Precio promedio de las bencinas baja y completa tercera caída consecutiva

El precio de las bencinas tendrá un comportamiento mixto a partir de este jueves. Según informó la Enap el valor de gasolina de 93 octanos anotará un leve aumento de $0,3 por litro, mientras que la de 97 octanos experimentará un retroceso de $5,8 por litro.

De este modo el valor promedio de las bencinas, es decir el de la gasolina de 95 octanos, registrará una caída de $3,05 por litro, completando su tercera baja consecutiva.

El valor del diesel también caerá anotando una disminución de $20,8 y el precio del kereosenne, es decir, la parafina, descenderá en $8,9 por litro.

Las más consumida

La gasolina de 93 octanos es la más consumida en Chile, con un 53% del total, de acuerdo a datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Los otros porcentajes son de 23% en el caso de la gasolina de 95 octanos y de 24% en el de la de 97 octanos.