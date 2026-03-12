Por alza del precio: Chile más que duplica envíos de litio en lo que va del año y alcanza mejor ejercicio desde 2023

El litio arranca favorablemente durante el año. Si el repunte de precios hacía prever positivos resultados en lo que recibirá Corfo por sus compromisos económicos por el litio en el salar de Atacama; ahora el balance a favor se observa en las exportaciones.

Chile ha exportado US$895 millones FOB de litio en lo que va del año. Esto es enero y febrero de 2026, de acuerdo a las cifras públicas del Banco Central. El valor más que duplica lo que se despachó a la misma fecha del año anterior, cuando se exportaron US$354 millones FOB. El país exporta principalmente tres productos del mineral: carbonato, hidróxido y sulfato de litio. Aunque el primer segmento es el que más envía.

El CEO de GEM, Juan Ignacio Guzmán, sostuvo que el monto se debe al mejor precio del litio, y que “básicamente, en los últimos meses Chile ha mantenido su capacidad productiva. Ha cambiado el producto… a producir un poco más de carbonato en lugar de hidróxido, pero en términos de cantidades, las cantidades se mantienen. Lo que ha ocurrido es que en los últimos meses el precio ha duplicado su valor. Así que efectivamente esa es la razón”.

Al ser desglosados los meses, en enero se exportaron US$395 millones FOB, mientras que en febrero US$500 millones FOB. Lo que se exportó en febrero no se veía desde mayo de 2023, cuando se despacharon US$603 millones FOB, periodo en que el litio venía de gozar en 2022 precios jamás antes vistos que rozaban los US$80.000 la tonelada.

Año Enero-febrero (Millones FOB) 2026 895 2025 354 2024 640 2023 1.507 2022 781 2021 105 2020 112 Fuente Banco Central

Sulfato crece estrepitosamente

Las exportaciones del litio superaron lo que se envió en el mismo periodo de 2024 y 2022, cuando se despacharon US$640 y US$781 millones FOB, respectivamente. De esta forma, aunque el reciente hito se detiene hasta enero y febrero de 2023, cuando se exportaron en el mismo periodo un total de US$1.507 millones FOB; si no se contara ese lapso, es el mejor bimestre en al menos diez años.

Los otros dos productos de litio que exporta Chile además del principal que es el carbonato, son el hidróxido y sulfato. El primero no ha presentado grandes variaciones, de hecho se exportó 5% más de hidróxido que el año anterior, pasando de US$38 a US$40 millones de FOB. Por su lado, el sulfato presentó una formidable variación positiva de 1.300%, pasando de exportar el año pasado US$15 millones FOB a US$215 millones FOB el bimestre del presente año.

“Si los precios actuales se mantienen, las exportaciones del litio deberían aumentar entre un 80-120% respecto a las del año anterior y por lo tanto alcanzar niveles del orden de -150 mil toneladas por US$25 mil la tonelada- eso da aproximadamente US$6 mil millones”, cálcula Guzmán.

El arranque del precio del litio ha incidido en el favorable repunte de las exportaciones. Si el precio promedio entre enero y febrero fue de US$ 10.505 la tonelada durante 2025; en el mismo lapso de este año reportó un promedio de US$ 22.020 la tonelada. De esta forma, el precio más alto registrado del año se alcanzó el 26 de enero con US$ 26.136 la tonelada.