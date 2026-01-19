SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Precio del oro y la plata llegan a niveles récord y XTB apuesta a que pueden seguir subiendo

    Según el análisis de XTB, el mercado global de materias primas entró “en una fase de efervescencia que no se limita a una simple corrección de precios”, sino que responde a una reconfiguración estructural de los activos de refugio y de los insumos industriales.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Oro y plata. Imagen elaborada con inteligencia artificial.

    Las tensiones geopolíticas continúan impulsando los precios de los activos refugio. La disputa entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y la Unión Europea, que busca hacerse del control de Groenlandia, hoy parte del reino de Dinamarca, han elevado el temor entre los inversionistas ante una nueva escalada comercial.

    Al mediodía de este lunes los futuros del oro se empinan 1,75% hasta los US$4.675 por onza, manteniendo su cotización en niveles récord luego de que la semana pasada superara la barrera de los US$4.600.

    En 2025 el metal precioso se elevó en torno a 70%. En tanto, la plata se disparó 150% y a esta hora se empina 5,46% y cotiza en US$93,4. Pero a pesar de las fuertes alzas, para este 2026 una serie de circunstancias podrían seguir empujando sus precios.

    Según un análisis de Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB Latam, el mercado global de materias primas entró “en una fase de efervescencia que no se limita a una simple corrección de precios”, sino que responde a una reconfiguración estructural de los activos de refugio y de los insumos industriales.

    A su juicio, el detonante inmediato de este nuevo tramo alcista “es la crisis institucional sin precedentes en Estados Unidos, donde la investigación judicial contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha introducido una prima de riesgo de gobernanza en el corazón del sistema financiero”.

    Con esto, los actuales niveles de los metales preciosos “reflejan no solo una huida hacia la seguridad, sino también una desconfianza sistémica hacia las monedas fiduciarias y los instrumentos de deuda tradicionales, lo que ha generado una estructura alcista impecable dentro de un canal de largo plazo”.

    A dicha polémica, se suma una geopolítica de economía de guerra que está alterando los flujos comerciales de metales críticos. La clasificación del platino y el paladio como metales estratégicos por parte de organismos oficiales ha disparado una carrera por el almacenamiento preventivo ante la amenaza de aranceles masivos a las importaciones rusas, que podrían alcanzar niveles prohibitivos del 828%.

    “Esta lógica de aseguramiento de suministros está provocando un vaciamiento de los inventarios en los almacenes del Comex y de Londres, donde los participantes del mercado prefieren mantener la posesión física del activo en lugar de contratos financieros”, sostiene.

    Oro y plata

    Con ese telón de fondo, Emanoelle Santos explica que el sentimiento del mercado “se ve alimentado por un fenómeno de desdolarización acelerada liderado por los bancos centrales de economías emergentes, que han convertido al oro en la piedra angular de su diversificación de reservas”.

    Su análisis sostiene que “este flujo constante de compra soberana actúa como un soporte estructural que absorbe las tomas de utilidades de los inversores minoristas, manteniendo el precio del metal precioso cerca de sus techos históricos”.

    Ese factor, sumado a un escenario geopolítico donde predominan tensiones en Medio Oriente, añadiendo una capa de incertidumbre sobre el suministro energético, mantendrá a los metales preciosos en niveles atractivos.

    “Este impulso sugiere que el mercado pronto podría intentar ataques hacia barreras psicológicas aún más altas, como los US$ 5.000 en el oro o las tres cifras en la plata, impulsado por una convergencia de riesgos políticos, monetarios y geopolíticos que parecen lejos de disiparse en el horizonte cercano”.

    Más sobre:MercadosMateriasPrimasOroPlazaCommoditiesXTB

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boric y Kast entregan declaración conjunta desde La Moneda tras cita por megaincendio en Biobío y Ñuble

    Lirquén, Ránquil: las cinco localidades más afectadas por los incendios forestales en Biobío y Ñuble

    Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy: “Olmué ha cambiado porque la gestión de medios es distinta”

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg

    Daniel Mas salta desde la CPC a encabezar el Ministerio de Economía

    De la pantalla a las cuerdas: llega concierto Studio Ghibli Sinfónico a CA660

    Lo más leído

    1.
    Remate de rentas vitalicias registró récord en 2025: 4Life se adjudicó más pensionados y Augustar los montos más altos

    Remate de rentas vitalicias registró récord en 2025: 4Life se adjudicó más pensionados y Augustar los montos más altos

    2.
    Pamela Hites arremete contra árbitro en disputa contra hermano por herencia

    Pamela Hites arremete contra árbitro en disputa contra hermano por herencia

    3.
    “El 40% de la ropa de mujer se trae en avión”: La estrategia “ágil” de Falabella Retail para conseguir su año récord

    “El 40% de la ropa de mujer se trae en avión”: La estrategia “ágil” de Falabella Retail para conseguir su año récord

    4.
    Litio: tras caída en exportaciones en 2025, el precio de commodity inicia el año con buen pie y sube a su mayor nivel desde 2023

    Litio: tras caída en exportaciones en 2025, el precio de commodity inicia el año con buen pie y sube a su mayor nivel desde 2023

    5.
    Cifra de cotizantes de AFP muestra destrucción de casi 100 mil empleos formales durante actual gobierno

    Cifra de cotizantes de AFP muestra destrucción de casi 100 mil empleos formales durante actual gobierno

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Servicios

    Rating del domingo 18 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 18 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa los resultados de selección a universidades para la Admisión 2026

    Revisa los resultados de selección a universidades para la Admisión 2026

    Cómo donar a los damnificados por incendios: las cuentas de organizaciones que reciben ayuda

    Cómo donar a los damnificados por incendios: las cuentas de organizaciones que reciben ayuda

    Rating del domingo 18 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del domingo 18 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Lirquén, Ránquil: las cinco localidades más afectadas por los incendios forestales en Biobío y Ñuble

    Revisa los resultados de selección a universidades para la Admisión 2026

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg
    Negocios

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg

    Daniel Mas salta desde la CPC a encabezar el Ministerio de Economía

    Los detalles de Centro Puntamar, el proyecto de Urenda, Said y Bolocco en Hotel Punta Piqueros

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales
    Tendencias

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Por qué Guatemala declaró estado de sitio y cómo se relaciona con el asesinato de 8 policías

    Kylian Mbappé rompe el silencio en el Real Madrid: aborda el llanto de Vinícius y explica su conflicto con Xabi Alonso
    El Deportivo

    Kylian Mbappé rompe el silencio en el Real Madrid: aborda el llanto de Vinícius y explica su conflicto con Xabi Alonso

    Christian Garin: “Sé que soy un poco cerrado y tímido, pero hoy sí siento el cariño de la gente y eso me da ánimo”

    Juan Delgado vuelve al fútbol chileno para defender a Deportes Santa Cruz en la Primera B

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy: “Olmué ha cambiado porque la gestión de medios es distinta”
    Cultura y entretención

    Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy: “Olmué ha cambiado porque la gestión de medios es distinta”

    De la pantalla a las cuerdas: llega concierto Studio Ghibli Sinfónico a CA660

    Leo Quinteros adelanta su nuevo disco en Bar de René

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza
    Mundo

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza

    Trump advierte a Noruega que no se siente obligado a “pensar puramente en la paz” tras no recibir el Nobel

    “Es un accidente muy difícil de explicar”: Lo que se sabe de la peor tragedia ferroviaria en España desde 2013

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”