Nueva oferta de minera del grupo Luksic posterga el inicio de la huelga en Los Pelambres

A fines de septiembre, el Sindicato Supervisores Minera Pelambres no aceptó la última oferta de Antofagasta Minerals (Amsa). Esto en el marco de la negociación colectiva y se optó por la huelga, que estaba programada para el 6 de octubre. Luego el proceso se extendió gracias a la medición de la partes con la Dirección del Trabajo (DT), aunque en esa prórroga tampoco se llegó a un acuerdo. Ante este contexto, la minera del Grupo Luksic presentó una nueva oferta que extendió las negociaciones.

“(Amsa) compromete nueva oferta. Se prorroga el inicio de la huelga en un día, a la espera de dicha oferta. Los mantendremos informados”, dijo el sindicato en sus canales oficiales.

La última oferta de Amsa contó con el rechazo de 413 trabajadores del sindicato a la oferta final de la empresa (77,63 % de rechazo), mientras que 110 votaron a favor, registrándose 8 votos en blanco y 1 nulo, según datos del sindicato.

Esta votación mandataba a los trabajadores del sindicato a comenzar la huelga a las 08.00 horas de este jueves, pero ahora el plazo se extiende hasta las 23.59 horas de hoy.

De no llegar a acuerdo, se daría paso a “la primera huelga de supervisores en la historia del grupo minero de la familia Luksic", dijo la agrupación de trabajadores en un comunicado, quien también acusó “presiones” de ejecutivos en este proceso.

Sobre el fondo de las negociaciones, en su momento, el sindicato informó “que nos encontramos aún lejos en materia de becas para hijos de trabajadores, bonos de producción, reajuste salarial, gratificaciones, trabajo pesado y bonos de cierre”.

“Las ofertas de la empresa aún se mantienen lejos de las expectativas del sindicato, siendo muy similar a la última oferta votada el 30 de septiembre y los bonos de cierre iguales al 2022″, añadió.