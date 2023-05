Pacheco y exploración del litio en Salar de Maricunga: “Los resultados son muy promisorios”

Con la presencia de la ministra de Minería, Marcela Hernando, y de la subsecretaria de Hacienda Heidi Berner en calidad de ministra subrogante, este martes Codelco realizó su junta de accionistas 2023. En la instancia, el directorio hizo un repaso de los resultados de la cuprífera en 2022, además de mencionar los desafíos que tendrá este año y el rol de la firma en la estrategia nacional del litio.

En la instancia, André Sougarret, presidente ejecutivo de Codelco, mencionó sobre sus indicadores productivos que la producción de la cuprífera alcanzó 1 millón 445 mil 622 toneladas de cobre fino propio en 2022, lo que representa una disminución de 10,7% en relación a 2021. Sumándose el aporte de El Abra y Anglo American Sur, la cifra es de 1 millón 552 mil 737 toneladas, señaló.

“La disminución de la producción está asociada principalmente a una ley más baja y una menor recuperación de cobre en la División Ministro Hales, por el cambio de la secuencia minera y una menor recuperación”, dijo.

En tanto, el presidente del directorio, Máximo Pacheco, mencionó sobre la caída en la producción de cobre que esta se ha dado, entre otras cosas, “muchas veces por la lentitud y tardanza en tomar decisiones oportunas para nuestro desarrollo, nos encontramos con el desafío gigante de enfrentar grandes megaproyectos de manera simultánea”.

“Esta simultaneidad en la construcción de megaproyectos complejos y del tipo brownfield impacta en la coordinación para una puesta en marcha eficiente. Se habla de proyectos blackfield, pues implican una complejidad mucho mayor, en la frontera del conocimiento de la minería subterránea”, agregó.

Afirmó también que “en oportunidades hemos observado pérdida de estándares de mantención por mayor estrés productivo, debido al atraso en la reposición de reservas provenientes de los proyectos estructurales”.

Además, aseguró que también influyó en el desempeño de la compañía la inflación, el Covid-19, el post Covid-19, las debilidades de las firmas de ingeniería, las dificultades de las empresas constructoras para elevar su productividad, la escasez de mano de obra, los cuales “son todos factores que hacen de la gestión de proyectos una tarea de enormes dificultades”.

En tanto, sobre el litio, Pacheco comentó que “es un momento expectante para la economía chilena: nuestra tierra posee estos dos minerales críticos de importancia estratégica y cruciales para la transición energética del mundo”. A lo anterior agregó que Codelco se ha preparado “y es competente para asumir esta tarea través de sus equipos, potenciándolos debidamente. También porque sabemos hacer bien las cosas en materia comercial, desarrollo de asociaciones y desarrollo de negocios”.

Conferencia de prensa

Posterior a la junta, se realizó una conferencia de prensa. Allí, sobre los desafíos para Codelco en 2023, el presidente del directorio aseguró: “Nosotros sabemos que el mayor desafío que está enfrentando la humanidad es el desafío del cambio climático, por el calentamiento global. Y para poder avanzar en eso, se requiere descarbonizar nuestra economía”.

Y ahondó señalando que aquel no es un problema solamente chileno, o netamente de Codelco, sino que a nivel mundial. “No va a haber una transición energética exitosa si no hay cobre y si no hay litio. Y Chile ha estado en su producción de cobre estancado en los últimos 20 años. Y nosotros hemos realizado proyecciones que muestran que si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, en los próximos diez años puede que también Chile continúe produciendo los mismos 5,5 millones de toneladas y eso sería muy grave. Por lo mismo es que la respuesta a eso es que tenemos que buscar una forma distinta de hacer minería”, dijo.

Y precisó que lo anterior se debe hacer de una forma que proteja el medio ambiente y que sea amigable con las comunidades, “para que de esa manera la minería tenga la legitimidad social que necesita, no solo para poder desarrollar su actividad, sino que también para conseguir los permisos asociados a esa actividad”.

Por otro lado, al ser consultado sobre la producción de litio de Codelco en el salar de Maricunga, Pacheco aseguró que en los siete años que Codelco lleva con presencia en dicho salar, “lo hemos usado de una manera muy productiva”, sosteniendo que la compañía ha logrado obtener diversos permisos ambientales para poder desarrollar su actividad allí, además del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL).

“Hemos hecho una campaña de exploración. Me tocó visitar Maricunga hace un mes y medio atrás, y constatar que tenemos allí más de 100 personas que han estado trabajando todo este año en definir cuántos son los recursos que ahí hay, que podríamos desarrollar. Estamos llegando al final de la campaña de exploración. La exploración es la cuna de la minería, por ahí se comienza”, agregó.

Luego de la exploración del salar, aseguró, Codelco entrará a definir el proyecto mismo, basado en las reservas, las cuales dijo que se van a determinar durante este semestre, además del modelo de negocio que van a implementar. “Nos atrae mucho ese proyecto, hemos aprendido mucho, estamos muy contentos con los resultados, son muy promisorios. Y vamos a definir el modelo de negocio que vamos a usar durante el segundo semestre de este año, y cuando hayamos definido eso, iremos a definir entonces el monto de inversión y la producción que podemos tener del salar de Maricunga”, sostuvo.

Sobre las negociaciones con SQM con respecto a cómo se abordará la estrategia del litio, Pacheco aseguró: “tenemos un mandato distinto, un mandato que vamos a ejercer con mucha responsabilidad, con mucho orgullo y también con mucha prudencia, porque son conversaciones que hay que tener con la debida prudencia”.