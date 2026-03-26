Pablo Granifo estima que es “súper prematuro” calificar “como positiva o negativa” medida que sube precio de combustibles

El presidente de Banco de Chile, Pablo Granifo, este jueves hizo un análisis sobre la coyuntura local y cómo afecta a Chile el panorama internacional.

“Uno aspira ojalá a tener un país que vuelva a los niveles de crecimiento que teníamos en el pasado, un 4%, que es una aspiración que no podemos dejar de perder de vista”, comentó en una conferencia de prensa posterior a la junta ordinaria de accionistas del banco.

En relación a las primeras dos semanas del gobierno y las medidas que ha tomado el Ejecutivo, en particular, el incremento en el precio de los combustibles, primero quiso referirse al contexto internacional.

Andres Perez

“¿Qué es lo que esperábamos cuando se inicia este problema de una guerra? Muchos dijeron: esto va a durar una semana, va a durar diez días, es corto, es transitorio. Hoy día partimos cualquier mañana con, oye, esto se acabó, esto terminó; al mediodía parece que no, después vienen los desmentidos, y en la noche hay otra noticia", explicó.

En ese sentido, agregó: “Creo que hoy día no hay nadie que pueda precisar con algún grado de probabilidad cuánto va a durar esto y cuáles son los niveles de precios en que se va a instalar el petróleo. Y nosotros somos un país que dependemos 100% de la importación de petróleo”.

Respecto a qué es lo que va a ocurrir con los precios, comentó que no tenía “ninguna duda, y en el mundo ha estado ocurriendo, que los precios de los derivados del petróleo van a subir”.

Afirmó que se conoce también que con los mecanismos disponibles en Chile, como el Mepco, y con este nivel de precio del petróleo, implica “del orden de los US$200 o US$250 millones semanales”, sin saber cuánto va a durar.

En definitiva, “cuando uno enfrenta estas crisis, que no va a ser ni la primera ni la última, sino que las vamos a seguir enfrentando”, pero “ojalá estar lo mejor preparado para estas crisis, como nos pasó, por ejemplo, con la pandemia. Por lo tanto, tu balance financiero como país es recontraimportante”.

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Bajo este escenario, se refirió a las medidas que ha tomado el gobierno: “Yo creo que hoy día es prematuro juzgar si, en definitiva, es lo correcto o no es lo correcto. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto va a durar. Lo que sí está claro es que, en definitiva, los precios van a subir”.

Asimismo, señaló que también es claro que la posición de déficit fiscal que hoy tiene Chile y los niveles de deuda, son distintos a la situación en que se encontraba el país cuando tuvo que enfrentar turbulencias en el pasado, “incluso con reservas. Entonces, son medidas que yo me atrevo a decir que es prematuro juzgarlas”.

También recordó que el gobierno ha anunciado medidas paliativas por el alza del combustible, que están recién en tramitación en el Congreso. “Entonces, catalogarla como positiva o negativa, creo que es súper prematuro”, dijo. Y reconoció “que el tema país, el cómo tú estás, te quita grados de libertad a la hora de tomar decisiones”.

Inflación y crecimiento

El Banco Central (BC) subió su proyección de inflación para este año, recortó su estimación de crecimiento; y a juicio de algunos economistas, dejó abierta la puerta para que eventualmente pueda haber un alza en la Tasa de Política Monetaria (TPM) hacia adelante.

Sobre esta situación y cómo podría afectar el otorgamiento de créditos, Granifo comenzó señalando que no tiene “ninguna duda de que si esto se mantiene, el efecto de inflación es inequívoco. Todos tenemos en la cadena productiva de los distintos, incluidos productos y servicios, esta variable. Por lo tanto, va a generar presión en la inflación. ¿Cuánto? Va a depender cuánto dure esto".

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Agregó que esta situación “por supuesto que afecta a la actividad económica. Sin embargo, creo que el periodo previo que hemos tenido de caída en las colocaciones comerciales en términos reales, obedece, en lo personal pienso, más bien a un tema de un retardo en la inversión. En el fondo, de las expectativas”.

Pero estima que “hay conciencia” de ello y celebró que se están realizando cambios en permisología. Cree que si efectivamente ello se modifica, “también genera un cambio de ánimo”. En esa lógica, detalló que “eso puede ayudar no solo a mitigar, sino que ojalá deje de lado el aumento de tasa”.

Con este telón de fondo, sostuvo que “el empresariado, o el sector privado, incluso público, va a estar dispuesto a hacer inversión en la medida que vea crecimiento”.

Colocaciones

Respecto de si siguen pensando que este año podría haber una cambio de tendencia en la tasa de crecimiento de las colocaciones comerciales, que en términos reales encadenan cuatro años consecutivos en terreno negativo, Granifo dijo que esa era la expectativa que tenían antes de que iniciara el ruido internacional. Pero estima que ahora hay que esperar y ver cuánto dura la guerra en Medio Oriente y cómo todo evoluciona, aunque reconoció que sigue siendo optimista.

“Precrisis geopolítica, estábamos hablando que el crecimiento del Producto iba a ser parecido al 2,5%, no es algo muy distinto como país. Sin embargo, también teníamos una cuotita de optimismo que creíamos que muchas cosas de inversión podrían reactivarse y que eso pudiera generar un crecimiento real en las colocaciones comerciales”; comentó.

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Recordó que “históricamente siempre la actividad comercial de un banco va estrechamente vinculada a aquello que pasa con el PIB. Hay ciertos desfaces, si la elasticidad es 1,5, si es 1, etcétera. Yo creo que en este año apuntábamos a que esa elasticidad fuera mayor, por lo tanto, ojalá hubiéramos crecido en términos reales. Yo sigo optimista”.

En todo caso, agregó: “Si esta crisis se demora, si esta crisis se mantiene, si se agudiza, tenemos un escenario completamente distinto”.

El gerente general de Banco de Chile, Eduardo Ebensperger, complementó lo anterior y dijo que antes de que iniciara el conflicto internacional “había señales de que el empresariado tenía más opción de invertir, se veía más un cambio de gobierno, donde la expectativa era más amigable al crecimiento, pero nos llegó este impacto de afuera. Entonces, hay que ver cuánto es ese efecto. Pero hoy día todavía nadie ha tirado la toalla ni mucho menos. Hay que ver cómo se ve hacia adelante”.

¿“Cargas excesivas” al crédito?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo hace un par de semanas que “en el tema crediticio, una de las cosas que va a hacer la nueva comisionada del Mercado Financiero es revisitar algunas regulaciones bancarias, y ver si estamos al día, o si no estamos en algunos casos imponiendo cargas excesivas al otorgamiento de crédito, en particular el hipotecario”

Consultado sobre esto y las medidas que se podrían revisar, Granifo respondió: “En lo personal, siempre creo que es bueno mirar qué pasa en el mundo. Me encanta la innovación, pero a veces las innovaciones son caras, son errores. Entonces, efectivamente, nosotros hemos venido incorporando todo el mundo Basilea desfasado. Europa está implementado hace mucho rato”.

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Explicó que en muchas regulaciones a nivel local se exige un poco más que a nivel internacional. “¿Por qué? No sé. Entonces, son ripios (...) ¿Por que hoy día no es un gran, gran tema? Porque si tú no creces, no necesitas más capital (...) Pero obviamente, si volvemos a periodos normales, ahí sí que nos va a doler".

Por eso dijo que “es bueno discutir con tiempo las cosas que haya que cambiar o mejorar. No porque nos estén apretando hoy el zapato, sino que sencillamente porque no nos pueden quitar competitividad como país frente al resto del mundo. Entonces, no hay cosas dramáticas, sino que son fine tuning".

Ebensperger recordó que “a nivel de industria, cuando uno suma ese capital, hemos hablado a través de la Asociación, son más de US$10.000 millones adicionales de capital. Y si volvemos a crecer, se restringe más la bancarización y los créditos”.

La estrategia del banco

Respecto de los planes del banco para este año, Ebensperger dijo que la estrategia está “bastante alineada desde hace harto tiempo, y de alguna manera no se ve impactada por estas cosas puntuales (escenario internacional), que sí afectan en el agregado, y hay que ver cómo evolucionan”.

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Entre otras cosas, mencionó que en el segmento de personas, “hemos bancarizado mucho más, nuestra cuenta Fan ha llegado a más de 2 millones de clientes”, y van a apuntar a “cómo somos capaces de tener una propuesta para ir aumentando y bancarizando más a ese mundo de clientes”.

Al respecto, añadió: “Cuánto avancemos en eso va a depender también de algunas cosas que pueda hacer la autoridad, se dijo mucho tiempo, que nosotros hemos pedido que la Tasa Máxima Convencional (TMC) se revise, porque desbancariza sectores de menores ingresos, y si hay cambios de esa estructura, quizás ese crecimiento sea más rápido aún. Pero la estrategia está orientada, básicamente, a mantener eso”.

Por otra parte, señaló que “en el mundo corporativo va a depender un poco de cuando empiece a aumentar el nivel de inversiones, y donde se pueda aumentar la demanda de crédito”.