    Pucobre cierra acuerdo con gigante internacional Mercuria Energy Group para venta de cobre de su proyecto El Espino

    La firma de las familias Hurtado Vicuña y Fernández León suscribió un contrato de venta de concentrados de cobre para cuando su proyecto minero en la Región de Coquimbo esté operativo.

    Emiliano Carrizo 
    Emiliano Carrizo

    La Sociedad Punta del Cobre (Pucobre) cerró un acuerdo para vender concentrado de cobre que salga de su proyecto El Espino a Mercuria Energy Group, firma con sede en Suiza dedicada a la comercialización de materias primas e inversión y financiamiento relacionado con proyectos energéticos.

    “La suscripción de este contrato es positiva para el desarrollo del proyecto El Espino, al otorgar visibilidad comercial de largo plazo y fortalecer su estructura contractual”, dijo la firma en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en relación con su iniciativa minera ubicada en la Región de Coquimbo.

    La firma de las familias Hurtado Vicuña y Fernández León anunció que el contrato, firmado vía la sociedad El Espino, con Mercuria Energy Group involucra un contrato por volumen mínimo de aproximadamente 250 mil toneladas secas de concentrado de cobre durante los primeros cuatro años de operación comercial del proyecto, “pudiendo dicho volumen, a elección de El Espino SpA y conforme a los términos del contrato, extenderse hasta el 100% de la producción”.

    “El contrato contempla la opción, a exclusiva discreción de El Espino SpA, de extender su vigencia por hasta dos años adicionales, bajo los términos y condiciones establecidos en el mismo. El precio de venta de los concentrados dependerá del precio internacional del cobre vigente en las fechas de entrega”, detalló.

    Ante este contexto, Pucobre proyectó que, considerando “el volumen mínimo comprometido y los precios de mercado vigentes a esta fecha”, el acuerdo signifique en un principio un contrato por US$800 millones, pero matizando que la cifra puede variar.

    Otro de los detalles que entregó la firma es que también se “contempla la posibilidad de estructurar un financiamiento asociado al contrato de venta de concentrado por hasta US$375 millones, el cual es opcional para El Espino SpA y se encuentra sujeto a condiciones, aprobaciones y documentación adicional, incluyendo el pago total del financiamiento de proyecto actualmente vigente”.

    Un anuncio que se da en el contexto de que en enero pasado la firma anunció que logró cerrar un préstamo por US$375 millones para obtener el financiamiento del proyecto. “Un crédito sindicado con bancos comerciales de Estados Unidos”, según se informó en su momento.

    “La celebración de este contrato permite a El Espino SpA dar cumplimiento a los requerimientos aplicables al proyecto, incluyendo aquellos derivados de sus contratos de financiamiento y de acuerdos con terceros relevantes, manteniendo la flexibilidad necesaria para el desarrollo del proyecto y resguardando los intereses de sus acreedores y accionistas”, añadió sobre el acuerdo con Mercuria Energy Group.

    El proyecto está avaluado con una inversión de cerca de US$700 millones, según datos de la firma a abril de este año, y con la aprobación ambiental por parte de las autoridades desde 2016. Se ubica a aproximadamente 35 km al norte de Illapel en la Región de Coquimbo.

    El objetivo del proyecto de Pucobre es producir aproximadamente 2.300.000 toneladas secas de concentrado de cobre con contenido de oro durante 16 años, y 76.000 toneladas de cátodos de cobre de alta pureza mediante lixiviación y SX-EW, durante 11 años, según los datos entregados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Esto en el contexto de que en total el proyecto considera una vida útil de 20 años, donde dos son de construcción.

    A inicios de este año, la firma también comunicó que su proyecto El Espino “ya cuenta con un 35% de avance en su construcción y actualmente trabajan en 710 personas en total”.

    De acuerdo con datos informados al SEA, se espera que la mano de obra promedio de la etapa de construcción sea en promedio de 2.000 personas y con un máximo de 2.900. En operación se espera que la cifra baje a 700 y para el cierre que caiga a 200 puestos de trabajo.

