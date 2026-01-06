SUSCRÍBETE POR $1100
    Nada detiene al cobre: metal rojo logra nuevos máximos históricos y quiebra dos marcas en Londres y Nueva York

    La libra cruzó la barrera de los US$ 6 en el Comex y los US$ 13.000 por tonelada en la BML.

    David Nogales 
    David Nogales
    Cuánto vale el cobre Oliver Llaneza Hesse

    Nada parece detener al cobre. En la jornada de hoy, el metal rojo pulverizó otra importante resistencia técnica, un movimiento que seguramente obligará a los grandes fondos de inversión y expertos a reprogramar sus proyecciones de precios para este año ante un escenario en donde la demanda supera la oferta.

    El frenesí se sintió con fuerza en el mercado de futuros de Nueva York (COMEX), donde la libra del metal logró cruzar brevemente la barrera psicológica de los US$ 6,00.

    Al cierre de esta edición, sin embargo, el precio se moderaba hasta los US$ 5,93 lo que representa de igual modo es un alza del 0,18%

    El panorama es idéntico en el mercado spot de la Bolsa de Metales de Londres (LME).

    Allí, la tonelada rompió finalmente el techo de los US$ 13.000, alcanzando una cotización transitoria de US$ 13.091,63, lo que equivale a US$ 5,94 por libra; un nuevo máximo histórico para la plaza británica.

    Los problemas de escasez se avivaron luego de la huelga iniciada en Mantoverde, la faena cuprífera de Capstone Cooper. Se trata de un mineral que en 2024 produjo 57.700 toneladas métricas.

    Cuánto vale una libra de cobre Oliver Llaneza Hesse

    A eso se suma la china Tongling Nonferrous Metals Group, que el domigo informó de un retraso en la puesta en marcha de la segunda fase de su mina ecuatoriana, lo que también pesó en las preocupaciones sobre la oferta.

    De acuerdo a la agencia Reuters, los altos precios, sin embargo, redujeron el apetito de China por el metal rojo. La prima del cobre Yangshan (SMM-CUYP-CN), un indicador del apetito de los consumidores chinos por el cobre importado, retrocedió a US$ 43 la tonelada el lunes, frente a los más de US$ 50 de finales de 2025.

    También lideraron el repunte de los metales básicos el estaño y el níquel.

