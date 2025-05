SQM vuelve a las ganancias en medio de cifras récords por volúmenes de litio, pero resiente la baja en el precio

La Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) revirtió las pérdidas que reportó en el primer trimestre del 2024.

En su reporte a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), SQM informó de una ganancia de US$ 137,5 millones, un recuperación frente a los US$ 869,5 millones de pérdidas que registró en la primera parte del año pasado.

SQM dejó atrás los número rojos pese a la caída de los ingresos. La sociedad informó ingresos de actividades ordinarias por US$ 1.036,6, una caída de cerca de un 4,42 % frente al mismo periodo del año anterior.

Mientras que, el Ebitda del ejercicio llegó a los US$ 364,0 millones, una caída de cerca del 13,39 % frente al mismo tiempo del 2024.

Sin embargo, Reuters destacó en una nota que SQM " no alcanzó el miércoles las estimaciones de utilidades trimestrales “. Según datos de LSEG, el mercado esperaba una utilidad de US$ 171,20 millones

Litio sube en cantidad y baja en precio

Los ingresos de litio y derivados totalizaron US$ 502,9 millones durante los primeros tres meses del 2025, una disminución de un 8,1 % si se compara con los US$ 547,4 millones registrados para los tres meses terminados el 31 de marzo de 2024.

Una caída que se da en medio de un contexto en que la los volúmenes de venta de litio y sus derivados de SQM llegaron a las 55,0 Mton (millones de toneladas), un crecimiento de un 27 % frente al mismo periodo del año anterior.

“Observamos una sólida actividad comercial impulsada por una sólida demanda, especialmente de China, seguida de Europa. Como resultado, logramos los mayores volúmenes de ventas en el primer trimestre en la historia de la compañía, con un crecimiento interanual de aproximadamente 27%”, comentó la compañía en su análisis razonado a la CMF.

Aunque, los 55,0 Mton de volúmenes de venta de litio del primer trimestre fueron inferiores a los 58,0 Mton del cuarto trimestre del año pasado.

Sobre el valor del litio, SQM comentó que “los precios han seguido bajando trimestre tras trimestre desde principios de 2023, los precios promedio estuvieron estables en los primeros meses de 2025 en comparación con el cuarto trimestre de 2024″.

“Con base en la dinámica del mercado observada en las últimas semanas, prevemos que los precios obtenidos para el segundo trimestre sean inferiores a los del primero , principalmente debido a producto adicional ingresando al mercado”, agregó.

Luego, en una presentación, SQM detalló que el precio del litio del periodo llegó a US$ 9,1 por kg, lejos del precio récord de US$ 50,9 por kg registrado en el primer trimestre del 2023 y una caída frente al US$ 9,2 por kilo del cuarto trimestre del año pasado.

Ante este contexto, el precio del litio viene anotando tres trimestres consecutivos con caídas en el precio del litio por kg.

No obstante, SQM comentó que esperan que en 2025 la demanda por litio crezca un 17%.

Respecto a su división de litio, la sociedad también comentó que, “en Australia, la producción de concentrado de espodumeno en Mount Holland ha cumplido las expectativas, y el proyecto prevé alcanzar la capacidad nominal para 2026. La construcción y la puesta en marcha de la refinería avanzan satisfactoriamente, y se espera el primer producto en los próximos meses”.

Otras líneas

Los ingresos de “Nutrición Vegetal de Especialidad” totalizaron US$ 212,2 millones en el primer trimestre, un aumento frente a los US$ 207,8 millones del periodo anterior. La producción de esta área aumentó un 6 % en línea “con nuestras expectativas de crecimiento junto con el mercado”, y proyectó un alza del precio.

Mientras que, los ingresos por ventas de yodo y derivados fueron de US$ 255,0 millones, un incremento de un 6,2 % frente al primer trimestre del 2024.

“El yodo y sus derivados registraron un nuevo máximo histórico en precios de venta”, resaltó SQM en medio de que la producción se mantuvo casi estable en 3,6 Mton. Además, la firma dijo que espera que los volúmenes y los precios se mantengan estables durante el año.

Por su parte, los ingresos de potasio fueron de US$ 42,5 millones, una disminución del 33,2 % en comparación con las cifras del primer trimestre del 2024. La baja se dio en el contexto de una caída del 38 % en los volúmenes de venta.

“Se anticipó previamente, debido a la menor producción del Salar de Atacama para privilegiar la producción de litio . Como resultado, tuvimos menos producto disponible para ventas a terceros, dado que nuestra principal prioridad es destinar la producción como materia prima para el nitrato de potasio dentro de nuestra línea de negocio de Nutrición Vegetal de Especialidad”, explicó.

Ante este contexto, pese a la “fuerte demanda” de potasio que dijeron ver desde finales de 2024, para 2025, SQM mantiene su hoja de ruta de “una reducción significativa en la producción de potasio”.

Finalmente, los ingresos de químicos industriales alcanzaron los US$ 18,8 millones, un 13,8 % menos frente a los tres meses terminados el 31 de marzo de 2024.

“Durante el primer trimestre de 2025, el volumen de ventas fue menor en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, prevemos que se mantenga relativamente estable trimestre tras trimestre, gracias a un entorno de mercado estable y precios estables”, agregó.