    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo

    El mandatario señaló que él mismo controlará el dinero que se obtenga por el crudo, el que -aseguró- se usará en “beneficio” de los pueblos de ambos países.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    El Presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que el gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, le entregará a la nación norteamericana “entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo”, los que serán vendidos para -aseguró el republicano- usar el dinero en “beneficio” de ambos países.

    Esto, el mismo día en que Rodríguez negó que Estados Unidos tenga control sobre el país, luego del operativo militar encabezado el pasado sábado 3 de enero por Washington que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

    A través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense indicó que “me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado de alta calidad, a Estados Unidos”.

    Trump agregó que el crudo “se venderá a su precio de mercado, y yo, como Presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos. He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos”.

