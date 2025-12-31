Michael Burry descarta apostar contra Tesla pese a calificarla como “ridículamente sobrevalorada”

Michael Burry, el reconocido inversionista que anticipó la crisis subprime de 2008, negó este miércoles estar apostando contra las acciones de Tesla, pese a haber calificado al fabricante de vehículos eléctricos como “ridiculously overvalued” (“ridículamente sobrevalorada”).

A través de una publicación en la red social X, el fundador de Scion Asset Management respondió directamente a un usuario que le consultó si estaba en corto contra la compañía liderada por Elon Musk. “I am not short”, escribió Burry, aclarando su posición tras los comentarios sobre la valorización bursátil de la empresa.

La aclaración se produjo luego de que el inversionista reiterara su visión negativa sobre el precio de la acción de Tesla, una evaluación que también había compartido previamente con los suscriptores de su nuevo boletín pagado en Substack, donde describió la valorización del papel en los mismos términos.

Tesla is ridiculously overvalued. pic.twitter.com/GIEmC8744Z — Cassandra Unchained (@michaeljburry) December 30, 2025

Burry, conocido popularmente como “The Big Short”, ha vuelto a captar la atención del mercado en las últimas semanas tras revelar apuestas bajistas contra el sector tecnológico. En ese contexto, señaló que algunas de las mayores compañías de Estados Unidos estarían utilizando “aggressive accounting” para inflar los beneficios asociados al auge de la inteligencia artificial.

CNBC recuerda que sus comentarios sobre Tesla se producen poco después de que la compañía adoptara una medida poco habitual al publicar estimaciones de ventas propias, que apuntan a un escenario menos favorable para las entregas de vehículos. La firma compiló un promedio de estimaciones que proyecta 1,6 millones de entregas en 2025, lo que implicaría una caída cercana al 8% frente a 2024 y marcaría el segundo descenso anual consecutivo en las ventas de vehículos.

El desempeño bursátil de Tesla ha sido volátil durante el año. Aunque recientemente la acción alcanzó un máximo histórico de cierre de US$ 489,88, el papel sufrió un fuerte retroceso en el primer trimestre, en medio de una competencia más intensa -especialmente desde fabricantes chinos- y un deterioro reputacional asociado a la retórica política de Elon Musk.

En las operaciones previas a la apertura de este miércoles, las acciones de Tesla mostraban leves caídas. En lo que va de 2025, el título acumula una ganancia superior al 12,5%.