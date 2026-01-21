SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    MOP deja sin efecto el llamado a licitación de la Ruta 5 para el tramo Caldera-Antofagasta

    Esto, ante "complejidades detectadas durante el proceso de licitación, en relación con las condiciones de construcción y operación de la futura concesión“.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El Ministerio de Obras Públicas informó que dejó sin efecto el llamado a licitación de la Ruta 5 para el tramo Caldera-Antofagasta. Esto, ante "complejidades detectadas durante el proceso de licitación, en relación con las condiciones de construcción y operación de la futura concesión“, dijo el MOP a través de un comunicado.

    El proceso se inició el 30 de octubre del 2024, hace más de un año, y la recepción de ofertas estaba contemplada para el 27 de enero de este 2026. Sin embargo, ahora el proyecto será reformulado.

    Se trata de una concesión de US$931 millones, para ampliar 466 kilómetros de doble calzada por sentido, lo que beneficiaría el alto flujo de transporte de carga pesada que existe en la zona por la actividad minera. Desde la Dirección General de Concesiones mencionaron anteriormente que el proyecto "permitirá mejorar sustancialmente las condiciones de seguridad de la ruta y potenciar la principal actividad económica del país“.

    "El MOP revisará integralmente las bases de licitación, lo que permitirá contar con el conjunto de antecedentes actualizados para realizar un nuevo diseño y proceso licitatorio. Esta medida busca incorporar nuevos requerimientos de las autoridades y comunidades locales, como la construcción de las obras fluviales de encauzamiento en el Río Salado, iniciativas asociadas al borde costero de Chañaral, entre otras“, indicó la cartera en su comunicado.

    Más sobre:ConcesionesLicitacionesMOPRuta 5

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jorge Quiroz renuncia al directorio de la Bolsa de Santiago

    Gobierno declara emergencia agrícola para comunas afectadas por incendios en Región de Ñuble

    Avanza Plan Nacional de Búsqueda: comisión de DDHH despacha proyecto de ley para su discusión en la Cámara

    Telefónica afirma que evalúa vender su participación de Onnet Fibra

    Kast por despliegue por incendios: “Es bueno que el Presidente Boric esté en una comuna, y yo como mandatario electo esté en otra”

    Grupo Luksic reordena gobierno corporativo de Quiñenco y elige a sucesor de Francisco Pérez Mackenna

    Lo más leído

    1.
    Andrónico Luksic y sus sentimientos encontrados por el arribo de Francisco Pérez Mackenna a la Cancillería

    Andrónico Luksic y sus sentimientos encontrados por el arribo de Francisco Pérez Mackenna a la Cancillería

    2.
    Francisca Toledo, ministra de Medio Ambiente: ex LyD que participó en los dos gobiernos de Piñera

    Francisca Toledo, ministra de Medio Ambiente: ex LyD que participó en los dos gobiernos de Piñera

    3.
    La venta de Construmart llega a tribunales: accionista minoritario acusa “infracciones legales”

    La venta de Construmart llega a tribunales: accionista minoritario acusa “infracciones legales”

    4.
    Bethia vende casi $80 mil millones en acciones de Falabella

    Bethia vende casi $80 mil millones en acciones de Falabella

    5.
    Jorge Quiroz pone fecha a la reforma tributaria y prepara batería de medidas para marzo

    Jorge Quiroz pone fecha a la reforma tributaria y prepara batería de medidas para marzo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. PSV por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. PSV por la Champions League

    Gobierno declara emergencia agrícola para comunas afectadas por incendios en Región de Ñuble
    Chile

    Gobierno declara emergencia agrícola para comunas afectadas por incendios en Región de Ñuble

    Avanza Plan Nacional de Búsqueda: comisión de DDHH despacha proyecto de ley para su discusión en la Cámara

    Kast por despliegue por incendios: “Es bueno que el Presidente Boric esté en una comuna, y yo como mandatario electo esté en otra”

    Jorge Quiroz renuncia al directorio de la Bolsa de Santiago
    Negocios

    Jorge Quiroz renuncia al directorio de la Bolsa de Santiago

    MOP deja sin efecto el llamado a licitación de la Ruta 5 para el tramo Caldera-Antofagasta

    Telefónica afirma que evalúa vender su participación de Onnet Fibra

    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times
    Tendencias

    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

    ¿Por qué se descarriló el tren en Adamuz? Las pistas que encontró la investigación hasta ahora

    Champions League: el Liverpool golea al Marsella y le da un poco más de aire a la continuidad del DT Arne Slot
    El Deportivo

    Champions League: el Liverpool golea al Marsella y le da un poco más de aire a la continuidad del DT Arne Slot

    En vivo: Coquimbo Unido enfrenta a Deportes Limache para definir al rival de la UC en la final de la Supercopa

    Tomás de Gavardo fija próximo objetivo tras lograr su mejor rally: “En el Dakar 2027 quiero estar entre los 20 mejores”

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente
    Cultura y entretención

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente

    Greentea Peng: la artista de los “poderes psicodélicos especiales”

    “Si escucha a la gente que sabe, podría hacer una buena gestión”: el mundo de la cultura y el nombramiento de Undurraga

    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino
    Mundo

    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino

    Trump establece con la OTAN el “marco para un futuro acuerdo” respecto a Groenlandia

    Dramático informe de la ONU advierte que la humanidad entró en la era de la “bancarrota hídrica global”

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar