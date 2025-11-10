OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Permisología: más del 70% de los directivos de 12 servicios clave no son seleccionados por Alta Dirección Pública

    Informe de Horizontal analiza los problemas que tiene para el objetivo de reducir los permisos y apurar los trámites en materia de inversión, el hecho de que haya nombramientos en puestos relevantes que no pasen por concurso público.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Ministerio de Medio Ambiente responde a dueña de proyecto Dominga y niega ocultamiento de información

    El tema de reducir los permisos para impulsar proyectos de inversión se ha tomado el debate económico en los últimos años y forma de las propuestas de todos los candidatos presidenciales. Lo plantean como una de las medidas clave para acelerar el crecimiento.

    Dentro de esa discusión, uno de los focos ha estado centrado en los funcionarios públicos que tienen responsabilidad en este proceso a través de cargos directivos y como jefes de servicios. Si bien diversos estudios han dado cuenta de las fallas regulatorias que explican los excesivos tiempos de tramitación de los proyectos de inversión, se ha puesto poca atención en los incentivos y preparación que tienen que dichos funcionarios.

    Frente a ello, el centro de estudios Horizontal realizó un estudio que busca identificar, desde la teoría de elección pública, los problemas de incentivos en los que se enmarca la labor de los funcionarios directivos de servicios que tramitan permisos prioritarios para los proyectos de inversión.

    Estos servicios son responsables de 204 trámites de un total de 439 identificados por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad.

    A partir del análisis efectuado, se identificaron diversos problemas.

    En primer lugar, el reporte arroja que el 72% de los 188 directivos de 12 servicios analizados no son seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), lo que implica que no tienen convenios de desempeño asociados a su gestión. De acuerdo al análisis, “esto da cuenta de una gestión en extremo vulnerable a los gobiernos de turno, donde los jefes de servicio podrían responder a intereses gubernamentales en lugar de objetivos técnicos y de largo plazo. Esta vulnerabilidad se observa, principalmente, en Seremías de Salud y Medio Ambiente, en las Subsecretarías de Pesca y Bienes Nacionales, CONAF y Consejo de Monumentos Nacionales”.

    Asimismo, se menciona que la falta de convenios de desempeño en 135 de 188 directivos de los servicios analizados limita la orientación hacia mejores resultados en este ámbito. “Esta falta de indicadores de desempeño para directores es especialmente grave en un contexto en el que las instituciones incumplen plazos de revisión sistemáticamente”, asevera el estudio.

    De acuerdo al texto, algunos de los indicadores no siempre contribuyen a agilizar procesos, sino que, en algunos casos, podrían generar incentivos perversos al priorizar aumentar la densidad normativa, complejizando la tramitación.

    Uno de esos casos, puntualiza, es el de “Director Nacional del Servicio de Evaluación Ambiental, ya que tiene una meta explicita relativa a la publicación de guías o instructivos, que en la práctica ha llevado a un aumento exponencial de este tipo de instrumentos, con la consiguiente complejidad regulatoria que esto conlleva”.

    De acuerdo al informe de Horizontal, ninguno de los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) de los servicios analizados incluyen metas en materia de tramitación de permisos. Explica que a diferencia de los convenios de desempeño, que son acuerdos individuales para altos directivos, los PMG son incentivos colectivos dirigidos a los funcionarios de una institución pública, premiando el logro de objetivos institucionales definidos anualmente. Sin embargo, las metas son muy bajas: en 2024 todos los servicios alcanzaron la bonificación máxima. En el caso de los servicios analizados, todos superan el 95% de las metas, liderados por Dirección de Vialidad (117% de cumplimiento).

    Propuestas

    Para enfrentar estos problemas, Horizontal entrega una serie de propuestas, entre ellas, expandir el Sistema de Alta Dirección Pública en los servicios críticos responsables de la tramitación de permisos, especialmente Seremi de Salud, Conaf, Subsecretaría de Pesca, Consejo de Monumentos Nacionales, Subsecretaría de Bienes Nacionales y Seremi de Medio Ambiente.

    Otra idea es procurar que el diseño de los convenios de desempeño posean indicadores específicos para agilizar la tramitación de permisos, especialmente para los directivos de primer nivel jerárquico; aumentar la estabilidad de los cargos directivos ADP de 3 a 6 años, prorrogables; asegurar la incorporación de metas relacionadas con el cumplimiento de plazos de la tramitación de permisos en los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG), cuando corresponda; facultar a la Oficina de Autorizaciones Sectoriales para monitorear y evaluar la calidad de los indicadores de desempeño de jefes de servicio de organismos responsables de tramitar permisos, y solicitar a la Contraloría General de la República que se pronuncie con respecto a las consecuencias administrativas por el no cumplimiento de plazos máximos determinados en la ley.

    Más sobre:PermisologiaPermisos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “No es cierto”: Jara y Kaiser se enfrentan por las votaciones del PC en los proyectos de ley sobre seguridad

    Candidatos presidenciales revelan sus criterios -y nombres- para el futuro Ministerio de Seguridad

    Kast defiende uso de cristal blindado y marca distancia de polémica por bots: “No le tengo miedo a nadie ni a nada”

    Senado destituye a juez Ulloa en sesión marcada por rencillas electorales y amenazas de querellas

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda

    Ganancias de SMU se cuadruplican en el tercer trimestre empujada por resultado no operacional

    Lo más leído

    1.
    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    2.
    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    3.
    Minuto a Minuto

    Minuto a Minuto

    4.
    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    5.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Servicios

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    Matthei arremete contra Kast por seguridad: “No me escondí nunca detrás de un vidrio”
    Chile

    Matthei arremete contra Kast por seguridad: “No me escondí nunca detrás de un vidrio”

    “No es cierto”: Jara y Kaiser se enfrentan por las votaciones del PC en los proyectos de ley sobre seguridad

    Candidatos presidenciales revelan sus criterios -y nombres- para el futuro Ministerio de Seguridad

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda
    Negocios

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda

    Ganancias de SMU se cuadruplican en el tercer trimestre empujada por resultado no operacional

    Chile se consolida como el segundo mercado de seguros más desarrollado de Latinoamérica

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia
    Tendencias

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17

    Habla el hincha agredido por Maximiliano Salas tras la derrota de River ante Boca: “Se la agarró con el primero que vio”

    “Tienen a Colina ahí al lado”: el feroz dardo de Deportes Puerto Montt a Santiago Morning tras su ascenso a Primera B

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales
    Cultura y entretención

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Cortometraje de Alfredo Castro y Pablo Chill-E ya se encuentra disponible de manera gratuita

    Shakira cambia el lugar de su próximo show en Chile: pasará al Parque Estadio Nacional

    A 10 años de los atentados de París: Extreman seguridad por la conmemoración ante creciente amenaza yihadista
    Mundo

    A 10 años de los atentados de París: Extreman seguridad por la conmemoración ante creciente amenaza yihadista

    Sarkozy dice tras salir de prisión que “la ley se ha aplicado” y que “la verdad prevalecerá”

    Canadá deja de ser un país libre de sarampión tras un brote que deja más de 5 mil casos

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte