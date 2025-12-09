VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Plata supera los US$60 la onza por primera vez en su historia

    El metal acumula un alza de más de 100% en lo que va del año.

    Por 
    Patricia San Juan
    Plata supera los US$60 la onza por primera vez en su historia. Bloomberg Creative Photos

    La plata extendió su racha alcista y alcanzó un nuevo máximo histórico en medio de las crecientes expectativas de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos volverá a reducir las tasas de interés en 25 puntos, a un rango de 3,5% -3,75%, en reunión de mañana.

    La cotización al contado del metal subía 4,34% a US$60,67 la onza, superando por primera vez la barrera de los US$60 la onza.

    Al respecto, Ignacio Mieres, head of research de la plataforma global de inversiones XTB Latam, destacó que “la plata ha pasado de ser vista como el segundo metal precioso a convertirse en el protagonista. El precio superó los US$60 por onza, acumulando una subida de más de 100% en el año, muy por encima del avance del oro, que aun en un ciclo claramente alcista se sitúa en torno a un 60%“.

    Indicó que esta diferencia de comportamiento ha comprimido de manera significativa el ratio oro/plata, que ha caído desde niveles superiores a 80 veces hasta la zona de 72 veces, mínimos no vistos de forma sostenida desde 2021.

    Lo relevante, añadió, “no es solo la magnitud del movimiento, sino que éste se produce en un contexto de degradación monetaria percibida, creciente desconfianza relativa hacia el dólar y un uso industrial de la plata cada vez más estratégico".

    Entorno macroeconómico

    Mieres señaló que el punto de partida para entender este rally es el entorno macroeconómico. Ya que tras varios años de inflación elevada, deuda pública en máximos y déficits fiscales persistentes en las principales economías desarrolladas, los inversionistas han internalizado la idea de que el poder adquisitivo de las monedas fiduciarias está sometido a una erosión estructural.

    A esto se suma, dijo, la expectativa de nuevos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal y otros bancos centrales, lo que presiona a la baja las tasas reales y reduce el atractivo de los instrumentos tradicionales de renta fija como reserva de valor.

    En ese contexto, lo metales preciosos vuelven a ocupar un lugar central como cobertura frente a la inflación, la incertidumbre financiera y el riesgo sistémico, afirmó.

    Más sobre:MercadosPlata

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Avanza fusión entre mineras Anglo American y Teck: accionistas de ambas compañías aprueban el acuerdo

    Debate Anatel: revisa los detalles del último debate entre Jara y Kast previo a la segunda vuelta

    Guía de regalos de productos de tecnología para Navidad

    Gendarmería traslada a otros dos condenados por delitos sexuales a ex cárcel Punta Peuco

    Corpogala 2025 de selección: las fotos que dejó la gala de corpóreos chilenos

    Princesa Alba estrena “gay”, su nuevo tema inspirado en una historia de amor real

    Lo más leído

    1.
    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    2.
    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    3.
    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    4.
    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    5.
    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    ¿Dónde voto? Revisa tu local para las elecciones de la segunda vuelta presidencial

    ¿Dónde voto? Revisa tu local para las elecciones de la segunda vuelta presidencial

    Rosalía en Chile: cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios

    Rosalía en Chile: cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios

    A qué hora y dónde ver a Inter vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Inter vs. Liverpool en TV y streaming

    Debate Anatel: revisa los detalles del último debate entre Jara y Kast previo a la segunda vuelta
    Chile

    Debate Anatel: revisa los detalles del último debate entre Jara y Kast previo a la segunda vuelta

    Gendarmería traslada a otros dos condenados por delitos sexuales a ex cárcel Punta Peuco

    ¿Dónde voto? Revisa tu local para las elecciones de la segunda vuelta presidencial

    Avanza fusión entre mineras Anglo American y Teck: accionistas de ambas compañías aprueban el acuerdo
    Negocios

    Avanza fusión entre mineras Anglo American y Teck: accionistas de ambas compañías aprueban el acuerdo

    Plata supera los US$60 la onza por primera vez en su historia

    Gobierno se inclina por Kevin Cowan para suceder a Stephany Griffith Jones en el Consejo del Banco Central

    Guía de regalos de productos de tecnología para Navidad
    Tendencias

    Guía de regalos de productos de tecnología para Navidad

    Corpogala 2025 de selección: las fotos que dejó la gala de corpóreos chilenos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    En vivo: El Inter enfrenta a un aproblemado Liverpool en una nueva jornada de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: El Inter enfrenta a un aproblemado Liverpool en una nueva jornada de la Champions League

    El Futangue Challenge abre sus inscripciones para su edición 2026

    A la par de Mbappé y sobre Maradona: el alcance internacional de Fernando Zampedri como hexagoleador del torneo chileno

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort
    Finde

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Princesa Alba estrena “gay”, su nuevo tema inspirado en una historia de amor real
    Cultura y entretención

    Princesa Alba estrena “gay”, su nuevo tema inspirado en una historia de amor real

    Iron Maiden vuelve a Chile en 2026 con show en el Estadio Nacional

    La explosiva temporada final de The Boys revela su fecha de estreno y avance oficial en CCXP Brasil

    Chernobyl: cómo un ataque con drones reavivó el riesgo de un incidente nuclear
    Mundo

    Chernobyl: cómo un ataque con drones reavivó el riesgo de un incidente nuclear

    Un juez de EE.UU. autoriza desclasificar archivos sobre el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein

    Los detalles de la incierta presencia de María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile