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    Oposición critica al gobierno por retirar proyecto de negociación ramal y tensiona agenda laboral de Kast

    Parlamentarios oficiarán al Ejecutivo para que explique las razones del retiro de la iniciativa. Desde el gobierno argumentaron que se busca dar certezas y focalizar las medidas en la creación de empleo.

    Por 
    Carlos Alonso
     
    Valeria Vega

    El 3 de marzo, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de negociación ramal. Ese avance fue valorado por el ex oficialismo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), pero este martes, el nuevo gobierno decidió retirarlo de la agenda legislativa.

    Dicha iniciativa, que fue una de las últimas ingresadas por el gobierno de Gabriel Boric, buscaba permitir que trabajadores y empleadores de un mismo sector económico acordaran estándares mínimos sobre diversas materias relacionadas con condiciones de trabajo, como salud y seguridad laboral.

    También consideraba abordar aspectos como salarios, distribución de la riqueza, productividad, desafíos de la transición del mercado del trabajo, reglas de implementación de los distintos convenios, entre otras.

    El retiro de la iniciativa idea no cayó nada de bien entre los parlamentarios de la oposición, quienes desde ya comenzaron a tomar acciones. Una de ellas es que el diputado PC e integrante de la Comisión de Trabajo, Luis Cuello, solicitó oficiar al gobierno para que expliqué y argumente por qué decide retirar el proyecto considerando que no existen las facultades constitucionales para tomar esa decisión.

    “Pedí que la Comisión de Trabajo le pida al gobierno que indique cuáles son las facultades constitucionales que refiere, porque en realidad no hay ninguna facultad en la Constitución para retirar un proyecto de ley. Al respecto cité un informe de la Fundación Jaime Guzmán”, señaló el legislador.

    Asimismo, el legislador añadió que “es una clara señal de que estamos frente a un gobierno que no cree en el diálogo social, que está contra los trabajadores. Como dice el viejo aforismo, a confesión de partes, relevo de pruebas: existe un gabinete que representa al gran empresariado y que, mediante el retiro del proyecto de negociación multinivel, hace valer el mandato de la CPC y la Sofofa para bloquear la discusión. Es una clausura al debate democrático”.

    Bancada Frente Amplio

    La diputada Gael Yeomans (Frente Amplio), quien también integra esa instancia legisladora, aseveró que “lo que veo es que el retiro del proyecto de negociación ramal es un mandato de la CPC. Es lamentable ver cómo la agenda del gobierno de Kast va en la dirección de restringir derechos de los trabajadores y beneficiar a los grandes empresarios. Es la misma tónica que los cuestionamientos a las 40 horas, la rebaja de impuestos a las ganancias de capital y la propuesta de la CPC de eliminar los feriados irrenunciables. Me preocupa el tono que están tomando y espero que haya más diálogo con el Congreso. Los chilenos necesitan más derechos laborales, no menos”.

    Diputado Luis Cuello (PC). Foto: Aton Chile.

    Mientras que el diputado PC, Boris Barrera, comentó que “me parece una muy mala señal (…) viene a gobernar para los más ricos, para los poderosos de Chile, para el 1% más rico de este país. Para ellos viene a gobernar, por eso es que en su reforma tributaria pretende bajar el impuesto corporativo, o sea, favorecer a los más ricos, con la reintegración también del sistema”.

    La explicación del gobierno

    Desde el Ejecutivo, el primero en salir a explicar la decisión fue el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot: “Nosotros tenemos la convicción de que hoy día la principal obligación del gobierno en materia de empleo es crear nuevos empleos”, sostuvo el ministro. En ese sentido, indicó que “creemos que no es el momento de llevar adelante ese tipo de iniciativas. Y al retirarlo lo que hacemos es entregar mayor certeza de tal manera de que particularmente nuestros pequeños y medianos empresarios se atrevan a contratar más trabajadoras, más trabajadores. Eso es lo que necesitamos en este momento", indicó.

    Mientras que el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, luego de participar en el conversatorio “Estrategias para impulsar el empleo en Chile”, organizado por el Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile, argumentó que “cuando tú negocias a nivel de ramal y fijas pisos salariales que, por ejemplo, son más altos de los que pueden afrontar las pymes, pero quizás más bajos de los que pueden afrontar las grandes empresas, lo que hacen es que no sólo eliminan los márgenes, sino hacen insostenible en el largo plazo a muchas pymes operarias. Cuando eso pasa, (los trabajadores) pasan a la informalidad o (las empresas) contratan menos, o cierran”, afirmó.

    Más sobre:Tomás RauRamalNegociación Ramalempleos

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