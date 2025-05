Pacheco vuelve a defender acuerdo Codelco-SQM por el litio y alienta expectativas con Maricunga

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, abordó una vez más el acuerdo entre la cuprífera estatal y SQM para producir litio en el Salar de Atacama.

En conversación con radio Infinita, el ejecutivo destacó especialmente la posición que tiene Chile en la era de la electromovilidad y de los esfuerzos por reducir las emisiones, que demanda dos de los minerales que más exporta el país.

“Lo que define hoy día el mundo es la situación de cambio climático, el planeta está amenazado por el cambio climático. Y esto obliga a hacer una transición energética que genere electricidad y energía a través de fuentes limpias, descarbonizar la economía. Para efectos de poder hacer esa transición, Chile tiene una posición de privilegio”, comenzó diciendo Pacheco.

Qué dijo Pacheco sobre acuerdo por el litio y Maricunga

“Chile tiene las mayores y mejores reservas de cobre del mundo y Chile tiene las mayores y mejores reservas de litio del mundo”, agregó el ejecutivo.

Además, el presidente del directorio se refirió a las reacciones políticas que han derivado del acuerdo durante este año electoral.

Críticas al acuerdo Codelco-SQM

Ante las declaraciones de las candidatas presidenciales, Jeannette Jara y Evelyn Matthei, Pacheco señaló que “yo no me he relacionado con SQM en su dimensión política, sino con el directorio de Codelco lo que hemos decidido es asociarnos con SQM como empresa".

Respecto al beneficio que esta alianza traerá al país, el director de la empresa estatal valorizó el aporte entre US$20.000 millones y US$45.000 millones.

Qué dijo Pacheco sobre acuerdo por el litio y Maricunga. En la imagen, Jeannette Jara y Evelyn Matthei.

Y agregó que “lo que estamos haciendo en materia de litio como país para aumentar la producción, a través de una asociación público-privada, que además va a traer nueva tecnología, que lo va a hacer de manera amigable con las comunidades y protegiendo el medio ambiente, es una operación estratégica para Chile”.

Interesados en Maricunga

Luego, el ejecutivo se refirió a la alianza que Codelco presentará para la explotación del Salar de Maricunga, en la Región de Atacama, donde la estatal es dueña del 66%.

“Tenemos ya propuestas y ofertas vinculantes de empresas de nivel mundial que quieren ser socias de Codelco”, dijo.

“Esperamos poder durante este trimestre, que termina el 30 de junio, informarle al país quién es el socio de Codelco en el salar de Maricunga”, añadió. Y aclaró que SQM no fue “invitado” a este proceso.