Máximo Pacheco, presidente del directorio de NovaAndino Litio: acuerdo con SQM son US$ 12.000 millones más “que si hubiésemos licitado”

Máximo Pacheco destacó una vez más el acuerdo al que llegó Codelco con SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama, cuyo punto cúlmine fue la creación de la empresa conjunta NovaAndino Litio en la cual ejercerá como presidente del directorio.

El ejecutivo que también es el presidente del directorio de Codelco (hasta mayo de este año) dijo que esta alianza público privada es lo más relevante que ha hecho en su vida profesional y defendió al proceso de las críticas por no haber materializado esta empresa a través de una licitación pública (la firma designada fue SQM que tiene la concesión en el Salar de Atacama).

En conversación con T13Radio, Pacheco comentó que la estatal encargó un informe de evaluación económica del acuerdo con la minera no metálica realizado por Claudio Bonilla, Ph.D., profesor titular de la Universidad de Chile, y Francisco Marcet, profesor asociado de esa misma casa de estudios.

“¿Qué es lo que dice este informe? Bueno, dice básicamente que las principales ventajas del acuerdo son la ventaja informacional, la ventaja de eliminar y reducir la incertidumbre productiva y tecnológica, la ventaja de no exponer a la empresa a una tramitación de permisos que demorarían años adicionales, aumentando el valle productivo”, comentó el ejecutivo.

A esto agregó que se asegura la continuidad operacional.

Pacheco reveló también que conversó con todas las empresas de la plaza y que ninguna se interesó por ser socia de Codelco para este proyecto, “algunos por el tamaño, y otros sencillamente porque no tienen know-how”.

En este punto, Pacheco reveló que el informe de Bonilla y Marcet calcula que la negociación directa expresada en esta empresa que extraerá el litio generará unos US$ 12.000 millones más en recursos para el fisco que si se hubiera licitado el proceso.

“ Este acuerdo maximiza el valor económico para el Estado de Chile y eso significa US$ 12.000 millones más que si hubiésemos licitado . Porque reduce los riesgos asociados a los retrasos, litigios y pérdidas de ingresos, aprovecha activos estratégicos, logra alinear los incentivos hacia una explotación sostenible”, afirmó el presidente del directorio de NovaAndino Litio.

Nuevo gobierno de José Antonio Kast

Máximo Pacheco contó también que ha sostenido reuniones con el equipo del presidente electo José Antonio Kast, cuyo principal asesor económico, Jorge Quiroz, era contrario a este acuerdo y que incluso se vio envuelto en una polémica con el ejecutivo, precisamente sobre esta materia.

“Regularmente he tenido relaciones como presidente del directorio del Codelco con el equipo del presidente electo, de la época que era candidato y ahora que es presidente electo”, afirmó Pacheco.

Sin embargo, dijo también que no les informó que él sería el presidente del directorio de esta nueva empresa ya que el directorio eligió recién ayer a los máximos representantes de la mes.

“El directorio de NovaAndino Litio, ayer en la sesión a las ocho y media de la mañana que tuvimos en las oficinas aquí en Santiago, seis directores de manera unánime votaron para que yo fuera el presidente del directorio y Ricardo Ramos, gerente general del SQM, fuera el vicepresidente del directorio”, dijo Pacheco, destacando la autonomía e institucionalidad que rige en estos casos.