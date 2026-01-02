Capstone Copper confirma inicio de huelga en mina Mantoverde tras fracasar negociación colectiva

En medio de la ajustada oferta global de cobre, Capstone Copper informó que este viernes 2 de enero se hizo efectiva la huelga del Sindicato N.° 2 en la mina Mantoverde, luego de concluir sin acuerdo el proceso de negociación colectiva reglada y de agotarse todas las instancias legales, incluida la mediación extendida.

Según el comunicado de la compañía, la paralización comenzó “a partir de las 08:00 horas”.

La empresa señaló que “el proceso de negociación colectiva con el Sindicato N.° 2 se ha desarrollado en estricto cumplimiento de la legislación laboral vigente y de los procedimientos establecidos por la autoridad”, y que la huelga se activó tras no alcanzarse un acuerdo en la etapa final del proceso.

En este contexto, Capstone Copper indicó que, conforme a la normativa vigente, implementó un plan para asegurar que “la totalidad de los socios del Sindicato N.° 2 abandone la faena Mantoverde de manera ordenada y segura”.

Al mismo tiempo, precisó que “los trabajadores afiliados a las demás organizaciones sindicales existentes en la empresa, así como el personal de empresas colaboradoras, continuarán prestando servicios con normalidad”.

La firma con base en Canadá dijo que estaba abierta a continuar dialogando con el sindicato para alcanzar un acuerdo.

Mantoverde es una mina cobre-aurifera a cielo abierto ubicada en la provincia de Chañaral, Región de Atacama, 56 kilómetros al sureste de la ciudad de Chañaral y 100 kilómetros al norte de la ciudad de Copiapó, a una altitud aproximada de 900 msnm.

De acuerdo a los registros de Cochilco, el yacimiento produjo en 2024 un total de 57.700 toneladas de cobre.