SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    ¿Cambio estructural de la economía chilena?: dólar no baja de los $900 a pesar de niveles récord del cobre

    El precio del metal rojo se encuentra en torno a los US$5,5 por libra, no obstante, el dólar observado está por sobre lo reportado para otros periodos de valorizaciones altas del cobre. También el tipo de cambio real se mantiene alto, advierten los economistas, indicando que la divisa norteamericana en el país está respondiendo más al diferencial de tasas con EE.UU.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    El costo de los aranceles a la economía de Estados Unidos Oliver Llaneza Hesse

    Cambios relevantes ha experimentado la economía chilena desde el estallido social ocurrido en octubre de 2019 y la pandemia que se desató en 2020: los retiros de las AFP, un mercado de capitales menos profundo y una inflación que se disparó tras la crisis que desató el Covid-19 han llevado a un escenario en el cual, a pesar del fuerte salto que registra el precio del cobre este año, el valor del dólar no ha logrado caer de los $900.

    En 2025, el metal rojo ha subido fuertemente un 38,5%, llegando el martes —última jornada de cotización en la Bolsa de Metales de Londres— a US$5,557 en su valor spot. Ese es su mayor precio histórico, aunque el promedio del año es menor. Según datos de Cochilco, este último asciende a US$4,497. Dicho nivel, en términos reales, es el mayor desde 2021, cuando tocó un promedio de US$4,868 (US$4,226 nominal).

    Hacia adelante, el valor del metal rojo promete seguir empinándose. Citi estima que el precio podría llegar a dispararse a los US$ 15.000 la tonelada (US$6,8 la libra), en un escenario de mayor debilidad del dólar en el mundo y de mayores recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de EE.UU., lo que alimentaría la demanda de los inversionistas.

    En tanto, la semana pasada el CEO de BHP, Mike Henry, dijo que no espera una corrección de los precios en el corto plazo. El ejecutivo del mayor grupo minero del mundo advirtió, además, que las restricciones de oferta, sumadas a una demanda en fuerte expansión, están configurando un mercado estructuralmente ajustado.

    Resistencia de la divisa norteamericana

    No obstante lo anterior, el valor del dólar en Chile no ha perforado los $900 en 2025, cerrando este viernes en $907,4. De hecho, la última vez que estuvo bajo ese precio fue el 30 de septiembre de 2024 ($899,15). Si bien en el año el tipo de cambio pierde $85,1, los expertos apuntan a que el metal rojo dejó de ser el argumento más relevante a la hora de explicar su nivel.

    En 2021, con el elevado precio del cobre del momento, el dólar observado cerró en $759,27, mientras que el índice de tipo de cambio real —que mide la competitividad de Chile frente a sus principales socios comerciales— se ubicó en 103,07 puntos. Ahora, en cambio, a pesar del alza del metal rojo, el dólar observado se encuentra en $905,04 y el tipo de cambio real no muy distinto de 2021, en 102,93 puntos.

    Alejandro Fernández, socio de Gemines Consultores, señala que una de las explicaciones para que el dólar no baje en el país es que “la inflación acumulada ha sido alta, especialmente después de la pandemia. Y el tipo de cambio real sigue siendo más alto. Esto nos lleva a que, aparte del efecto favorable del precio del cobre, tuvimos el estallido, el estancamiento económico, el deterioro institucional y la salida de capitales”.

    En términos reales, el mayor precio promedio del cobre se registró en 2011, cuando anotó US$5,546 por libra (US$3,997 promedio anual nominal). Ese año el dólar observado llegó a $486,36, y el tipo de cambio real a 92,09 puntos.

    El promedio actual del cobre es el cuarto mayor desde 2011 a la fecha, ranking que es liderado por los precios promedios anotados en dicho año, luego 2012 y 2021.

    Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, sostiene que “el tipo de cambio en Chile tiene un premio en torno a $80 derivado de los impactos estructurales que vimos tras el estallido social, el populismo que se instaló durante la pandemia y las medidas disruptivas extremas que buscó imponer el actual gobierno. Esto llevó a un debilitamiento de las instituciones, de la confianza y del mercado de capitales, impactando la capacidad de crecimiento del país”.

    En ese sentido, Lehmann agrega que “la incidencia del cobre sobre el tipo de cambio ha retrocedido en los últimos años, reconociendo en lo último un mayor peso del diferencial de tasas de interés externas e internas, así como de la confianza”.

    En la misma línea, Luis Felipe Alarcón, economista de EuroAmerica, señala que “tras el estallido social y la pandemia, el premio exigido a los activos chilenos aumentó, incluyendo al peso. Este fenómeno vino acompañado de una fuga de capitales significativa, la cual no se ha recuperado”.

    Cabe recordar que los tres retiros de fondos previsionales aprobados por el Congreso totalizaron cerca de US$50 mil millones, a lo que se sumaron salidas de capitales por US$30 mil millones por parte de inversionistas.

    Con todo, hacia adelante, el precio del cobre podría volver a tener una correspondencia que empuje al tipo de cambio un poco más al descenso.

    Según Andrés Pérez, economista jefe de Itaú Chile, “tras los choques de incertidumbre de política-económica y los desequilibrios macro que tuvo la economía chilena durante la pandemia y posterior recuperación, los movimientos del precio del cobre y el tipo de cambio parecieran volver a la correlación histórica”.

    “Considerando aquello, además de mayores diferenciales de tasa de interés con EE.UU. y la expectativa de un mayor crecimiento económico en Chile, proyectamos que el tipo de cambio baje a $880 a fines del 2026″, afirma.

    Más sobre:MercadoDólarCobre

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CMF sanciona a expresidente del directorio y exgerente general de Clínica Las Condes por actuar sin el debido respaldo

    Ante importante baja de O+ y O-: Centro Metropolitano hace llamado urgente a la comunidad para donar sangre

    Diputados reactivan proyecto de ley para combatir la piratería y elevar los estándares que exige el TLC con Estados Unidos

    NovaAndino Litio: oficializan a Máximo Pacheco y Ricardo Ramos como presidente y vicepresidente de la empresa de Codelco y SQM

    El proyecto inmobiliario en Zapallar del presidente de los colegios Monte Tabor y Nazaret

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026

    Lo más leído

    1.
    Fonasa no logra convencer a las aseguradoras y recibe una sola oferta en licitación para crear su nueva modalidad

    Fonasa no logra convencer a las aseguradoras y recibe una sola oferta en licitación para crear su nueva modalidad

    2.
    Francisco Pérez Mackenna, un CEO para las relaciones exteriores

    Francisco Pérez Mackenna, un CEO para las relaciones exteriores

    3.
    Aguas Andinas proyecta construir en Campus Antumapu en La Pintana una planta de agua potable por US$68 millones

    Aguas Andinas proyecta construir en Campus Antumapu en La Pintana una planta de agua potable por US$68 millones

    4.
    Ministerio de Medio Ambiente declara humedal urbano a la Laguna Aculeo, lo que restringirá actividades en su entorno

    Ministerio de Medio Ambiente declara humedal urbano a la Laguna Aculeo, lo que restringirá actividades en su entorno

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Servicios

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo al Año Nuevo

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo al Año Nuevo

    Rating del domingo 28 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 28 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Ante importante baja de O+ y O-: Centro Metropolitano hace llamado urgente a la comunidad para donar sangre
    Chile

    Ante importante baja de O+ y O-: Centro Metropolitano hace llamado urgente a la comunidad para donar sangre

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo al Año Nuevo

    Tras fallo del Tricel: Usach se prepara para nuevo proceso de elección de rector 2026-2030

    CMF sanciona a expresidente del directorio y exgerente general de Clínica Las Condes por actuar sin el debido respaldo
    Negocios

    CMF sanciona a expresidente del directorio y exgerente general de Clínica Las Condes por actuar sin el debido respaldo

    Diputados reactivan proyecto de ley para combatir la piratería y elevar los estándares que exige el TLC con Estados Unidos

    NovaAndino Litio: oficializan a Máximo Pacheco y Ricardo Ramos como presidente y vicepresidente de la empresa de Codelco y SQM

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026
    Tendencias

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026

    Por qué el vicepresidente de Bolivia se declaró de oposición a su propio gobierno

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Luego de una tensa negociación: el Flamengo de Erick Pulgar asegura la renovación del entrenador Filipe Luis
    El Deportivo

    Luego de una tensa negociación: el Flamengo de Erick Pulgar asegura la renovación del entrenador Filipe Luis

    Manley Clerveaux rompe el silencio tras su salida de Colo Colo: “He visto comentarios que no me gustan; no voy a pelotudear”

    Otro golpe para el Sevilla: Gabriel Suazo sufre una recaída de su última lesión

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana
    Cultura y entretención

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana

    El cine de Brigitte Bardot en cinco películas esenciales

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    Tiroteo deja nueve muertos en Turquía en medio de redadas contra el grupo Estado Islámico
    Mundo

    Tiroteo deja nueve muertos en Turquía en medio de redadas contra el grupo Estado Islámico

    Hamas confía en la capacidad de Trump para lograr sacar adelante el plan de paz para la Franja de Gaza

    Las mil y una vidas de Coca-Cola en Rusia

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana