Nestlé adelanta salida de su presidente y Pablo Isla asume en octubre

El consejo de administración de Nestlé decidió adelantar el nombramiento de Pablo Isla como presidente de la compañía al próximo 1 de octubre, en lugar de hacerlo en abril de 2026 como había anunciado inicialmente, según informó la empresa en un comunicado.

Isla sustituirá en el cargo a Paul Bulcke, quien señaló que confía plenamente en la nueva dirección de la compañía tras la anticipación en el nombramiento de Isla.

“Este es el momento adecuado para que me haga a un lado y acelere la transición prevista, permitiendo a Pablo y Philipp avanzar en la estrategia de Nestlé y guiar a la compañía con una perspectiva fresca”, afirmó.

Por su parte, Isla, actual vicepresidente de la firma, expresó su gratitud al presidente saliente por su liderazgo y su dedicación a Nestlé. “La sabiduría y el compromiso de Paul han dado forma a la empresa y han sentado las bases de nuestro próximo capítulo”, aseguró.

Consejero honorario

Asimismo, el consejo de administración decidió nombrar a Paul Bulcke presidente honorario.

En paralelo, Dick Boer fue nombrado consejero independiente principal y vicepresidente del consejo de administración a partir del 1 de octubre, mientras que Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch fue nombrada vicepresidenta del máximo órgano de gobierno.

El adelanto del nombramiento de Pablo Isla como presidente se da apenas dos semanas después del de Philipp Navratil como nuevo director general de la firma tras el despido fulminante de Laurent Freixe por infringir el código de conducta empresarial al no revelar una relación sentimental con una subordinada directa, una investigación supervisada por Bulcke e Isla.