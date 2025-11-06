OFERTA ELECCIONES $990
Parlamentarios de oposición rechazan que se incluya norma de estabilidad laboral para funcionarios en ley de reajuste

Los diputados de Chile Vamos y Republicanos plantean que ese debate tiene que ser más amplio y no en una ley de reajuste que se discute en un plazo acotado de tiempo. Plantean la necesidad de una ley aparte que aborde la modernización del empleo público.

Carlos AlonsoPor 
Carlos Alonso
1 JULIO 2025 PARLAMENTARIOS DE OPOSICION DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

La discusión del reajuste del sector público sigue generando debate. Si bien todavía no se conoce formalmente el petitorio que entregarán los trabajadores ya hay propuesta que si estarán en la discusión.

Esto porque la mesa del sector público ya definió que incluirá dentro de su petitorio para la negociación que debe llevar adelante con el Ejecutivo, una norma que resguarde la estabilidad laboral de los trabajadores, de modo de evitar los despidos arbitrarios.

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), José Pérez, afirmó a Pulso que la demanda por la carrera funcionaria y la estabilidad de los trabajadores está presente en todas las negociaciones, añade que “ahora, dado el cambio de gobierno y las propuestas que ha entregado la ultraderecha, cobra mayor preponderancia una medida como esta”.

Ante este escenario, los diputados de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de oposición, instancia que es la que revisa el proyecto de reajuste del sector público, fijan sus posturas.

En líneas generales la visión de los diputados es que consideran que un debate como el de la estabilidad laboral y el empleo público es muy amplio y profundo para incluirlo en la ley de reajuste, que se discute en un plazo acotado de tiempo. Por ello, plantean que se debe analizar como ley aparte.

Asimismo, ante las dudas de los funcionarios, mencionan que “los buenos funcionarios públicos” tiene su situación laboral asegurada, pero que debe haber evaluación y con resultados concretos.

El diputado Miguel Mellado, independiente pro Republicano, afirmó que hay que evaluar a los buenos funcionarios públicos dedicados a atender las necesidades de los chilenos, no a los apitutados políticos más allá del sector político”. Por eso, planteó que “en el gobierno de José Antonio Kast se revisará cuál es el aporte de cada uno de los funcionarios y la necesidad real de su permanencia”.

En ese sentido, dijo que “los buenos funcionarios seguirán como siempre en su función, pero los otros deben irse Por tanto esa norma no me parece, ya que además se suma al fallo de contraloría que solo a partir de 5 años existe la confianza legítima”.

Mientras que Felipe Donoso, diputado UDI, añadió que “gran parte del sector público tiene más garantías respecto a los trabajadores particulares y otros con una precariedad laboral que debiera mejorar, quizás debiéramos avanzar a que todos los trabajadores sean por el código del trabajo y tendrían protección ante decisiones políticas sin excesos”.

Frank Sauerbaum, diputado RN, suma argumentos en la dirección de que se debe hacer un debate más amplio. “Con el sector público hay que sentarse a conversar respecto a una reforma importante al estatuto administrativo. Hoy día la inmovilidad que tienen los trabajadores y la evaluación que se le hace es absurda comparada con el resto de los chilenos. El aumento de los trabajadores en el sector público en los últimos 15 años ha sido un 50% y eso no se traduce en un mejor servicio para los chilenos”. Por ello, el legislador plantea que se debe buscar la forma de hacer “más eficiente el trabajo, calificar y premiar a quienes lo hacen bien, darle estabilidad laboral a quienes llevan largo tiempo”.

Sauerbaum sostiene que “es inapropiado incluir una norma de tal profundidad en una ley miscelánea como la ley de reajuste, pero sí es un problema que Chile tiene que enfrentar dado la gran cantidad de empleados fiscales que hoy día tiene el Estado”.

Agustín Romero, diputado Republicano, sostiene que “los buenos funcionarios públicos tienen su trabajo asegurado en el próximo gobierno, y, por lo tanto, esta norma para mí es innecesaria. Hoy día lo que tenemos que pensar es un Estado moderno, eficiente e insisto, para nosotros los buenos funcionarios públicos tienen su trabajo asegurado”.

