Precios del crudo caen tras anuncio de Trump sobre el petróleo de Venezuela

Cómo China obtiene petróleo de Irán en secreto y evita las sanciones de EEUU, según reportes. Foto: archivo / referencial.

Los precios internacionales del crudo anotan fuertes caídas en reacción directa al anuncio de Donald Trump de que el gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, le entregará a Estados Unidos “entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo”, los que serán vendidos para -según el republicano- usar el dinero en “beneficio” de ambos países.

Los futuros del crudo ligero WTI que se cotizan en Nueva York registran una caída de 1,23% hasta los US$ 56,42, mientras que el barril Brent del mercado del mar del norte rompía el soporte de los US$ 60, hasta los US$ 59,93.

A través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense indicó las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado de alta calidad, a Estados Unidos”.

Trump agregó que el crudo “se venderá a su precio de mercado, y yo, como Presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos . He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos”.

Cabe destacar que Venezuela nacionalizó su industria petrolera en la década de 1970 , lo que dio lugar a la creación de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La producción de petróleo alcanzó un máximo de aproximadamente 3,5 millones de barriles diarios en 1997, pero desde entonces se ha desplomado a aproximadamente 950.000 barriles diarios, con aproximadamente 550.000 barriles diarios exportados, según datos de Lipow Oil Associates.

Alrededor de dos tercios del crudo venezolano Caracas lo envía a China a través de buques intermediarios para eludir las sanciones. Y una cuarta parte lo vende a Estados Unidos a través de la petrolera Chevron, que lleva casi un siglo haciendo negocios en el país caribeño.

El resto lo coloca a Rusía, Cuba y otros países de su órbita, informó El País.

“El resultado más probable es un impulso a la economía mundial debido al petróleo”, dijo Michael McCarthy, consejero delegado de la plataforma de inversión Moomoo Australia y Nueva Zelanda, sobre la agitación en Venezuela.

“Claramente es negativo para el precio del petróleo en sí, pero los costos energéticos son clave para sus perspectivas económicas globales”.

“La otra cara de la moneda es que el aumento de la incertidumbre por las perspectivas geopolíticas podría anular cualquier beneficio económico positivo”, añadió.

De acuerdo a CNBC, si se forma un gobierno más pro-EE. UU. y pro-inversión, Chevron estaría en la “mejor posición” para ampliar su papel, afirmó Saul Kavonic, director de investigación energética de MST Financial.

Empresas europeas como Repsol y Eni También podrían beneficiarse, dadas sus posiciones existentes en Venezuela, dijo.