¿Qué ve Michael Burry en el petróleo de Venezuela y en las refinerías de la Costa del Golfo?

La inversión de largo plazo de Michael Burry en el sector energético, particularmente vinculada al petróleo venezolano, volvió a captar la atención del mercado tras nuevos comentarios del inversionista conocido por anticipar la crisis subprime.

Según CNBC, Burry afirmó que mantiene acciones de Valero Energy desde 2020 y que hoy ve esa posición como “cada vez más atractiva” , en un contexto donde Estados Unidos avanza hacia un rol más activo en la reactivación de la industria petrolera de Venezuela.

“Hay que entender que muchas refinerías de la Costa del Golfo fueron construidas específicamente para procesar crudo pesado venezolano”, escribió Burry en una publicación en su blog de Substack.

Según explicó, estas plantas “han estado operando durante años con insumos subóptimos”, lo que, en el tiempo, podría traducirse en “mejores márgenes en combustible de aviación, asfalto y diésel” .

El inversionista vinculó esta tesis con el giro político reciente, luego de que el presidente Donald Trump llamara a las compañías petroleras estadounidenses a invertir en Venezuela tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

El país sudamericano, miembro fundador de la OPEP, concentra las mayores reservas probadas de crudo del mundo, caracterizadas por ser particularmente pesadas y con alto contenido de azufre, lo que limita el número de refinerías capaces de procesarlas de manera eficiente.

Qué ve Michael Burry en el petróleo de Venezuela

En ese contexto, Valero aparece como uno de los actores mejor posicionados. “He sido dueño de Valero desde 2020 y, después de este fin de semana, estoy aún más decidido a mantenerla por más tiempo”, señaló Burry.

Si bien destacó a esta compañía por su capacidad para procesar crudo pesado, también mencionó que refineras más pequeñas como PBF Energy y HF Sinclair podrían beneficiarse, incluso si la llegada del petróleo venezolano se produce de forma gradual. Aun así, advirtió que “cualquier recuperación significativa de las exportaciones probablemente tomará años”.

Suben acciones de Valero

El mercado reaccionó a estas expectativas: las acciones de Valero subieron 9,23% en la sesión de ayer. Según CNBC, varios analistas de Wall Street también están destacando a la compañía como la principal beneficiaria en un escenario de aumento del suministro venezolano.

La oportunidad, según Burry, no se limita al negocio de refinación. El deterioro de la infraestructura petrolera venezolana, tras décadas de escasa inversión, podría abrir espacio para empresas estadounidenses de servicios petroleros si se inicia un proceso de rehabilitación a gran escala. “Los oleoductos y refinerías venezolanos son antiguos y están en mal estado. Este trabajo irá a contratistas estadounidenses”, afirmó.

En esa línea, Burry indicó que posee acciones de Halliburton y ve potencial adicional en compañías como Schlumberger y Baker Hughes, que podrían participar en la reconstrucción de oleoductos y refinerías.

“Chevron ya está allí. Exxon y otros han estado litigando reclamaciones durante décadas y podrían ver algo de justicia relativamente pronto, si Estados Unidos literalmente comienza a administrar Venezuela, como algunos han sugerido”, escribió.

“Tengo Halliburton y podría comprar más acciones o LEAPs (títulos de anticipación de acciones a largo plazo; opciones con fechas de vencimiento prolongadas que podrían superar un año).