo, que involucra una inversión estimada de US$350 millones (UF 8.195.000).

Desde el llamado a licitación del proyecto en diciembre de 2024, la iniciativa se han realizado más de 50 compras de bases y consultas por parte de 19 empresas, detalló la DGC.

En este contexto, durante agosto 6 licitantes o grupos licitantes solicitaron contar con plazo adicional para realizar al análisis técnico en profundidad de las modificaciones y respuestas a consultas, abarcando casi el total de los posibles interesados en presentar ofertas, agregó.

Ante ello la DGC resolvió extender los plazos de la recepción de ofertas técnicas y económicas y de la apertura de ofertas económicas, de modo de facilitar una participación competitiva.

La recepción de ofertas técnicas y económicas estaba programada para el 2 de septiembre y la apertura de ofertas económicas para el 14 de octubre, ahora dichos procesos quedaron establecidos para el 23 de septiembre y 24 de octubre, respectivamente.

Proyecto estratégico

El director general (s) de concesiones, Claudio Soto, señaló que “esta medida se enmarca en los esfuerzos técnicos y de gestión que estamos realizando para concretar un proyecto estratégico para la región, lo que permitirá a los consorcios y empresas interesadas presentarse con ofertas competitivas y atractivas para hacer realidad este proyecto”.

El proyecto Concesión Planta Desaladora para la región de Coquimbo se ubica en el sector sur de la región, específicamente en la Ensenada de Panul, y considera el diseño, construcción y operación de una planta desaladora de agua de mar de capacidad total 1.200 l/s, y operación inicial de 800 l/s, destinada a consumo humano y fines multipropósito.

La iniciativa incluye las obras marítimas, la planta desaladora por tecnología de osmosis inversa y la conducción de distribución de longitud 18,7 km hasta los estanques de volumen total 8.000 m3. El objetivo del proyecto es aportar al abastecimiento de agua y a la reducción de la dependencia de las fuentes continentales en la región de Coquimbo.