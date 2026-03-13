Se encienden las alarmas en EE.UU.: PIB creció mucho menos de lo esperado en el cuarto trimestre

Justo cuando empieza a generar preocupación la salud de la economía mundial por el impacto que tendrá la guerra en Irán, Estados Unidos revela datos de actividad que no son precisamente llaman a la tranquilidad.

Es que el crecimiento de la mayor economía del mundo fue mucho más débil de lo esperado en el último trimestre de 2025, mientras que la inflación subyacente comenzó 2026 con un repunte, según informó este viernes el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

De acuerdo con la estimación revisada de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA, por sus siglas en inglés), el producto interno bruto (PIB) creció a una tasa anualizada de 0,7% en el cuarto trimestre, muy por debajo del 1,4% estimado previamente y del 1,5% esperado por el consenso de economistas encuestados por Dow Jones.

El resultado también representa una fuerte desaceleración frente al crecimiento de 4,4% registrado en el trimestre anterior.

En el balance anual, el PIB estadounidense avanzó 2,1% en 2025, una décima menos que la lectura previa. En 2024, la economía había crecido 2,8%.

Cuánto creció la economía de Estados Unidos en 2025 Ariens Co.

Según la BEA, la revisión a la baja del cuarto trimestre se explicó por ajustes en el gasto de los consumidores, el gasto del gobierno y las exportaciones. Además, la caída de las importaciones —que técnicamente resta al PIB— fue menor a lo estimado inicialmente.

“El motor económico sigue funcionando, pero a un ritmo mucho más lento de lo que el mercado esperaba”, dijo Sebastián Martínez, analista de XTB.

Para Chile el dato no es del todo lejano. Hay que recordar los vaivenes del gigante del norte mueve la brújula en el sistema financiero global, dado que si el crecimiento allá pierde fuerza mientras la inflación sigue relativamente alta, es probable que las tasas de interés internacionales se mantengan elevadas por más tiempo.

“Esto suele fortalecer al dólar y generar más volatilidad en los mercados”, agregó Martínez.

Inflación

En materia de inflación, el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) —la principal medida seguil año anterior da por la Reserva Federal de Estados Unidos— subió 0,3% en enero, dejando la tasa anual en 2,8%, en línea con las previsiones de los economistas.

Sin considerar alimentos y energía, el PCE subyacente avanzó 0,4% en el mes y 3,1% en 12 meses, una décima por encima del registro de diciembre.