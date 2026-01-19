Precio del oro y la plata llegan a niveles récord y XTB apuesta a que pueden seguir subiendo

Las tensiones geopolíticas continúan impulsando los precios de los activos refugio. La disputa entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y la Unión Europea, que busca hacerse del control de Groenlandia, hoy parte del reino de Dinamarca, han elevado el temor entre los inversionistas ante una nueva escalada comercial.

Al mediodía de este lunes los futuros del oro se empinan 1,75% hasta los US$4.675 por onza, manteniendo su cotización en niveles récord luego de que la semana pasada superara la barrera de los US$4.600.

En 2025 el metal precioso se elevó en torno a 70%. En tanto, la plata se disparó 150% y a esta hora se empina 5,46% y cotiza en US$93,4. Pero a pesar de las fuertes alzas, para este 2026 una serie de circunstancias podrían seguir empujando sus precios.

Según un análisis de Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB Latam, el mercado global de materias primas entró “en una fase de efervescencia que no se limita a una simple corrección de precios”, sino que responde a una reconfiguración estructural de los activos de refugio y de los insumos industriales.

A su juicio, el detonante inmediato de este nuevo tramo alcista “es la crisis institucional sin precedentes en Estados Unidos, donde la investigación judicial contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha introducido una prima de riesgo de gobernanza en el corazón del sistema financiero”.

Con esto, los actuales niveles de los metales preciosos “reflejan no solo una huida hacia la seguridad, sino también una desconfianza sistémica hacia las monedas fiduciarias y los instrumentos de deuda tradicionales, lo que ha generado una estructura alcista impecable dentro de un canal de largo plazo”.

A dicha polémica, se suma una geopolítica de economía de guerra que está alterando los flujos comerciales de metales críticos. La clasificación del platino y el paladio como metales estratégicos por parte de organismos oficiales ha disparado una carrera por el almacenamiento preventivo ante la amenaza de aranceles masivos a las importaciones rusas, que podrían alcanzar niveles prohibitivos del 828%.

“Esta lógica de aseguramiento de suministros está provocando un vaciamiento de los inventarios en los almacenes del Comex y de Londres, donde los participantes del mercado prefieren mantener la posesión física del activo en lugar de contratos financieros”, sostiene.

Oro y plata

Con ese telón de fondo, Emanoelle Santos explica que el sentimiento del mercado “se ve alimentado por un fenómeno de desdolarización acelerada liderado por los bancos centrales de economías emergentes, que han convertido al oro en la piedra angular de su diversificación de reservas”.

Su análisis sostiene que “este flujo constante de compra soberana actúa como un soporte estructural que absorbe las tomas de utilidades de los inversores minoristas, manteniendo el precio del metal precioso cerca de sus techos históricos”.

Ese factor, sumado a un escenario geopolítico donde predominan tensiones en Medio Oriente, añadiendo una capa de incertidumbre sobre el suministro energético, mantendrá a los metales preciosos en niveles atractivos.