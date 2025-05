La respuesta de Jorge Quiroz a Máximo Pacheco: “Fue irrespetuoso y se expresó faltando a la verdad”

Sigue la polémica por el acuerdo entre Codelco y SQM. Ayer el presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco, arremetió en duros términos contra el informe de Quiroz & Asociados encargado por el Grupo Errázuriz y esta mañana el economista de esa consultora, Jorge Quiroz, le respondió y cuestionó una vez más esa alianza.

“Pacheco fue irrespetuoso y se expresó faltando a la verdad. Me parece irrespetuoso que trate a un estudio de servilleta, un estudio que son 35 páginas y que diga que carezca de sustento (...) cuando todo lo que podía usarse como sustento se usó. Absolutamente todo”, dijo el economista en conversación con T13 Radio.

El máximo ejecutivo de Codelco dijo que losa datos que evacuó ese informe eran un " cálculo de una servilleta , una cifra que no tiene ningún sustento ”.

La respuesta no se quedó ahí. Según Quiroz, lo que “lo que le molesta profundamente” a Pacheco es que está siendo sujeto a escrutinio por el acuerdo firmado con la minera no metálica para la explotación del litio en el Salar de Atacama.

“Este estudio lo que hace es hacer una pregunta que el señor Pacheco no quiere hacerse (...) Que es, ¿por qué se asigna a SQM, en un contrato directo, el Salar de Atacama, el más grande del mundo, por los siguientes 30 años (...) y por qué no se hizo una licitación?“, cuestiónó.

Y si bien el acuerdo, tal como lo ha dicho Codelco, ha sido revisado por la Cámara de Diputados, Cochilco y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Quiroz le restó mérito en cierta medida y afirmó que no fue visto por “profesionales de un cierto nivel, que están acostumbrados a este tipo de negocio, y ya acostumbrados a este tipo de cifras”.

El economista dijo que el mejor precio para el Estado de Chile, “de la mayor reserva de litio del mundo”, se obtiene de una licitación.

Quiroz también abordó la elección de Morgan Stanley en este negocio y dijo que no fu buscado para evaluar si era mejor una licitación o asociarse con alguien, como terminó ocurriendo con Codelco y SQM.

“El encargo que le hace a Morgan Stanley no es, mire, vea si es mejor licitar o es mejor asociarse. No, el encargo que le hace es ayúdeme a ver cómo yo negocio mi asociación con Soqui“, sostuvo.

Junto con señalar que la decisión de asociarse entre Codelco y SQM fue política, dijo que en la evaluación de proyectos siempre existe la noción se tiene que comparar con la mejor alternativa.

“Y si está debajo de la mejor alternativa el negocio no es bueno. Así se define en economía lo que es bueno o lo que no es bueno. O sea, yo podría llegar y hacer una producción y ganar una simple cantidad de plata y gané plata, sí. Pero si no lo hice bien y dejé de ganar, no fue bueno porque mi alternativa era ganar más”, afirmó.