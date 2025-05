“Cálculo de una servilleta”: Máximo Pacheco critica informe de Quiroz & Asociados y apunta al grupo Errázuriz por críticas a Codelco-SQM

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, salió a defender con todo el acuerdo entre la estatal y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama, el cual ha sido blanco de nuevas críticas en el contexto de la carrera presidencial y también por parte de algunos agentes del mundo privado.

Pacheco expresó sorpresa y deslizó su molestia ante los cuestionamientos a la asociación con la minera no metálica y, entre sus hipótesis, dijo que existía “gente” que no le acomoda que la estatal “sea dirigida por un directorio profesional e independiente, y quieren politizar esta decisión”.

Pero el ejecutivo también abordó de manera particular el informe realizado por la consultora Quiroz & Asociados, por encargo del Grupo Errázuriz (y publicado en El Mercurio), el cual calculó que el Estado dejó de percibir unos US$ 5.200 millones (“el equivalente al valor de BancoEstado”) por no haber hecho una licitación para explotar el litio en el Salar de Atacama y haber pactado directamente con SQM, que tiene los derechos de arriendo en ese lugar.

En conversación con T13 Radio, Máximo Pacheco hizo duras críticas a ese estudio y reveló algunos encuentros con el empresario Francisco Javier Errázuriz Ovalle, líder de ese grupo e hijo del fallecido excandidato presidencial Francisco Javier Errázuriz Talavera.

“ (Es) una cifra que sale, digamos, de un cálculo de una servilleta, una cifra que no tiene ningún sustento ”, afirmó Pacheco.

Qué dijo Máximo Pacheco sobre grupo Errázuriz por el litio. En la imagen, Francisco Javier Errazuriz, empresario. Foto: Andres Perez Andres Perez

El exministro de Energía dijo que Errázuriz quiere que Codelco le compre sus pertenencias, pero se apresuró a decir que la estatal no las necesitaba para nada, debido a que estaban lo suficientemente abastecidas con lo que tienen el salar más lo que poseen en Australia.

“ Francisco Javier Errázuriz me ha visitado mi oficina por lo menos cinco veces . Y me va a ver con su equipo. Despliega unos planos del Salar de Atacama, despliega planos de Salar de Maricunga; me explica dónde él tiene pertenencias en el Salar de Maricunga y en el Salar de Atacama, y por qué es fundamental que él pueda aportar esas pertenencias para ser socio en esto o venderla” , reveló el presidente del directorio de Codelco.

Comisión investigadora

El máximo ejecutivo de la cuprífera también se refirió a las duras críticas que realizó el diputado Cristián Tapia, presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados por el acuerdo con SQM. El parlamentario dijo que ahí se esconde un “negocio oscuro” y acusó a Pacheco directamente de mentir en el Congreso.

El ejecutivo reiteró la extrañeza que le producen estas críticas después de todo este tiempo tras la firma del acuerdo. En ese punto, Pacheco dijo que la gente invitada a la comisión a dar su testimonio fueron precisamente abogados y representantes del Grupo Errázuriz.

7 AGOSTO 2024 MAXIMO PACHECO, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE CODELCO, DURANTE COMISION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

“SQM, que es la parte que supuestamente está siendo cuestionada tanto como Codelco por este acuerdo, no fue citada. Nadie de SQM fue a la comisión. La comisión no cuestiona en ningún punto, ni en ninguna de sus opiniones, la legalidad de lo que hemos hecho. No se acusa a Codelco de haber incurrido en ningún vicio de ilegalidad”, comentó Pacheco.

En ese contexto, afirmó que ha ido 32 veces al Congreso y cuestionó que una Comisión “que debe fiscalizar la legalidad de lo actuado de lo obrado, hoy día se meta en el mérito de lo que hemos decidido”.

Pacheco defendió el acuerdo y, en referencia a una columna que escribió el director de Codelco Eduardo Bitran en El Mercurio, refrendó que este permitirá adelantar los ingresos para el Estado y para Codelco a partir del primero de enero del año 2025.

“Vamos a generar utilidades por este negocio a partir de este año, del primero de enero del 2025. Aún no hemos concretado la asociación pero estos beneficios son retroactivos, por lo tanto, se van a percibir apenas consigamos esto”, dijo en relación a los cuestionamientos del Grupo Errázuriz.

El factor China

Más allá de los cuestionamientos de privados y del mundo de la política, el presidente del directorio de Codelco fue tajante a la hora de afirmar que el acuerdo de explotación del litio con SQM no se va a caer por ningún motivo. En esa línea, dijo que falta terminar la consulta indígena que está haciendo Corfo, y la aprobación en varios otros países. De un total de ocho, siete ya han aprobado el acuerdo y solo falta China.

Sobre ese país, Pacheco comentó que la autoridad regulatoria del gigante asiático ha hecho un trabajo muy intensivo y “muy ilustrado” y que la semana pasada los representantes de Codelco sostuvieron una reunión.

Qué dijo Máximo Pacheco sobre grupo Errázuriz por el litio eJORGEVILLEGAS

“Abogados nuestros, de nuestros estudios chilenos, también abogados internacionales y abogados chinos, le hemos estado respondiendo todas las preguntas que ellos nos han ido haciendo”, afirmó.

Hay que recordar que Tianqi es el segundo mayor accionista de SQM y ha expresado en varias oportunidades su rechazo al acuerdo con Codelco para la explotación del litio. En ese punto, dijo que todas las objeciones de esa empresa han sido aclaradas por la CMF y los tribunales chilenos.