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    NorQuim ingresa a evaluación ambiental primera etapa para complejo tecnológico por US$2.100 millones en Mejillones

    El proyecto está compuesto por dos plantas complementarias pero independientes: una de insumos estratégicos para la minería del litio y el cobre, y otra de e-metanol.

    Por 
    Patricia San Juan
    NorQuim ingresa a evaluación ambiental primera etapa para complejo tecnológico por US$2.100 millones en Mejillones.

    La empresa NorQuim ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el primero de dos estudios de las plantas que forman parte del proyecto Complejo Tecnológico NorQuim, en Mejillones, Región de Antofagasta, iniciativa que en total demandará una inversión de US$2.100 millones.

    El complejo está compuesto por dos plantas complementarias pero independientes: una planta de insumos estratégicos para la minería del litio y el cobre, y una planta de e-metanol.

    La compañía precisó que, dada esta característica (un complejo compuesto de dos plantas), la ruta de tramitación ambiental contempla dos etapas. Este 27 de marzo se ingresó el EIA de la planta de e-metanol, mientras que a mediados de abril se ingresará el EIA de la planta de insumos estratégicos.

    La planta de insumos estratégicos considera una inversión de US$900 millones y producirá ceniza de soda, cloruro de calcio, cal de alta pureza y otros insumos clave para la minería sustentable del litio y del cobre.

    “Hoy estos productos se importan, por lo que su producción local permitirá reducir la huella de carbono del transporte y fortalecer la seguridad de suministro para industrias relevantes de la economía chilena”, dijo NorQuim en un comunicado.

    Producción estimada

    La planta de e-metanol, en tanto, considera una inversión de US$1.200 millones y producirá un combustible bajo en carbono, con gran potencial en los sectores naviero y aeronáutico a nivel internacional, añadió la empresa.

    De acuerdo con el cronograma proyectado, tras aprobar su tramitación, comenzaría la construcción en 2028, para iniciar las operaciones en 2030.

    Se estima que durante la fase de construcción se generen hasta 3.200 empleos y en régimen de operación se prevé alrededor de 400 puestos de trabajo directos e indirectos.

    Además la compañía prevé que con el complejo tecnológico en régimen hacia el año 2035, se producirán 520 mil toneladas de ceniza de soda, 520 mil toneladas de cloruro de calcio, 200 mil toneladas de cal y 420 mil toneladas anuales de e-metanol.

    Más sobre:MineríaNorquim

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