BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Petróleo registra fuerte baja por presión de Estados Unidos para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

    El petróleo WTI que se cotiza en Nueva York se ubica en su nivel más bajo desde el 21 de octubre pasado.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Baja el precio del petróleo Richard Carson

    Los precios del petróleo extendieron sus retrocesos este viernes, mientras el mercado energético reaccionó a la presión de Estados Unidos para avanzar en un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, junto con la entrada en vigor de sanciones a grandes productores rusos.

    El petróleo WTI que se cotiza en Nueva York registra una caída de 1% hasta los US$ 58,43, su nivel más bajo desde el 21 de octubre pasado. Con este resultado, el precio de este barril acumula una caída de 18% en lo que va del año.

    El crudo Brent que se cotiza en Londres se transa en US$ 62,88, su menor valor en dos semanas. Así, el crudo de referencia para Europa lleva a -15,8% su baja en este 2025.

    Baja el precio del petróleo Andres Perez

    El precio del petróleo es especialmente sensible para Chile debido a que importa más del 90% de lo que consume y variaciones importantes tienen repercusiones inmediatas en el IPC.

    Entre las grandes compañías, Shell y BP retrocedían cerca de 1,6%, Equinor caía 2,7% y Siemens Energy mostraba un desplome de 8%. En Estados Unidos, Exxon Mobil y Chevron registraban ligeras variaciones negativas en las operaciones previas a la apertura.

    Plan de paz

    El tono bajista del mercado se instaló luego de que inversores analizaran los detalles del plan impulsado por la administración del presidente Donald Trump para lograr un acuerdo entre Rusia y Ucrania.

    Según reportes ampliamente filtrados, consigna CNBC, la propuesta incluiría que Ucrania ceda territorios como Crimea, Luhansk y Donetsk, y que se comprometa a no ingresar a la OTAN. Además, Kyiv recibiría garantías de seguridad “fiables” y reduciría el tamaño de sus Fuerzas Armadas a 600.000 efectivos.

    Baja el precio del petróleo SERGEI GAPON

    Analistas pusieron en duda que Kiev acepte un plan percibido como favorable a Moscú. Guntram Wolff, senior fellow del think tank Bruegel, afirmó que, pese a que el diálogo es positivo, no ve viable la propuesta debido a la exigencia de que Ucrania disminuya de forma significativa su capacidad militar.

    Según estrategas de Saxo Bank, los precios del crudo estaban bajo presión a medida que EE.UU. intensificaba su esfuerzo para que Ucrania “acepte los términos de un borrador de plan para terminar la guerra”, incluso mientras comenzaban a regir las sanciones contra los mayores productores rusos, Rosneft y Lukoil.

    En su análisis, señalaron que el Brent operaba cerca del soporte de US$62,34, con un próximo nivel técnico en torno a los US$60.

    Además del ruido geopolítico, el mercado seguía atento al efecto de las sanciones estadounidenses sobre las petroleras rusas, al fortalecimiento del dólar y a las expectativas frente a la próxima decisión de tasas de la Reserva Federal.

    Lee también:

    Más sobre:PetróleoCrudoUcraniaRusiaGuerra

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Catalina San Martín sostiene que “no hay que bailar al ritmo de Parisi” para la segunda vuelta presidencial

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Kytzia Zamora: colegio organiza grupos de búsqueda de estudiante desaparecida el miércoles en Providencia

    Gobierno decide no perseverar en compra de inmuebles del expresidente Patricio Aylwin

    FNE archiva denuncia contra la Achs por compra de clínica y descarta riesgos a la libre competencia

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Lo más leído

    1.
    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    2.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    3.
    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    4.
    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    5.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Quién es Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en México

    Quién es Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en México

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta

    Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming

    Rating del jueves 20 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 20 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Marruecos vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Marruecos vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    Catalina San Martín sostiene que “no hay que bailar al ritmo de Parisi” para la segunda vuelta presidencial
    Chile

    Catalina San Martín sostiene que “no hay que bailar al ritmo de Parisi” para la segunda vuelta presidencial

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming

    Rating del jueves 20 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    FNE archiva denuncia contra la Achs por compra de clínica y descarta riesgos a la libre competencia
    Negocios

    FNE archiva denuncia contra la Achs por compra de clínica y descarta riesgos a la libre competencia

    Petróleo registra fuerte baja por presión de Estados Unidos para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

    Bancos de Estados Unidos dan pie atrás a plan original de ayuda a la Argentina de Javier Milei

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025
    Tendencias

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Soy tóxico; el que está cerca mío, empeora”: la explicación de Marcelo Bielsa a su frase más polémica en Uruguay
    El Deportivo

    “Soy tóxico; el que está cerca mío, empeora”: la explicación de Marcelo Bielsa a su frase más polémica en Uruguay

    Así vivió la prensa uruguaya la conferencia en que Marcelo Bielsa reafirmó su continuidad al mando de la Celeste

    ¿Puede haber campeón? Todo lo que está en juego en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    León Murillo, comediante: “Los artistas no están preparados para decir su postura política”
    Cultura y entretención

    León Murillo, comediante: “Los artistas no están preparados para decir su postura política”

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    El gobierno francés publica una guía de supervivencia en caso de guerra o catástrofes naturales
    Mundo

    El gobierno francés publica una guía de supervivencia en caso de guerra o catástrofes naturales

    Petro insiste en su idea de un “gobierno de transición compartido” en Venezuela para salir de la crisis

    La Casa Blanca niega que Trump busque ejecutar a demócratas que pidieron a militares desobedecer órdenes ilegales

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores