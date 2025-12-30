El espectacular cierre de año del cobre

El cobre ha tenido un año excepcional en el que el precio ha roto en innumerables ocasiones sus máximos históricos en términos nominales, lo que supone un bálsamo para las alicaídas arcas fiscales del país.

El principal producto de exportación del país ha acelerado su aumento en las últimas semanas, acoplándose al furioso rally de los metales que también están en máximos históricos.

Cochilco reportó hoy que la libra se transó en unos inéditos US$ 5,67, esto es un alza de 1,67% en relación al cierre previo. Con este resultado, el precio de la la materia prima elevó a 43% su aumento en 2025

El cobre se encamina a su mejor desempeño anual desde 2009 y solo en el mes de diciembre ha subido 13,7%.

El cobre se encuentra en un momento crucial de la economía mundial. El metal rojo ha sido considerado siempre como un termómetro de la salud de la actividad global, pero en los últimos años su importancia ha crecido enormemente porque es clave en la transición hacia energías limpias y la electromovilidad.

Cuánto ha subido el cobre este año. Oliver Llaneza Hesse

Pero hay más porque el auge coincide con el boom de la inteligencia artificial. Su soporte son los enormes data centers que están proliferando por el mundo y que son intensivos en el uso de cobre y litio, recursos que también produce el país y que dará un nuevo salto con la empresa conjunta NovaAndino Litio.

Ian Roper, estratega de materias primas de Astris Advisory Japan KK, destacó el auge mundial en la demanda de IA como el último impulsor de los precios del cobre.

“La historia del cobre en los últimos años ha sido la energía verde, ¿verdad? Aunque China ha sufrido una fuerte caída del mercado inmobiliario, que ha afectado a factores como la demanda de acero y los precios del mineral de hierro, en realidad no ha afectado tanto al cobre”, declaró Roper a Dan Murphy de la CNBC el 23 de diciembre.

Cuánto ha subido el cobre este año. En la imagen, un data center, infraestructura intensiva en el uso de cobre.

“El cobre ha sido un gran beneficiario del desarrollo de las energías renovables, los vehículos eléctricos y, ahora, por supuesto, los centros de datos son la gran historia de crecimiento ”, añadió.

Por lo mismo, se ha convertido en un mineral crítico.

“Los minerales son hoy día geopolíticas y el presidente (Gabriel Boric) en todos los foros ha señalado que Chile tiene una posición privilegiada porque es el país que tiene las mayores reservas de cobre del mundo y las mayores reservas de litio del mundo”, dijo esta mañana en T13 radio, el presidente del directorio de Codelco y NovaAndino Litio, Máximo Pacheco.

Cuánto ha subido el cobre este año. En la imagen, Máximo Pacheco. MARIO TELLEZ

El cobre supone aproximadamente la mitad de los más de US$ 100.000 millones que Chile exporta anualmente (este año será récord en envíos al exterior).

Y la buena noticia es que las perspectivas para el precio siguen siendo al alza.

“Es probable que los metales básicos sigan impulsados por los titulares y los flujos, y que las subidas sean vulnerables a la recogida de beneficios hasta que mejore la liquidez a principios de enero”, señalaron los analistas de Sucden Financial en una nota, que cita Reuters.

Los mercados “muy ajustados” probablemente significarán que el metal rojo podría repuntar aún más el próximo año, reforzó Roper en esa conversación con CNBC.

Precios “estratosféricos” del cobre

A principios de diciembre se conoció un reporte de Citi en el espera que la tonelada de cobre promediará US$ 13.000 en el segundo trimestre de 2026, lo que equivale a unos US$ 5,89 por libra.

Esta cifra es superior a los US$ 5,28 que marcó hoy en la Bolsa de Metales de Londres y que es el nivel más alto de la historia desde el punto de vista nominal; asimismo, supone un salto importante en relación a los US$ 12.000 por tonelada que Citi había previsto en octubre pasado.

El costo de los aranceles a la economía de Estados Unidos Oliver Llaneza Hesse

Pero hay más porque, en su escenario alcista, Citi subió su pronóstico desde US$ 14.000 a US$ 15.000 por tonelada.

A fines de septiembre, Bank of America actualizó sus proyecciones para el precio y calculó en US$ 5,13 el promedio la libra en 2026 y hasta US$ 6,12 en 2027 .

“Las existencias son bajas desde el principio y la mayoría de las unidades de cobre de reserva se han enviado a los Estados Unidos en previsión de restricciones comerciales que nunca se materializaron. Dado que ahora el cobre puede financiarse mediante acuerdos de financiamiento de almacenes en la Chicago Mercantile Exchange, es poco probable que el metal rojo se reexporte o se convierta en un exceso de oferta en el mercado físico”, consignó Bank of America.

Los analistas de JPMorgan dijeron en una nota de investigación publicada a fines de noviembre que los precios del cobre de la LME podrían tener más margen para subir el próximo año, prediciendo un promedio de $ 12,500 por tonelada métrica en el segundo trimestre.

El banco espera que el cobre promedie $12.075 hasta 2026, citando el crecimiento de la demanda de data centers como un riesgo alcista “extremadamente actual”.

El costo de los aranceles a la economía de Estados Unidos Oliver Llaneza Hesse

“En general, creemos que estas dinámicas únicas de inventario descoordinado e interrupciones agudas del suministro que ajustan el mercado del cobre se suman a una configuración alcista para el cobre y son suficientes para impulsar los precios por encima de los $ 12,000 / tm en el primer semestre de 2026”, dijo Gregory Shearer, jefe de estrategia de metales básicos y preciosos en JPMorgan, en la nota.

El director ejecutivo de Avatar Commodities, Andrew Glass, cree que los precios del cobre alcanzarán “ nuevos máximos estratosféricos ” , especialmente porque el acaparamiento físico en Estados Unidos continúa erosionando la disponibilidad internacional.

En declaraciones que reproduce CNBC, el ejecutivo de la empresa -especializada en gestión de riesgos y estrategias para negocios dependientes de materias primas- dijo que el repunte actual refleja una “distorsión altamente irregular”, impulsada principalmente por la anticipación de los aranceles en lugar de los fundamentos tradicionales de la oferta y la demanda.