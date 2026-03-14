Nicholas Davis se convirtió en el controlador de Yuotopia

Desde mediados de 2025, la cadena de gimnasios Youtopia tiene un nuevo controlador. El empresario Nicholas Davis Lecaros (54 años), dueño del grupo financiero Euroamérica, había ingresado indirectamente a la propiedad de la empresa a fines de 2024, pero el año pasado, sin mucha publicidad, adquirió acciones que le permiten controlar más del 50% de Youtopia Holding, la sociedad que gestiona dos grandes gimnasios, Vitacura y Los Trapenses, y que hoy suma cerca de 4.700 clientes socios.

Youtopia Holding nació en 2011. Su primer local fue Los Trapenses, un gimnasio que tiene unos 4.500 metros cuadrados de superficie indoor. Una década más tarde, en 2021, se hizo cargo del ex Balthus, antes controlado por la familia Gálmez, que tiene 6.100 metros cuadrados indoor y 40 mil en terrenos ubicados en Escrivá de Balaguer, comuna de Vitacura. Fue reabierto en 2023.

En la propiedad de Youtopia participaban, hasta antes del cambio de control, las familias Jalaff, Khamis y Abumohor, entre otras, además de un grupo de socios gestores reunidos en la sociedad Meridiana.

En Meridiana, que tenía el 24,5% de la propiedad, participaban Juan Pablo y María José Lería, Juan Cristóbal Calderón y Eliseo Gracia, fallecido en un accidente en helicóptero el año pasado. En 2024, Nicholas Davis adquirió el 40% de Meridiana, pero luego subió a 75%: solo permanecieron en esa sociedad de inversiones Calderón y la viuda de Eliseo Gracia.

Pero más tarde, Davis adquirió el 31,5% que mantenían los Jalaff, junto a sus otros socios, las familias Piriz, Cahe y Menichetti, a través de Inversiones Santa Teresita, rebautizada luego como Peumo. Davis adquirió las acciones mediante su sociedad Inversiones Liucura.

Tras los cambios de propiedad y la capitalización de deudas con los accionistas, finalmente Nicholas Davis, controlador del grupo financiero EuroAmerica y dueño del hotel Alaia, en Punta de Lobos, y la empresa de ganadería regenerativa Trailenco, maneja en torno al 56% de la propiedad de la sociedad anónima, lo que le daría derecho a designar a tres de los cinco directores de la empresa.

Sin embargo, decidió compartir el gobierno corporativo de la empresa con los socios que se mantienen en la propiedad, las familias de Ricardo y Roberto Abumohor, que suman 31,5%, y los Khamis, con 12,4%, como una manera de mantener el know how acumulado por los accionistas que ya estaban en la empresa.

Hasta la primera mitad de 2025, el directorio era integrado por Javier Khamis, Martín Abumohor, Roberto Piriz, Eliseo Gracia Martínez y el abogado Juan Esteban Montero. Pero tras el cambio en la propiedad -y la muerte de Gracia-, el directorio fue reformulado.

En la presidencia se mantuvieron Javier Khamis, cuya familia controla Grupo K, y Martín Abumohor Carniglia (hijo de Ricardo Abumohor). También ingresó el hijo de Roberto Abumohor, Christian Abumohor. Los Abumohor están ligados a Youtopia desde su creación, junto a los Jalaff.

El nuevo controlador, Nicholas Davis, entró a la mesa, y sumó además al gerente comercial de BTG Pactual Chile, Rodrigo Oyarzo, a quien el empresario conoce desde hace años y aporta una mirada financiera al negocio.

En la gerencia general está Juan Cristóbal Calderón, ingeniero civil de la UDP, CEO de Youtopia desde 2021, cuando fue repatriado por los dueños de entonces de la firma desde Colombia, donde era gerente comercial de mall Plaza.

Los planes

Youtopia tiene dos unidades. La primera, abierta en 2011 en el mall Los Trapenses, suma actualmente unos 1.900 socios. La segunda, en Escrivá de Balaguer, suma ya unos 2.800 socios. Ambos establecimientos están hoy con su capacidad a tope.

Las membresías van entre 3,13 UF al mes (destinado a jóvenes de 16 a 25 años, con acceso limitado en la semana, de 10 a 17 horas) y 6,06 UF al mes (acceso ilimitado) en el centro de Vitacura. En Los Trapenses, esa membresía va de 2,75 UF a 5,26 UF.

La empresa cerró 2025 con una facturación superior a los $ 14 mil millones y para esta temporada esperan acercarse a los $ 16 mil millones, cuenta Juan Cristóbal Calderón. El alza es por dos motivos. Primero, porque partieron el año con su capacidad de socios copada, algo que no tuvieron en el ejercicio 2025 completo. Además, ha bajado el churn (tasa de abandono), ahora inferior a 2%. “hoy hay lista de espera”, cuanta Calderón. Para hacerse socio, los nuevos clientes deben postular, patrocinados por un socio. Las membresías representan hoy el 70% de la facturación.

El segundo factor de alza de los ingresos provendrá de las segundas ventas, que aportan el otro 30% y que proviene de servicios adicionales (personal trainer, masajes, nutrición, kinesiología), sponsor (tienen acuerdos con On, Technogym, Porsche y Viña Vik) y gastronomía, con los restaurantes que operan en sus dos recintos. También crearon el centro de medicina preventiva Younique, que controla Youtopia y donde tienen de socios a dos médicos. En su estrategia de posicionamiento, Youtopia cerró también una alianza con Los Cóndores, la selección de rugby chilena que irá al mundial de 2027: el establecimiento dará full acceso a sus instalaciones por dos años a hasta 50 jugadores por dos años.

Como Youtopia está alcanzando su punto de maduración, los socios tienen entre sus planes futuros encontrar una tercera ubicación, pero no de manera inmediata. “En el corto plazo, el objetivo es robustecer la empresa, consolidar lo que tenemos, ordenar la tecnología, y el próximo año comenzar a prospectar ubicaciones”, cuenta Calderón. Un socio dice que aún no han visto posibles locaciones aún.

Con presencia actual en las comunas de Lo Barnechea y Vitacura, la zona más lógica de expansión es Las Condes, pero hacia la zona de San Carlos de Apoquindo, Estoril o San Damián. “Se entiende que es una ubicación estratégica para Youtopia. Y es una zona que aún no conoce Youtopia”, agrega el CEO, quien dice que la firma reestructuró pasivos y tiene una buena solvencia. “Es una empresa rentable”, asegura.