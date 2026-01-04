SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026

    Joaquín Vial R-TPor 
    Joaquín Vial R-T
    ANGLO AMERICAN

    Al momento de escribir esta columna, el precio del cobre bordeaba los US$5,6 la libra, lo que representa un aumento de 30% respecto del precio promedio de 2024, y de un 22% respecto del promedio acumulado a noviembre del presente año. Si este precio se mantiene durante 2026, ello aportaría mayores ingresos por exportaciones de cobre del orden de US$15 mil millones. Esta mejor expectativa ya se ha reflejado en un precio del dólar más bajo: la moneda norteamericana se transa levemente por encima de los $900, en circunstancias en que a comienzos de año se ubicaba en torno a los $1.000. Por otra parte, esto también se reflejará en mayores utilidades para las empresas mineras, lo que a su vez aliviará tanto a la caja fiscal, como a las de dichas empresas, que enfrentan grandes necesidades de financiamiento para llevar a cabo las inversiones planeadas. Todo esto contribuirá a dar un impulso económico moderado en 2026, que no estaba considerado en las proyecciones recientes.

    Mirando un poco más lejos, es importante tener una idea de los fundamentos del alza reciente del precio para formarse un juicio respecto de la probabilidad de que ella se sostenga. El gran boom de precios de fines de la década 2000-2020 se sostuvo por la fortaleza del crecimiento de China, que impactó a todos los precios de recursos naturales por casi una década, con crisis financiera global de por medio. Hoy la situación es distinta: otros recursos naturales clave como el petróleo, por ejemplo, están a niveles bajos, mientras algunos alimentos han subido. Esto sugiere que el fenómeno del precio del cobre es más bien un fenómeno particular a este mercado, más que el resultado de un impulso general.

    Una mirada sobre los fundamentos macroeconómicos que impulsan este mercado muestra señales mixtas: China y Europa están desacelerando, mientras Estados Unidos mantiene un crecimiento elevado, muy apalancado en los sectores tecnológicos. Es difícil pensar que la escasez de cobre tiene un soporte importante por el crecimiento económico global, reafirmando lo que se mencionaba antes.

    ¿Qué vemos en el mercado del cobre?

    Primero que nada, un aumento sostenido en la demanda impulsado por la transición energética hacia fuentes de energía (eléctrica) menos contaminantes. Sin embargo, este proceso se está desacelerando en Estados Unidos e incluso, posiblemente, en Europa, mientras Asia y China, en particular, mantienen su apuesta por liderar dicha transición. En el mejor de los casos, esto implicaría que la demanda por cobre seguirá creciendo en los próximos años, aunque casi con seguridad a un ritmo algo menor que lo previsto.

    Lo otro que sabemos es que ha habido poca inversión en desarrollo de nuevos yacimientos de cobre fuera de África, aunque están apareciendo oportunidades en Estados Unidos, Chile y otros países, las que, por la naturaleza propia de la minería, tardarán en materializarse en mayor producción.

    En el corto plazo, sin embargo, la coincidencia de bajos inventarios y trastornos mayores en la producción de cobre en varios yacimientos importantes (incluido El Teniente) se está traduciendo en una escasez aguda del mineral, con las consiguientes alzas de precios. Todo parece sugerir que, una vez superadas estas contingencias, la producción global se va a recuperar y, con una demanda que crece un poco más lento que lo anticipado, el precio va a retornar a niveles más normales. Puede que esto tome algún tiempo, pero parece poco probable que tome más de uno o dos años.

    La moraleja de esta historia es que hay que aprovechar bien esta alza de precios del cobre, para mejorar algo la deteriorada capacidad financiera de Codelco y el Fisco, pero no se puede pensar en financiar mayores gastos permanentes en uno ni otro. Eso implica que la regla fiscal y la disciplina financiera de Codelco deberán seguir siendo prioritarias para asegurar su solvencia a mediano y largo plazo.

    Más sobre:OpiniónMercadosCobre

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    21 personalidades del mundo económico recomiendan qué leer en 2026

    Dónde invertir en 2026: siete expertos dan las claves en acciones, deuda y la inteligencia artificial

    Patricio Fernández: “Quienes imaginan que Boric saldrá de La Moneda a ponerse la misma polera que usaba antes del gobierno están equivocados”

    Tres oportunidades y tres riesgos para la economía chilena en 2026

    Diez hitos empresariales que se resolverán en esta temporada

    Boric: el balance ad portas del final

    Lo más leído

    1.
    Con el pie derecho

    Con el pie derecho

    2.
    El patio trasero

    El patio trasero

    3.
    Giorgio Jackson y la piedad mentirosa

    Giorgio Jackson y la piedad mentirosa

    4.
    El cementerio de las promesas incumplidas

    El cementerio de las promesas incumplidas

    5.
    Animales fantásticos

    Animales fantásticos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Levante en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Levante en TV y streaming

    Lo que tienes que saber: Domingo 4 de enero

    Lo que tienes que saber: Domingo 4 de enero

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Levante en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Levante en TV y streaming

    Patricio Fernández: “Quienes imaginan que Boric saldrá de La Moneda a ponerse la misma polera que usaba antes del gobierno están equivocados”

    Lo que tienes que saber: Domingo 4 de enero

    21 personalidades del mundo económico recomiendan qué leer en 2026
    Negocios

    21 personalidades del mundo económico recomiendan qué leer en 2026

    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026

    Dónde invertir en 2026: siete expertos dan las claves en acciones, deuda y la inteligencia artificial

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México
    Tendencias

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    José María Buljubasich: “Con mayores ingresos y más identificación, debería crecer la masa de hinchas de la UC”
    El Deportivo

    José María Buljubasich: “Con mayores ingresos y más identificación, debería crecer la masa de hinchas de la UC”

    El Mundial más grande de la historia marca el calendario deportivo de 2026

    Con una ráfaga ofensiva sobre el final: Barcelona saca a relucir su jerarquía y se queda el derbi catalán ante Espanyol

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly

    De Bad Bunny a My Chemical Romance y 31 Minutos: los ocho conciertos que marcarán la agenda de enero en Chile

    El escenario de la cultura en la era Kast

    Peleg Lewi, embajador de Israel: “Hemos superado una época difícil en las relaciones con Chile, pasamos el lomo de toro”
    Mundo

    Peleg Lewi, embajador de Israel: “Hemos superado una época difícil en las relaciones con Chile, pasamos el lomo de toro”

    Donald Trump, el desafío de mantener el control del Congreso en un año histórico

    Maduro es trasladado a prisión federal de Brooklyn y enfrentará cargos por narcoterrorismo

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año