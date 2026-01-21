SUSCRÍBETE POR $1100
    El oro no detiene su escalada y el precio avanza a pasos agigantados a los US$ 5.000

    El repunte reabrió el debate entre los inversionistas sobre hasta dónde pueden seguir subiendo los precios tras un año excepcional para el metal.

    David Nogales 
    David Nogales
    DAVID GRAY

    El precio del oro alcanzó un nuevo récord por sobre los US$4.800 este miércoles, extendiendo un fuerte rally en un contexto de búsqueda de refugio por parte de los inversionistas ante amenazas arancelarias desde la Casa Blanca y renovadas preocupaciones por una guerra comercial global.

    Concretamente, el precio del metal escala 2,05% a US$ 4.860 por onza, llevando a 12,35% el alza acumulada en lo que va de 2026. En un año el salto es de casi 80%.

    El repunte reabrió el debate entre los inversionistas sobre hasta dónde pueden seguir subiendo los precios tras un año excepcional para el metal.

    Luego de un 2025 récord, el oro inició 2026 con impulso, apoyado por tensiones geopolíticas, la caída de las tasas reales de interés y los esfuerzos de inversionistas y bancos centrales por diversificar fuera del dólar, señalaron analistas.

    Las proyecciones se han vuelto más alcistas.

    Bloomberg Creative Photos

    Según CNBC, analistas encuestados por la London Bullion Market Association (LBMA) esperan que los precios superen los US$ 5.000 este año, citando expectativas de menores tasas reales en Estados Unidos, una política de flexibilización de la Reserva Federal y una sostenida diversificación de los bancos centrales lejos del dólar.

    En su encuesta de proyecciones, la LBMA afirmó: “El oro sigue siendo la historia principal tras un 2025 récord”.

    Desde ICBC Standard Bank, la estratega senior de commodities Julia Du ve al oro avanzando hasta los US$7.150. En la misma línea, Goldman Sachs reiteró su postura positiva y calificó al oro como su operación de mayor convicción.

    “El oro sigue siendo nuestra posición larga de mayor convicción o escenario base; el precio a fin de este año es de US$ 4.900”, dijo Daan Struyven, codirector de investigación global de commodities del banco.

    Struyven explicó que las compras de bancos centrales impulsaron las alzas en 2023 y 2024, mientras que el rally se aceleró en 2025 con un aumento de la demanda del sector privado.

    “Los inversionistas privados están empezando a diversificarse hacia el oro a través de distintos canales”, señaló en una rueda de prensa el miércoles, mencionando los flujos hacia ETF como una evidencia, aunque destacó la dificultad de separar la demanda minorista de los flujos institucionales.

    Según Goldman Sachs, la demanda provino en gran medida de firmas de wealth management, administradores de activos, hedge funds y fondos de pensiones.

    Para varios participantes del mercado, la geopolítica sigue siendo el telón de fondo central. Nicky Shiels, jefa de estrategia de metales en MKS PAMP, afirmó que el ciclo actual no se asemeja a un peak especulativo y proyectó que el oro alcance los US$5.400 este año.

    “El año pasado fue histórico, algo así como un evento de una vez cada cien años en los metales preciosos, donde la plata prácticamente se duplicó”, dijo.

    “El oro subió 60%, por lo que no veremos una repetición de esas ganancias, pero US$ 5.400 implica un sólido 30% interanual”, agregó. “Esta es una operación secular. No es un ‘blowoff top’ de commodities”.

    Shiels sostuvo que las tensiones geopolíticas no se están disipando. Puntos recientes de fricción, incluidas acciones de Estados Unidos en Venezuela y el impulso de Washington por afirmar control sobre Groenlandia, han profundizado la migración de inversionistas hacia el oro.

    “Estás entrando en un mundo donde existe una fuerte demanda por asegurar metales críticos y commodities críticos en esta década”, concluyó.

