¿Cambio estructural de la economía chilena?: dólar no baja de los $900 a pesar de niveles récord del cobre

Cambios relevantes ha experimentado la economía chilena desde el estallido social ocurrido en octubre de 2019 y la pandemia que se desató en 2020: los retiros de las AFP, un mercado de capitales menos profundo y una inflación que se disparó tras la crisis que desató el Covid-19 han llevado a un escenario en el cual, a pesar del fuerte salto que registra el precio del cobre este año, el valor del dólar no ha logrado caer de los $900.

En 2025, el metal rojo ha subido fuertemente un 38,5%, llegando el martes —última jornada de cotización en la Bolsa de Metales de Londres— a US$5,557 en su valor spot. Ese es su mayor precio histórico, aunque el promedio del año es menor. Según datos de Cochilco, este último asciende a US$4,497. Dicho nivel, en términos reales, es el mayor desde 2021, cuando tocó un promedio de US$4,868 (US$4,226 nominal).

Hacia adelante, el valor del metal rojo promete seguir empinándose. Citi estima que el precio podría llegar a dispararse a los US$ 15.000 la tonelada (US$6,8 la libra), en un escenario de mayor debilidad del dólar en el mundo y de mayores recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de EE.UU., lo que alimentaría la demanda de los inversionistas.

En tanto, la semana pasada el CEO de BHP, Mike Henry, dijo que no espera una corrección de los precios en el corto plazo. El ejecutivo del mayor grupo minero del mundo advirtió, además, que las restricciones de oferta, sumadas a una demanda en fuerte expansión, están configurando un mercado estructuralmente ajustado.

Resistencia de la divisa norteamericana

No obstante lo anterior, el valor del dólar en Chile no ha perforado los $900 en 2025, cerrando este viernes en $907,4. De hecho, la última vez que estuvo bajo ese precio fue el 30 de septiembre de 2024 ($899,15). Si bien en el año el tipo de cambio pierde $85,1, los expertos apuntan a que el metal rojo dejó de ser el argumento más relevante a la hora de explicar su nivel.

En 2021, con el elevado precio del cobre del momento, el dólar observado cerró en $759,27, mientras que el índice de tipo de cambio real —que mide la competitividad de Chile frente a sus principales socios comerciales— se ubicó en 103,07 puntos. Ahora, en cambio, a pesar del alza del metal rojo, el dólar observado se encuentra en $905,04 y el tipo de cambio real no muy distinto de 2021, en 102,93 puntos.

Alejandro Fernández, socio de Gemines Consultores, señala que una de las explicaciones para que el dólar no baje en el país es que “la inflación acumulada ha sido alta, especialmente después de la pandemia. Y el tipo de cambio real sigue siendo más alto. Esto nos lleva a que, aparte del efecto favorable del precio del cobre, tuvimos el estallido, el estancamiento económico, el deterioro institucional y la salida de capitales”.

En términos reales, el mayor precio promedio del cobre se registró en 2011, cuando anotó US$5,546 por libra (US$3,997 promedio anual nominal). Ese año el dólar observado llegó a $486,36, y el tipo de cambio real a 92,09 puntos.

El promedio actual del cobre es el cuarto mayor desde 2011 a la fecha, ranking que es liderado por los precios promedios anotados en dicho año, luego 2012 y 2021.

Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, sostiene que “el tipo de cambio en Chile tiene un premio en torno a $80 derivado de los impactos estructurales que vimos tras el estallido social, el populismo que se instaló durante la pandemia y las medidas disruptivas extremas que buscó imponer el actual gobierno. Esto llevó a un debilitamiento de las instituciones, de la confianza y del mercado de capitales, impactando la capacidad de crecimiento del país”.

En ese sentido, Lehmann agrega que “la incidencia del cobre sobre el tipo de cambio ha retrocedido en los últimos años, reconociendo en lo último un mayor peso del diferencial de tasas de interés externas e internas, así como de la confianza”.

En la misma línea, Luis Felipe Alarcón, economista de EuroAmerica, señala que “tras el estallido social y la pandemia, el premio exigido a los activos chilenos aumentó, incluyendo al peso. Este fenómeno vino acompañado de una fuga de capitales significativa, la cual no se ha recuperado”.

Cabe recordar que los tres retiros de fondos previsionales aprobados por el Congreso totalizaron cerca de US$50 mil millones, a lo que se sumaron salidas de capitales por US$30 mil millones por parte de inversionistas.

Con todo, hacia adelante, el precio del cobre podría volver a tener una correspondencia que empuje al tipo de cambio un poco más al descenso.

Según Andrés Pérez, economista jefe de Itaú Chile, “tras los choques de incertidumbre de política-económica y los desequilibrios macro que tuvo la economía chilena durante la pandemia y posterior recuperación, los movimientos del precio del cobre y el tipo de cambio parecieran volver a la correlación histórica”.

“Considerando aquello, además de mayores diferenciales de tasa de interés con EE.UU. y la expectativa de un mayor crecimiento económico en Chile, proyectamos que el tipo de cambio baje a $880 a fines del 2026″, afirma.