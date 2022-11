Nadie sabe para quién trabaja: Cristiano Ronaldo alcanza un récord en Instagram gracias a Messi

Cristiano Ronaldo se convirtió en la primera persona en superar los 500 millones de seguidores en Instagram después de publicar un anuncio de Louis Vuitton en el que aparece él y el también futbolista Lionel Messi.

La única cuenta con más seguidores es la página oficial de Instagram, propiedad de Meta Platforms Inc., confirmó un portavoz del sitio web de redes sociales. Messi de Argentina es la segunda celebridad más popular con 376 millones de seguidores, según las estadísticas de su cuenta. Le sigue de cerca Kylie Jenner, con 372 millones.

En el anuncio, Ronaldo y Messi, que compiten con sus selecciones en el Mundial de Catar, se apoyan en baúles de la marca Louis Vuitton mientras juegan al ajedrez. El jugador portugués publicó la imagen, tomada por la fotógrafa Annie Leibovitz, el sábado.

La foto había reunido más de 36,8 millones de me gusta hasta el lunes. La foto con más me gusta en la plataforma sigue siendo la publicación del World Record Egg, con 55,9 millones de me gusta acumulados desde 2019, dijo un portavoz de Instagram, y agregó que la empresa solo guarda datos de los últimos tres meses.

En 2010, Leibovitz también fotografió a otra generación de jugadores de fútbol para el fabricante de baúles. Ese anuncio contó con Pelé, Zinedine Zidane y el fallecido Diego Maradona y también se lanzó antes de la Copa del Mundo de ese año.

Foto: Annie Leibovitz.

Un representante de Louis Vuitton dijo que era la primera vez que ambos jugadores participaban en un anuncio de la marca francesa, pero se negó a decir cuánto gana cada uno por este comercial.

En una publicación de Instagram, Antoine Arnault, que dirige la imagen y las comunicaciones del conglomerado de lujo LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE dijo que estaba “realmente orgulloso” de haber ayudado a realizar esta campaña. Describió a los jugadores como “dos reyes. Dos ídolos”.

Desde que comenzó el Mundial, Ronaldo, de 37 años, también ha publicado anuncios para la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance y una marca de champú anticasp.