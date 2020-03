Petróleo se derrumba por debajo de los US$ 20 por barril en EEUU por primera vez en 18 años

La caída de la demanda como consecuencia de las medidas de confinamiento implementadas en varios países para contener la propagación del coronavirus, sumada al aumento del bombeo de crudo por parte de Arabia Saudita, han arrastrado la cotización del precio del barril de referencia para Estados Unidos por debajo de los US$ 20 , un nivel desconocido desde 2002, mientras que el petróleo Brent, de referencia para Europa, cotizaba por debajo de los 24 dólares por barril.

En concreto, el precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, llegaba a caer este lunes hasta los US$ 19,92, más de un 7% por debajo del precio marcado al cierre del pasado viernes, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciase que el país seguirá implementando medidas de distanciamiento social hasta el 30 de abril, desechando así su posición inicial de volver a la normalidad para el próximo 12 de abril.

Por su parte, el precio del barril de petróleo Brent llegaba a caer hasta los US$ 23,12 por barril, aunque antes de la apertura de las bolsas del Viejo Continente recuperaba parte del terreno perdido para cotizar en los US$ 23,58, frente a los US$ 24,93 del cierre del viernes.

En lo que va de año, el barril de petróleo Brent acumula una bajada de precio del 65%.