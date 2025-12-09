Plata supera los US$60 la onza por primera vez en su historia

La plata extendió su racha alcista y alcanzó un nuevo máximo histórico en medio de las crecientes expectativas de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos volverá a reducir las tasas de interés en 25 puntos, a un rango de 3,5% -3,75%, en reunión de mañana.

La cotización al contado del metal subía 4,34% a US$60,67 la onza, superando por primera vez la barrera de los US$60 la onza.

Al respecto, Ignacio Mieres, head of research de la plataforma global de inversiones XTB Latam, destacó que “la plata ha pasado de ser vista como el segundo metal precioso a convertirse en el protagonista. El precio superó los US$60 por onza, acumulando una subida de más de 100% en el año, muy por encima del avance del oro, que aun en un ciclo claramente alcista se sitúa en torno a un 60%“.

Indicó que esta diferencia de comportamiento ha comprimido de manera significativa el ratio oro/plata, que ha caído desde niveles superiores a 80 veces hasta la zona de 72 veces, mínimos no vistos de forma sostenida desde 2021.

Lo relevante, añadió, “no es solo la magnitud del movimiento, sino que éste se produce en un contexto de degradación monetaria percibida, creciente desconfianza relativa hacia el dólar y un uso industrial de la plata cada vez más estratégico".

Entorno macroeconómico

Mieres señaló que el punto de partida para entender este rally es el entorno macroeconómico. Ya que tras varios años de inflación elevada, deuda pública en máximos y déficits fiscales persistentes en las principales economías desarrolladas, los inversionistas han internalizado la idea de que el poder adquisitivo de las monedas fiduciarias está sometido a una erosión estructural.

A esto se suma, dijo, la expectativa de nuevos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal y otros bancos centrales, lo que presiona a la baja las tasas reales y reduce el atractivo de los instrumentos tradicionales de renta fija como reserva de valor.

En ese contexto, lo metales preciosos vuelven a ocupar un lugar central como cobertura frente a la inflación, la incertidumbre financiera y el riesgo sistémico, afirmó.