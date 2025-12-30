SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Máximo Pacheco, presidente del directorio de NovaAndino Litio: acuerdo con SQM son US$ 12.000 millones más “que si hubiésemos licitado”

    El ejecutivo reveló algunas conclusiones de un informe de evaluación económica que hicieron dos profesores de la Universidad de Chile sobre el acuerdo de explotación del litio.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Qué dijeron Pacheco y NovaAndino Litio sobre licitación MARIO TELLEZ

    Máximo Pacheco destacó una vez más el acuerdo al que llegó Codelco con SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama, cuyo punto cúlmine fue la creación de la empresa conjunta NovaAndino Litio en la cual ejercerá como presidente del directorio.

    El ejecutivo que también es el presidente del directorio de Codelco (hasta mayo de este año) dijo que esta alianza público privada es lo más relevante que ha hecho en su vida profesional y defendió al proceso de las críticas por no haber materializado esta empresa a través de una licitación pública (la firma designada fue SQM que tiene la concesión en el Salar de Atacama).

    En conversación con T13Radio, Pacheco comentó que la estatal encargó un informe de evaluación económica del acuerdo con la minera no metálica realizado por Claudio Bonilla, Ph.D., profesor titular de la Universidad de Chile, y Francisco Marcet, profesor asociado de esa misma casa de estudios.

    “¿Qué es lo que dice este informe? Bueno, dice básicamente que las principales ventajas del acuerdo son la ventaja informacional, la ventaja de eliminar y reducir la incertidumbre productiva y tecnológica, la ventaja de no exponer a la empresa a una tramitación de permisos que demorarían años adicionales, aumentando el valle productivo”, comentó el ejecutivo.

    A esto agregó que se asegura la continuidad operacional.

    Qué dijeron Pacheco y NovaAndino Litio sobre licitación MARIO TELLEZ

    Pacheco reveló también que conversó con todas las empresas de la plaza y que ninguna se interesó por ser socia de Codelco para este proyecto, “algunos por el tamaño, y otros sencillamente porque no tienen know-how”.

    En este punto, Pacheco reveló que el informe de Bonilla y Marcet calcula que la negociación directa expresada en esta empresa que extraerá el litio generará unos US$ 12.000 millones más en recursos para el fisco que si se hubiera licitado el proceso.

    Este acuerdo maximiza el valor económico para el Estado de Chile y eso significa US$ 12.000 millones más que si hubiésemos licitado. Porque reduce los riesgos asociados a los retrasos, litigios y pérdidas de ingresos, aprovecha activos estratégicos, logra alinear los incentivos hacia una explotación sostenible”, afirmó el presidente del directorio de NovaAndino Litio.

    Nuevo gobierno de José Antonio Kast

    Máximo Pacheco contó también que ha sostenido reuniones con el equipo del presidente electo José Antonio Kast, cuyo principal asesor económico, Jorge Quiroz, era contrario a este acuerdo y que incluso se vio envuelto en una polémica con el ejecutivo, precisamente sobre esta materia.

    “Regularmente he tenido relaciones como presidente del directorio del Codelco con el equipo del presidente electo, de la época que era candidato y ahora que es presidente electo”, afirmó Pacheco.

    Sin embargo, dijo también que no les informó que él sería el presidente del directorio de esta nueva empresa ya que el directorio eligió recién ayer a los máximos representantes de la mes.

    “El directorio de NovaAndino Litio, ayer en la sesión a las ocho y media de la mañana que tuvimos en las oficinas aquí en Santiago, seis directores de manera unánime votaron para que yo fuera el presidente del directorio y Ricardo Ramos, gerente general del SQM, fuera el vicepresidente del directorio”, dijo Pacheco, destacando la autonomía e institucionalidad que rige en estos casos.

    Más sobre:LitioNovaAndino LitioCodelcoSQMCorfoSalar de Atacama

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Manifestantes exigen soluciones habitacionales en la Alameda: tránsito fue interrumpido en plena hora punta

    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo

    Tasa de desempleo sube y creación de puestos de trabajo se desacelera en septiembre-noviembre

    Arabia Saudita reclama a EAU que acepte la exigencia de Yemen y “retire sus fuerzas” del país en 24 horas

    Diputado Raúl Soto y controversia de embajadora Pakarati: “situaciones como esta contribuyen a una degradación de la diplomacia”

    Vodanovic descarta idea de coalición con el FA y el PC: afirma que el PS “no tiene preferencia” entre partidos

    Lo más leído

    1.
    Isapres reportan pérdidas de $8 mil millones a septiembre, una reducción de 91% versus 2024 por la ley corta

    Isapres reportan pérdidas de $8 mil millones a septiembre, una reducción de 91% versus 2024 por la ley corta

    2.
    Pucobre cierra acuerdo con gigante internacional Mercuria Energy Group para venta de cobre de su proyecto El Espino

    Pucobre cierra acuerdo con gigante internacional Mercuria Energy Group para venta de cobre de su proyecto El Espino

    3.
    Fonasa no logra convencer a las aseguradoras y recibe una sola oferta en licitación para crear su nueva modalidad

    Fonasa no logra convencer a las aseguradoras y recibe una sola oferta en licitación para crear su nueva modalidad

    4.
    El oro está en máximos históricos pero subirá aún más: esta es la proyección para 2026 de UBS

    El oro está en máximos históricos pero subirá aún más: esta es la proyección para 2026 de UBS

    5.
    Expertos proyectan que IPC de diciembre podría ser negativo y una inflación bajo 3% en primer trimestre

    Expertos proyectan que IPC de diciembre podría ser negativo y una inflación bajo 3% en primer trimestre

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EEUU contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EEUU contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Temblor hoy, martes 30 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 30 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa el horario de supermercados Santa Isabel previo al Año Nuevo

    Revisa el horario de supermercados Santa Isabel previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    Manifestantes exigen soluciones habitacionales en la Alameda: tránsito fue interrumpido en plena hora punta
    Chile

    Manifestantes exigen soluciones habitacionales en la Alameda: tránsito fue interrumpido en plena hora punta

    Diputado Raúl Soto y controversia de embajadora Pakarati: “situaciones como esta contribuyen a una degradación de la diplomacia”

    Vodanovic descarta idea de coalición con el FA y el PC: afirma que el PS “no tiene preferencia” entre partidos

    Tasa de desempleo sube y creación de puestos de trabajo se desacelera en septiembre-noviembre
    Negocios

    Tasa de desempleo sube y creación de puestos de trabajo se desacelera en septiembre-noviembre

    Máximo Pacheco, presidente del directorio de NovaAndino Litio: acuerdo con SQM son US$ 12.000 millones más “que si hubiésemos licitado”

    La plata se dispara una vez más en un formidable cierre de año

    Qué se sabe del ataque con drones de EEUU contra un puerto en Venezuela
    Tendencias

    Qué se sabe del ataque con drones de EEUU contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    El drama de Tomás de Gavardo de cara al Dakar 2026: “Llegaré justo”
    El Deportivo

    El drama de Tomás de Gavardo de cara al Dakar 2026: “Llegaré justo”

    Ricardo Gareca reconoce ser un entrenador desactualizado: “Hay mucha información en el fútbol; me he complicado”

    En Nueva Zelanda y ante selecciones mundialistas: qué es el FIFA Series, el primer desafío de la Roja en 2026

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo
    Finde

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    La obsesión de John Lennon con Brigitte Bardot y el decepcionante día en que se conocieron
    Cultura y entretención

    La obsesión de John Lennon con Brigitte Bardot y el decepcionante día en que se conocieron

    Gloria Sáez, viuda de Tommy Rey y el primer Año Nuevo sin el cantante: “Nada se compara a perder un compañero de vida”

    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie

    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo
    Mundo

    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo

    Arabia Saudita reclama a EAU que acepte la exigencia de Yemen y “retire sus fuerzas” del país en 24 horas

    Zelenski afirma que “no pueden renunciar sin más” a los territorios del este de Ucrania

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana