MOP deja sin efecto el llamado a licitación de la Ruta 5 para el tramo Caldera-Antofagasta

El Ministerio de Obras Públicas informó que dejó sin efecto el llamado a licitación de la Ruta 5 para el tramo Caldera-Antofagasta. Esto, ante "complejidades detectadas durante el proceso de licitación, en relación con las condiciones de construcción y operación de la futura concesión“, dijo el MOP a través de un comunicado.

El proceso se inició el 30 de octubre del 2024, hace más de un año, y la recepción de ofertas estaba contemplada para el 27 de enero de este 2026. Sin embargo, ahora el proyecto será reformulado.

Se trata de una concesión de US$931 millones, para ampliar 466 kilómetros de doble calzada por sentido, lo que beneficiaría el alto flujo de transporte de carga pesada que existe en la zona por la actividad minera. Desde la Dirección General de Concesiones mencionaron anteriormente que el proyecto "permitirá mejorar sustancialmente las condiciones de seguridad de la ruta y potenciar la principal actividad económica del país“.

"El MOP revisará integralmente las bases de licitación, lo que permitirá contar con el conjunto de antecedentes actualizados para realizar un nuevo diseño y proceso licitatorio. Esta medida busca incorporar nuevos requerimientos de las autoridades y comunidades locales, como la construcción de las obras fluviales de encauzamiento en el Río Salado, iniciativas asociadas al borde costero de Chañaral, entre otras“, indicó la cartera en su comunicado.